Realme GT Master Edition: análisis

Realme nos presenta un teléfono por debajo de 400 euros muy a tener en cuenta dentro de un segmento tan competitivo e interesante. El Realme GT Master Edition es uno de los dispositivos más completos de su clase. Empezando por un diseño sobrio y compacto (con una versión en cuero vegano inspirada en las maletas clásicas), continuando por su genial pantalla de 120Hz, y pasando por la velocidad y potencia de su chip Snapdragon 778, este móvil se diferencia del resto con una personalidad propia y una calidad / precio muy a tener en cuenta.

Quizás su cámara frontal de 32MP y su cargador SuperDart de 65W no sean lo primero que te llamaría la atención, pero son características que te sacarán una sonrisa en algún punto de tu día a día. Hubiéramos querido que un móvil tan capaz para el gaming tuviera más de un altavoz, o al menos que el único que tiene no fuera tan fácil de tapar, o que los bajos tuvieran un mínimo de presencia entre los muchos decibelios que puede ofrecer, pero tenemos que recordar en qué segmento estamos. Una batería que aguantara algo más que el típico "día y un poco más" con un uso normal tampoco hubiera estado mal.

El dispositivo se ha puesto a la venta en España el 23 de agosto, y viene en dos variantes que se diferencian en la RAM y en la capacidad de almacenamiento. La primera cuesta 349€ e viene con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento, mientras que por 399€ tendrás 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento. Sin embargo, durante tiempo limitado (hasta el 27 de agosto) se puede aprovechar una gran oferta de lanzamiento por la que te puedes llevar la primera versión por 299€ (¿menos de 300€ por un teléfono así?) exclusiva en AliExpress, y el dispositivo con más memoria por 379€ en la misma tienda online, siguiendo este link.

El Realme GT Master Edition está disponible en los colores Voyager Grey, Luna White y Cosmos Black. Te contaremos más sobre las opciones de color enseguida.

La mayoría de los teléfonos de gama media de hoy en día tienen excelentes especificaciones por lo que cuestan. El segmento es ahora más competitivo que nunca con gran variedad de excelentes opciones. Sin embargo, un apartado que la mayoría de marcas ha dejado de lado en este segmento es el diseño. Realme ha visto la oportunidad y ha fabricado un móvil con una apariencia excelente, aunque con llamativas diferencias entre sus diferentes versiones.

El dispositivo está disponible en tres opciones de color: Voyager Grey, Luna White y Cosmos Black. El Cosmos Black viene con una parte trasera en color cobre oscuro, cuyo peor defecto es su facilidad para llenarse de las huellas de tus dedos. El Luna White, que es la versión que tenemos para analizar, viene con un acabado mate que soluciona el problemilla de las huellas y resulta limpio y moderno. La Voyager Grey es una variante especial, y el diseño de su panel trasero está inspirado en una maleta de viaje, diseñada por Naoto Fukasawa, y es por ello que el material de su acabado es cuero vegano.

El teléfono tiene apariencia premium y da sensación de premium. Sus 174 gramos y sus 8 milímetros de grosor lo dejan dentro de la media, es compacto y sencillo, y no se hace pesado ni incómodo para usar con una sola mano. El módulo de cámaras rectangular y transparente colocado en la esquina superior resulta elegante, no sobresale demasiado, ni hace que el teléfono se balancee al dejarlo sobre la mesa.

El borde de la pantalla es brillante y el bisel es metalizado, así como los tres botones que hay a los lados: el de encendido y bloqueo a la derecha y los dos de volumen a la izquierda. Todo esto quedará oculto, obviamente, si le colocamos la funda gris con la que se entrega. En la parte inferior encontramos la entrada minijack para auriculares a la izquierda, la entrada USB tipo C en el centro, y su único altavoz a la derecha, en una posición algo desafortunada por lo fácil que es taparlo con un dedo al jugar o sujetando el dispositivo para ver un vídeo.

Desde la parte frontal lo único reseñable es su cámara selfie en la esquina superior izquierda en un agujero, pues el teléfono no tiene "barbilla", ni siquiera el anagrama de la marca en la parte delantera.

El Realme GT Master Edition viene con una pantalla Super AMOLED de 6.43 pulgadas fabricada por Samsung con una resolución Full HD+ (1.080 x 2.400 píxeles). Puedes elegir entre 60Hz, 120Hz o que el teléfono decida automáticamente la frecuencia de actualización según la aplicación que estés usando. Ni que decir tiene que esos 120Hz son realmente agradables a la vista, se notan desde el primer vistazo a la pantalla de inicio (gracias a los fondos dinámicos) y hacen que el gaming en este teléfono te enganche durante más rato del que creías que ibas a jugar.

Esta pantalla tiene además una frecuencia de muestreo táctil de 360Hz, una relación pantalla / cuerpo del 91.7%, cobertura de la gama de colores DCI-P3 del 100% y hasta 1000 nits de brillo máximo, es lo suficiente como para leer bajo el sol de mediodía. También tiene soporte para contenido HDR10, HLG y Widevine L1.

La pantalla saca colores muy vivos y negros profundos, que se ven perfectamente desde cualquier ángulo, y la temperatura del color del panel también es ajustable. La sensibilidad táctil del panel no ha dado el más mínimo problema durante las pruebas.

En cuanto al desbloqueo, el Realme GT Master Edition tiene un sensor de huellas dactilares en pantalla que responde instantáneamente y apenas falla en el reconocimiento de la huella. Aunque el sistema de desbloqueo por reconocimiento facial también funciona de forma inmediata y, aunque su tasa de error depende de la luz ambiental, muchas veces desbloquea antes de que dé tiempo a poner el dedo sobre el lector.

Siendo uno de los primeros teléfonos con un Snapdragon 778, el Realme GT Master Edition tiene bajo el capó el núcleo Kryo 670 Prime con una frecuencia de 2,4 GHz, tres núcleos Cortex A78 a 2,2 GHz y cuatro núcleos Cortex A55 con frecuencia de 1,9 GHz. Para el gaming y su apartado gráfico, incluye una GPU Adreno 642L. El dispositivo viene con hasta 8GB de RAM y hasta 256 GB de almacenamiento. También viene con hasta 5GB de RAM virtual (configurable a 3GB y 1GB en caso de que falte almacenamiento), lo que Realme llama expansión dinámica de RAM.

El rendimiento de Realme GT Master Edition ha sido realmente bueno durante nuestro período de análisis y en ningún momento hemos experimentado tirones ni retardo en los procesos.

Sin más intención que la del análisis técnico del dispositivo (ejem) nos hemos dado un buen atracón de gaming (quizás algunas horas) a títulos como Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Asphalt 9 y otros (se nos hizo de noche), en el que el smartphone ha estado excelente. Gracias a su cámara de vapor clasificada para reducir la temperatura hasta en un 15%, apenas hemos notado un sobrecalentamiento evidente del dispositivo, y lo hemos probado en días de más de 35 grados a la sombra. También hay un "modo GT" dedicado que se puede activar durante el juego para usar la máxima potencia, utilizando el rendimiento máximo de la CPU y la GPU, llevando la frecuencia de actualización de la pantalla a 120Hz, activando los efectos visuales Ultra-HD y la vibración de los juegos 4D.

El teléfono ejecuta el Realme UI 2.0 basado en Android 11, y hemos visto que se han añadido muchas aplicaciones de terceros preinstaladas. Si bien la mayoría de estas se pueden desinstalar, nos hubiera gustado que hubiera algunas menos de estas apps. Otras características incluyen Wi-Fi de doble banda, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, certificación de audio de alta resolución, etc.

Debemos señalar también que el teléfono soporta el 5G, pero debido a que ese tipo de red no está disponible en nuestra área en el momento del análisis, no podemos ofrecer una valoración sobre esta característica.

El altavoz tiene un volumen máximo realmente potente, incluso excesivo, pero se encuentra muy solo, lo que empobrece mucho tanto la experiencia gaming como el ver series o películas sin auriculares. Además, este único altavoz ofrece un sonido muy plano, sin apenas presencia de bajos, lo que te llevará a usar un altavoz externo o su entrada de auriculares de 3,5mm. La mayor parte de la competencia ha hecho los deberes y ha incluido la configuración de dos altavoces en estéreo, el GT Master Edition no debería haberse quedado atrás, pero de alguna manera hay que llegar a ese precio de menos de 400€.

Esta es también un área en la que Realme debería haberse esforzado más para diferenciarse del resto. El GT Master Edition viene con tres cámaras en la parte trasera. Una cámara principal de 64MP f / 1.8, una ultra angular de 8MP f / 2.3 y un objetivo macro de 2MP con f / 2.4. Para selfies, hay una lente Sony IMX615 de 32MP que quizás sea la mejor. Tanto la de 64MP como la cámara frontal te darán resultados generalmente satisfactorios, sin embargo los otros objetivos y modos de fotografía simplemente no sorprenden lo más mínimo. El ultra angular anda bastante justito tanto de resolución como de procesado de color, y al macro (llamado Ultra-macro en la app en un obvio 'quiero y no puedo') le cuesta enfocar correctamente incluso respetando esos 4 centímetros recomendados para los mejores resultados, los cuales, exportados a una pantalla mayor, te quitan las ganas de seguir experimentando.

La app de la cámara en sí funciona muy bien y no hemos detectado nada que decir en su contra. El teléfono está equipado con un montón de filtros de inteligencia artificial y funciones de cámara. También viene con un nuevo modo de fotografía callejera con filtros inspirados en Kodak, enfoque instantáneo, pico de enfoque y más. Realme ha agregado un montón de funciones para la cámara, que incluyen cámara lenta, vista dual, película, modo estrellado, lapso de tiempo y panorámica. Suponemos que tal cantidad de juguetes de procesado digital están ahí para compensar las limitaciones de la óptica analógica que viene en este dispositivo. Y es que la cámara es uno de los talones de Aquiles en este segmento de smartphones, pues es seguramente es el elemento en el que más se ven obligadas las marcas a economizar para reducir costes y poder ofrecer este tipo de dispositivos que, por otro lado, sí son geniales en otros apartados.

En cuanto al vídeo, el GT Master Edition puede grabar a 4K a 30 fps y tiene dos modos de estabilización que convierten la resolución a 1.080p y 60 fps. Hay que decir que el vídeo con la cámara frontal sí tiene una calidad más que decente, y la posibilidad de grabar a la vez con la cámara trasera y frontal es divertida para hacer experimentos y vídeo-reacciones.

El Master Edition tiene una batería de 4.300mAh que, si bien no es gran cosa en cuanto a tamaño, su compañero de equipo, el SuperDart de 65W que viene en la caja, compensa con una velocidad de carga de vértigo. El teléfono pasa de 0 a 100% en menos de 35 minutos.

Hemos dado al teléfono un uso bastante intensivo durante nuestras pruebas, habiendo hecho un uso de pantalla de más de 7 horas diarias distribuidas en navegación por internet, chat, gaming, videollamadas, reproducción de medios y de música, y a todo lo que tenía sonido le hemos puesto un volumen considerable. El resultado es irse a la cama con apenas un 12% de batería restante, lo cual no nos duraría ni para el almuerzo del día siguiente, pero aun así está cómodamente dentro de la media. La carga nocturna inteligente ayuda a la longevidad de la batería y, en lugar de esa súper carga que te daría un 50% en unos 13 minutos, llena el tanque del móvil lentamente para llegar al 100% poco antes de que suene tu alarma matutina.

Obviamente, por este precio no tenemos carga inalámbrica. Tampoco la tenía el GT sin apellidos, así que no lo vamos a contar como una ausencia sonada.

Quieres una pantalla excelente Puede que Realme haya escatimado en algunos puntos de GT Master Edition, pero no en la pantalla. Esta AMOLED de 120Hz es un gustazo, tanto para gaming como para ver contenido multimedia. Tiene colores geniales, buen brillo máximo y se ve bien desde cualquier ángulo.

Buscas mucha potencia en un gama media Claro y sencillo: no hay nada que hayamos ejecutado en este móvil que lo haya hecho 'sudar'. Ni el gaming con los últimos títulos, ni abrir todas las aplicaciones simultáneas que se nos han ocurrido, ni el procesado de las fotos con resolución más pesada que se pueden hacer. El Snapdragon 778 es una herramienta sólida y muy competente que ofrece un rendimiento que no se suele ver en este rango de precios.

Quieres cámaras de primera en tu móvil

Lo sentimos, pero no es el caso. Cuando la mejor cámara de un teléfono es la 'selfie' es que algo pasa con las demás. No es que sean muy malas, pero a menos que la mayoría de las fotos que haces sean a ti mismo, no levantarás ni una ceja con los resultados.