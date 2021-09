Realme Watch 2: análisis

El Realme Watch 2 mejora un poco el smartwatch de entrada de Realme, pero los grandes cambios los tiene la batería, que ahora aguanta fácilmente hasta una semana de uso. Aunque no es mejor en su rango de precio, es una gran opción a considerar.

Análisis en dos minutos

El Realme Watch 2 es el sucesor del Realme Watch, que se lanzó el año pasado y que podría ser perfectamente el rey de los smartwatches económicos.

Ahora es compatible tanto con Android como con iOS, y el Watch 2 se queda con un diseño cuadrado que ahora tiende a ser más rectangular. La pantalla tiene el mismo tamaño y resolución, pero parece haber un salto en la calidad general.

En lo que respecta a las funciones, no ha cambiado mucho. Como smartwatch que es, puedes ver las notificaciones, controlar la cámara de tu móvil, acceder a los controles de música y mirar el tiempo. Como pulsera de actividad, puedes saber tu ritmo cardíaco, medir tus niveles de oxígeno en sangre y hacer un seguimiento del sueño.

El Realme Watch 2 tiene un diseño similar al de su predecesor, pero con una forma algo más rectangular (Image credit: Carlos Pedrós)

No hay GPS integrado, pero puedes conectarte al de tu móvil para mejorar el seguimiento en actividades exteriores. Realme ha incrementado el número de deportes de 14 a 90, aunque la experiencia es bastante similar a la del original. Eso sí, rinde mejor que una pulsera de actividad básica.

Se han hecho mejoras en la batería: Realme ahora promete más de una semana entre cargas, y en nuestras pruebas no ha bajado de los 7 días de duración.

Con la batalla de smartwatches baratos en pleno auge, el Watch 2 se mantiene bien entre sus competidores. Sin embargo, encontrarás un diseño y seguimiento deportivo más trabajado en algo como el Amazfit Bit U Pro y el Xiaomi Mi Watch Lite.

Realme Watch 2: precio y fecha de lanzamiento

El Realme Watch 2 salió en mayo del 2021 y su precio es de 54,99€.

Diseño y pantalla

1.4 pulgadas, pantalla táctil a color 320 x 320

Correa intercambiable de 22mm

Resistencia al agua IP68

El primer Realme Watch era pequeño, ligero, cuadrado... y aunque Realme no ha hecho muchos cambios, sí que parece diferente en la muñeca.

Ha cambiado un bloque cuadrado por uno rectangular, aunque sigue teniendo unos marcos bien grandes alrededor de la pantalla táctil. Tiene 35mm, así que técnicamente es más pequeño que el original, y su ancho es algo más grande, con 12,2mm. También ha pasado de pesar 31g a 38g. A pesar de estos cambios, no son tan acusados como para que te des cuenta. Sigue siendo un reloj ligero en la muñeca, pero con mucho plástico al que mirar.

El Realme Watch 2 tiene una correa de silicona más ancha que el Realme Watch original, y se puede cambiar dádole a unos pins rápidamente (Image credit: Carlos Pedrós)

Este reloj está ahora en consonancia con una correa de silicona más grande, de 22mm, que se puede quitar con un mecanismo de pins en cada extremo. Parece que actualmente solo está disponible en negro, así que tendremos que resignarnos a no tener las tan molonas correas que tenía su predecesor. No pasa nada, puesto que es cómoda, y no nos causó ninguna irritación o sensación de que se resbalase.

La única vez que nos la tuvimos que quitar fue antes de ir a la ducha o a nadar. Es porque Realme ha decidido quedarse con la misma resistencia al agua IP68, lo que significa que simplemente aguantará un lavado de manos.

El Realme Watch 2 tiene un solo botón en el lado derecho para encenderlo, apagarlo y resetearlo. (Image credit: Michael Sawh)

Hay un solo botón físico en el lado derecho, que pierde el relieve en rojo que tenía su predecesor y que se usa para encender el reloj o (si lo mantienes pulsado) para apagarlo o resetearlo.

Con lo que interactuarás es con la pantalla táctil y, como hemos mencionado, lucha por tener un espacio contra el generoso marco que tiene alrededor. Realme dice que la pantalla es la misma de 1,4 pulgadas y 320 x 320 a todo color que encontramos en el primer Watch, pero nos da la sensación de ser una gran mejora.

El color es más natural, se ve nítido y brillante, y la visibilidad es buena tanto en interior como en exterior. Además, la respuesta de la pantalla es mucho mejor, que fue lo más criticado en el primer Realme Watch. No es una pantalla always-on, así que si quieres mirar tu entrenamiento o la hora, necesitarás darle al botoncito.

La pantalla del Realme Watch 2 es del mismo tamaño y resolución que su predecesor, pero se ve mucho mejor (Image credit: Michael Sawh)

No estamos ante un smartwatch deslumbrante ni por asomo. Por lo que vale, está muy bien construido, con un predominante plástico que ahora ofrece una pantalla táctil mucho mejor. Es cómodo de llevar 24/7 incluso si sudas durante el entrenamiento, y te da lo que necesitas en los aspectos clave.

Rendimiento y software

Funciona con teléfonos Android y iPhone

Puedes ver las notificaciones

Controles de música

Realme se queda con su propio sistema operativo para smartwatch, pero mientras el primero era solo compatible con Android, la cosa ha cambiado en el Watch 2. Ya puedes manejarlo con iPhones que tengan iOS 6.0 y en adelante.

En nuestras pruebas emparejando el Realme Watch 2 con el iPhone, la experiencia dentro de la app ha sido bastante limitada. La marca no ha dado detalles del procesador o la memoria, pero no va tan lento como en el primer reloj. Eso sí, la aplicación necesita bastantes cambios, pues no se ve tan completa como la de Android. Creemos que es parte de la estrategia que tiene la marca para crear un ecosistema propio, al estilo de Apple.

Las notificaciones del Realme Watch 2 son muy útiles, y la pantalla táctil responde mejor que la anterior (Image credit: Michael Sawh)

Usar el reloj es prácticamente igual que lo era antes. Desliza hacia abajo para ver las notificaciones, y desliza hacia arriba para ver los modos que tienes disponibles. Puedes deslizar hacia la izquierda para ver widgets de seguimiento de actividad, ritmo cardíaco y clima. Si pulsas abajo en la pantalla puedes cambiar las esferas, y tienes una amplia gama donde elegir desde la aplicación de Realme.

En términos de funciones de smartwatch, la clave aquí es el soporte de notificaciones. Pequeños iconos de cada app te ayudarán a identificar de dónde son, pero no podrás responderlas o interactuar con ellas. Con las de Gmail, por ejemplo, tendrás que recurrir al móvil para ver el contenido completo. En WhatsApp, sin embargo, enseña el mensaje entero pero no te mostrará imágenes.

El nuevo widget del tiempo está bastante bien, los controles de música funcionan muy bien en apps como Spotify y el control de cámara va genial si no tienes un iPhone.

Realme le ha dado a la app Clima un nuevo look para el Watch 2 (Image credit: Michael Sawh)

De nuevo, necesitarás la app Realme Link para configurar los ajustes del reloj. Actúa como punto de encuentro para mirar tu estado fitness, acceder a la galería de esferas y modificar las funciones de notificaciones y recordatorio de llamadas. Es una aplicación básica donde activar o desactivar cosas, la cual en Android funciona maravillosamente bien.

Fuera de la propia app de Realme, puedes sincronizar entrenamientos con Google Fit, pero es la única con la que funciona actualmente.

Seguimiento de fitness

90 modos de deporte

Seguimiento continuo del ritmo cardíaco

Sensor SpO2

GPS conectado (no integrado)

Como muchos otros smartwatches estos días, ayudarte a mantenerte en forma es el gran reto del Realme Watch 2, aunque no ha cambiado mucho desde el primer reloj.

Empezaremos con los sensores a tu disposición que, una vez más, te dan un estándar de acelerómetro de tres ejes y un monitor de frecuencia cardíaca óptico para seguir tu ritmo constantemente mientras haces ejercicio. También hay un sensor de oxígeno en sangre, pero no puedes monitorizarlo constantemente.

El Realme Watch 2 puede monitorizar el ritmo cardíaco y los niveles de oxígeno en sangre, pero este último no puede medirse constantemente (Image credit: Carlos Pedrós)

Usar el Watch 2 como pulsera de actividad está bien: pasos diarios, calorías quemadas, minutos de ejercicio y horas que has estado activo durante el día. hay alertas de inactividad para ayudarte a mantenerte activo, camina un poco y listo. Además, incluye ejercicios de respiración guiados.

No se ha puesto un altímetro, así que no verás la cantidad de pisos subidos. En cuanto a la precisión, tiende a diferenciarse en torno a 500 pasos de un Garmin la mayoría de los días, pero había otros en los que la diferencia era de más de 1.000.

Tienes, eso sí, un seguimiento del sueño, etapas del mismo y ritmo cardíaco durante la noche. Junto al Fitbit, el Watch 2 dio resultados similares, pero tiende a informar más del sueño profundo que el Fitbit. El ritmo cardíaco durante el sueño parece significativamente más alto que el del Fitbit.

El Realme Watch 2 recogió muchos más datos de sueño profundo que la Fitbit en nuestras pruebas (Image credit: Michael Sawh)

Hablando de frecuencia cardíaca, puedes hacer un seguimiento constante de tus intervalos desde cinco minutos hasta 30 minutos. Los intervalos cortos tienen un gran impacto en la vida útil del dispositivo.

Los resultados tanto en reposo, medio y máximo la mayoría de los días eran mucho más altos que los que obtuvimos con smartwatches de Garmin y Fitbit y con una banda de pecho. A veces, las lecturas eran entre 15-20ppp más altas.

Los resultados del Realme Watch 2 eran bastante más altos que los que obtuvimos con dispositivos Garmin y Fitbit (Image credit: Michael Sawh)

También tienes un sensor SpO2, que no es para fines médicos, pero te permite verlo en cualquier caso, y tarda alrededor de un minuto y se guarda en la aplicación Realme Link. Lo comparamos con un oxímetro de pulso clínico y quedamos muy satisfechos con el grado de precisión que conseguimos.

Había 14 modos de deporte en el Realme Watch original, y el Watch 2 ofrece hasta 90, incluyendo cardio-box, lucha, rugby y disco. Estos son, esencialmente, etiquetas, porque solo ofrecen duración de entrenamiento y datos de ritmo cardíaco.

El Realme Watch 2 te da hasta 90 modos de entrenamiento para elegir (Image credit: Michael Sawh)

Tendrás métricas más específicas corriendo y en bici. Aunque basándonos en nuestra experiencia corriendo en interior y exterior, no son datos increíbles. No hay GPS integrado como sí lo hay en el Realme Watch 2 Pro, pero puede conectarse al de tu móvil para ser más preciso durante las carreras.

En nuestras pruebas perdimos la conexión varias veces con el móvil; y cuando se mantenía conectado, marcaba un ritmo y distancia erróneo. Pasaba lo mismo en interiores, con un desfase de algo más de un kilómetro frente a un reloj para running de Garmin.

El Realme Watch 2 no se conecta del todo bien al GPS para correr con precisión (Image credit: Michael Sawh)

Sí que tiene reconocimiento automático en running y paseos, pero recomendamos activarlo manualmente para que los datos sean más precisos.

También era un poco aleatorio siguiendo el ritmo cardíaco durante el ejercicio. Para entrenamientos de ritmo constante como sesiones de remo en interiores, la frecuencia cardíaca media fue de alrededor de 5ppp de diferencia con una banda de pecho, pero puedes ver esos datos en la pantalla de la aplicación. La verdad es que funcionó mejor de lo que esperábamos, pero si quieres ponerlo a prueba de alta intensidad, es posible que te decepcione.

Batería

Batería de 315mAh

Hasta 12 días de batería

Realme ha hecho mejoras en la batería, pasando de una capacidad de 160mAh a una de 315mAh, que promete hasta 12 días de batería. Es mucho más que los 7 a 9 días que prometían en el primer Realme Watch.

Esos números prometidos en el primero fueron algo optimistas, pero nos complace anunciar que quedamos muy impresionados con este Watch 2. Se gastó alrededor de un 10% diario, lo que nos dio un total de 10 días de uso. Y eso fue con todas las funciones activadas, incluidas las notificaciones y algunos entrenamientos en interiores y exteriores.

La batería se ha mejorado gratamente en el Realme Watch 2, incluso con todas las funciones activadas (Image credit: Michael Sawh)

Cuando conectamos el GPS durante unas horas para correr, solo se gastó un 3%. Así que parece que aguantará bien sesiones mucho más intensas.

Hay un modo ahorro que limita el reloj a la muestra de la hora y cuánta batería te queda. Cuando toca cargarlo, saca el cargador y conéctalo de manera similar al Apple Watch, en lo que parece una fusión de magnetismo y clip.

Cómpralo si...

Quieres un smartwatch básico con buen seguimiento fitness



Aunque el Realme Watch 2 no lo tiene todo, puede con notificaciones, tu actividad diaria y seguimiento del sueño.

No te quieres gastar mucho



Su precio no se ha alejado de lo económico, así que si no te quieres gastar más de 60€ por un smartwatch, este es una muy buena opción.

No lo compres si...

Te importa mucho el seguimiento deportivo



Puede que ofrezca 90 modos de deporte, pero su seguimiento no es fantástico. Si puedes gastarte un poco más, tendrás una experiencia mejor.

Quieres un smartwatch bonito



Aunque tiene una buena construcción, el Watch 2 es completamente de plástico y extremadamente básico.