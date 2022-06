Razer Blade 14: análisis

El Razer Blade 14 es el portátil gaming ideal para los que quieren jugar con todo lujo de detalles. Es lo suficientemente potente para disfrutar con cualquier juego, y lo suficientemente bonito para enseñarlo dondequiera que vayas. Su chasis fino y ligero es un extra de agradecer, aunque tendrás que pagar mucho por él, y no obtendrás tanto rendimiento en sus componentes como con otros portátiles de la competencia.

Análisis en dos minutos

Con el Razer Blade, la compañía ha elevado la portabilidad de los portátiles gaming, y ahora estamos empezando a verlos cada vez más. Como pasó con el Asus TUF Dash F15, Razer ha lanzado el Blade 14 para revolucionar el mercado otra vez.

Hablamos de un portátil de 14 pulgadas, y aunque hay muchos portátiles gaming de 13, como el Blade Stealth 13, aquí tienes un montón de rendimiento en un dispositivo muy fácil de llevar dondequiera que vayas.

El Razer Blade 14 que probamos tiene un AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB de RAM y la Nvidia GeForce RTX 3080. No se consigue el mismo rendimiento que en el Alienware m17 con las mismas especificaciones, pero también es la mitad de grande, así que no perdemos tanta potencia.

Eso sí, como en cualquier otro dispositivo donde hay portabilidad y potencia a partes iguales, vas a pagar por ese equilibrio. El modelo que hemos analizado cuesta la friolera de 2.999,99€. Es muchísimo dinero, pero es más barato que el Blade 15 con las mismas especificaciones y en un tamaño algo más pequeño con menos fluidez de pantalla (165Hz vs 240Hz).

Y aunque podemos comparar los precios con tamaños de 15 pulgadas, lo cierto es que estamos hablando de un portátil con un grosor de solo 1.68cm y un peso de 1.77kg. A diferencia de muchos otros portátiles gaming, no hay nada en este que no parezca o se sienta premium.

Razer ha sido catalogada como 'la Apple de los portátiles gaming', una etiqueta de la que la compañía no se avergüenza, y el Blade 14 es buena prueba de ello. Es uno de los portátiles más sólidos y premium que hemos usado nunca. Y aunque es muy caro, se nota que vale lo que vale. Si te lo puedes permitir, no te vas a arrepentir.

Precio y disponibilidad

Hoja de especificaciones Aquí están las especificaciones del Razer Blade 14 que nos enviaron a TechRadar:

CPU: AMD Ryzen 9 5900HX (8 núcleos, 16MB caché, turbo hasta 4.6GHz)

Gráfica: Nvidia GeForce RTX 3080

RAM: 16GB DDR4-3200

Pantalla: 14 pulgadas 1440p IPS, 165Hz

Almacenamiento: 1TB SSD

Unidad óptica : N/A

Puertos: 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, 1x jack 3.5mm, 1x HDMI 2.1, 1x Kensington

Conectividad: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Cámara: HD Webcam

Peso: 1.78kg

Tamaño: 319.7 x 220 x 16.8mm

El Razer Blade 14 está disponible desde junio de 2021 por un precio desde los 1.999€. Todas las configuraciones del portátil vienen con el AMD Ryzen 9 5900HX, 16GB de RAM y 1TB SSD, pero los distintos modelos se diferencian en la pantalla y la gráfica.

Los 1.999€ ofrecen una Nvidia GeForce RTX 3060 y un panel de 144Hz 1080p. Puedes subir a una pantalla QHD 165Hz con una RTX 3070 por 2.499€ y el modelo más caro, el que hemos analizado, cuesta 2.999€.

Tratándose de un portátil Razer, la configuración básica no está tan mal, y la RTX 3060 es perfecta para un panel de 144Hz. Y en el extremo superior, la RTX 3080 con esa pantalla QHD por 2.999€ es muy competitiva, sobre todo cuando tienes en cuenta el extra de portabilidad.

No nos malinterpretes, es un precio premium el que pide Razer, pero hemos visto a la compañía verde pedir mucho más en el pasado, y este portátil es una buena compra si estás buscando algo en el mercado de los portátiles gaming de lujo.

Diseño

El Razer Blade 14 es básicamente el Blade 15 pero... bueno, más pequeño. Tiene el mismo perfil, con un chasis de aluminio y la firma en verde brillante en la parte trasera del portátil. Y sí, el logo se ilumina.

A pesar de su tamaño más pequeño, sigue habiendo altavoces a ambos lados del teclado, un poco al estilo del MacBook. En cualquier caso, a diferencia del Blade 14, el botón de encendido no está extrañamente colocado en medio de uno de los altavoces, sino que hay un botón exclusivo en la esquina superior derecha del teclado.

Ese teclado también es idéntico al que encontrarás en cualquier otro Razer Blade, aunque un par de teclas como la '~' y la '\' se han reducido, y son muy estrechas. No son teclas que usemos muy a menudo, pero si las usas con frecuencia por el motivo que sea, hay que tener ese aspecto en cuenta.

El cuerpo en sí mismo es de solo 16.8mm, y el portátil pesa solo 1.78kg. No es el más ligero que hemos usado, pero su chasis unibody de aluminio es precioso, y sigue siendo un gran logro, además de su infinita portabilidad.

Algunas de las novedades en su ligereza se pierden cuando miras el bloque de carga. Al ser un portátil tan potente, el Razer Blade 14 no se carga rápidamente con un simple cable USB-C. Hay un bloque de carga, y añade mucho peso a la mochila. ¿Sirve el cable USB-C? Sí, pero no aguantará mucho si tienes alguna sesión de gaming.

Aunque es un portátil gaming increíblemente fino, hay bastantes puertos disponibles. Tanto a izquierda como a derecha hay un USB-C 3.2 Gen 2, así como un USB-A. Al lado derecho también hay un HDMI y el bloqueo Kensington. Luego, a la izquierda, tienes una entrada de jack de 3.5mm. En un portátil tan ligero, tener tantos puertos es una maravilla, y la mayoría de personas no deberían tener problemas con ocuparlos todos ni la necesidad de comprar un hub.

También puedes mejorar el Razer Blade 14 tú mismo, hasta cierto punto. El SSD y el Wi-Fi son muy accesibles, pero la RAM no. Probablemente debido al reducido tamaño del portátil, pero es una pena. Para abrirlo, hay 10 tornillos Torx, y luego tienes que levantar la tapa.

Todo ello se combina para hacer un portátil gaming que no solo es muy portátil, sino extremadamente cómodo de usar. El teclado, aunque se hayan reducido muchas de sus partes, es muy cómodo y tiene la cantidad justa de recorrido en sus teclas y la barra espaciadora. Algunos gamers optarán por un teclado mecánico, pero lo bueno es que hay muchos puertos para ello.

Razer también ha reducido el trackpad, pero no es ninguna sorpresa. Es muy preciso, y responde bien al tacto, hacer click es satisfactorio y la respuesta es mucho mejor que la que tienen otros portátiles Windows. De nuevo, imaginamos que usarás un ratón gaming en vez del trackpad, pero se puede trabajar bien con él, simplemente no es horrible.

Lo más destacado del portátil es su pantalla. Razer ha estado mejorando los paneles de sus portátiles, y el del Blade 14 es uno de los más bonitos en el mundo gaming del mercado ahora mismo. Aunque muchas pantallas con tasas más altas suelen ofrecer una precisión del color inferior, aquí tenemos una cobertura del 111% del espectro sRGB, así como un brillo medio de 332 nits.

No es la pantalla de un MacBook Pro, pero cuando hablamos de portátiles gaming, es lo más cerca que estamos de un Mac teniendo una tasa de refresco de 165Hz.

Rendimiento

Benchmarks Así rindió el Razer Blade 14 en nuestros benchmarks:

3DMark: Night Raid: 34,644; Fire Strike: 21,428; Time Spy: 9,412

Cinebench R23 Multi-núcleo: 11,690 puntos

GeekBench 5: 1,464 (un núcleo); 7,181 (multi-núcleo)

PCMark 10 (Home Test): 6,924 puntos

PCMark 10 Battery Life: 7 horas y 31 minutos

Batería (test películas de TechRadar): 6 horas y 31 minutos

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 72 fps; (1080p, Bajo): 172 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 67 fps; (1080p, Bajo): 139 fps

Como el Razer Blade 14 es tan ligero, se han tenido que hacer muchos recortes. Aunque el modelo que hemos probado tiene una gráfica Nvidia GeForce RTX 3080, está lejos de ser la versión más rápida de una GPU en un portátil hoy en día.

Y es que la RTX 3080 de este portátil está configurada para sacar 100W de potencia, en lugar de los 165W que podría sacar la del Alienware m17 R4. En la práctica, significa que el Razer Blade 14 es alrededor de un 30% más lento en los juegos que ese portátil, y la súper portabilidad de Razer lo convierte en un 34% más lento en el Metro Exodus en 1080p y con los gráficos en Ultra.

Evidentemente, el Razer Blade 14 es mucho más pequeño que el Alienware m17, así que no es ninguna sorpresa que no saque el mismo rendimiento. Pero hay que tenerlo en cuenta, ya que aunque ambos portátiles tienen una RTX 3080, no son para nada lo mismo y tienen un perfil de potencia muy diferente.

Por suerte, el Razer Blade 14 también tiene el AMD Ryzen 9 5900HX, tan potente como siempre. Con esta CPU, el Blade 14 fulmina al Alienware m17, con 11.690 puntos en Cinebench R23 frente a los 8.992 del Alienware. Esto hace del Razer Blade una buena opción para cualquier profesional nómada, ya que podrá de sobra con cualquier programa de Adobe que le eches, lo único que le pediríamos es más RAM.

No te lo tomes como que el Razer Blade 14 no es potente. Aunque no tienes toda la potencia de la RTX 3080, sigue siendo increíblemente potente en un portátil tan pequeño. Podemos jugar a todos los juegos AAA y con velocidades superiores a los 60fps. Simplemente hay que saber que renuncias a algo de rendimiento en favor de un diseño ligero y portátil.

Cámara y micrófono

La cámara del Razer Blade 14 es decente, pero no servirá para sorprender a tus viewers en el streaming. Es de 720p compatible con Windows Hello, pero es algo borrosa. También tiene algo de lag respecto al micrófono en las videollamadas.

El micrófono sí que es bueno. Nuestra voz se oye alta y clara, y puedes unirte a una llamada sin que se repita la voz del otro en tu micrófono. No puede sustituir a unos cascos gaming, pero para llamadas rápidas de Zoom, nada puede salir mal.

Batería

Aunque hay muchos portátiles gaming que empiezan a romper la barrera de las 8 horas, el Razer Blade 14 no es uno de ellos. El el test de batería PCMark10, que simula una serie de flujos de trabajo de la vida diaria, el Razer Blade 14 aguantó 7 horas y 31 minutos. Dura incluso menos en nuestras pruebas de vídeo, donde cayó a las 6 horas y 31 minutos.

No está mal para un portátil gaming, ya que no hace mucho no duraban ni tres horas. Teniendo en cuenta el tamaño del Razer Blade 14, vas a querer usarlo sin el cargador. Podrás trabajar durante unas horas, pero tendrás que llevarte algún cable contigo si quieres que aguante toda la jornada laboral (y el resto de la tarde).

Cómpralo si…

Quieres un portátil gaming fácil de transportar

Con solo 1.68cm de ancho y 1.77kg de peso, el Razer Blade 14 es muy fácil de llevar en la mochila y sacarlo donde quieras.

Quieres un portátil sólido

Como cualquier otro portátil Razer, el Blade 14 tiene un chasis unibody de aluminio que le aporta ligereza y robustez a partes iguales, además de ser precioso.

Quieres un portátil gaming premium

No hay muchos portátiles gaming que parezcan de lujo, pero el Razer Blade 14 es uno de ellos. Vas a querer sacarlo y que lo vea todo el mundo.

No lo compres si...

Tienes poco presupuesto

Como el resto de la línea de Razer, el Blade 14 es un portátil caro, y el más básico de todos ya cuesta la friolera de 1.999€.