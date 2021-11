Asus TUF Dash F15: análisis

El Asus TUF Dash F15 es una maravilla que combina asequibilidad con un factor de forma muy elegante. Tiene un rendimiento potente en un cuerpo que no te pesará demasiado si tienes que irte a algún sitio. Además, que tenga una batería para aguantar una buena sesión de gaming no está nada mal.

Análisis en dos minutos

Portátiles gaming como el Asus TUF Dash F15, que tengan un rendimiento tan bueno y sean tan ligeros, solían ser mucho más caros que un portátil gaming tradicional. Normalmente, si querías un portátil gaming que pudiera con los últimos lanzamientos en ajustes gráficos muy altos y que no se quemara en el intento, tenías que ir a por un par de miles de euros.

Ya no es el caso, gracias en parte a la 11ª generación de procesadores de Intel, haciendo que el Asus TUF Dash F15 aporte una experiencia gaming fantástica con un precio desde los 799€.

Se han hecho un par de sacrificios para llevar este portátil a esos precios. El más notable es la ausencia de la webcam. No es la primera vez que la han quitado de un Asus gaming, ya que el Asus ROG Zephyrus G14 del año pasado (que sigue siendo de nuestros favoritos) tampoco la tiene. Valió la pena, y aquí también.

Es importante subrayar que, debido a lo poco que pesa, el Asus TUF Dash F15 no llegue a ser el portátil más potente del mercado que tenga una RTX 3070, pero sí que te dará un buen rendimiento con tasas de frames sólidas.

Si esperabas un portátil gaming barato que soporte ajustes gráficos altos y no valga lo mismo que un coche de segunda mano, el Asus TUF Dash F15 debe ser tu top 1 a elegir.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Precio y disponibilidad

Hoja de especificaciones Este es el Asus TUF F15 que nos mandaron para analizar en TechRadar:

CPU: Intel Core i7-11370H (4 núcleos, 12MB cache, 4.8GHz)

Gráfica: Nvidia GeForce RTX 3070

RAM: 16GB DDR4-3200

Pantalla: 15 pulgadas 1080p IPS, 240Hz

Almacenamiento: 1TB SSD

Puertos: 3 x USB-A 3.2, 1 x USB-C Thunderbolt 4, 1 x HDMI 2.0, 1 x ethernet, 1 x 3.5mm jack de audio

Conectividad: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1

Peso: 2.0kg

Tamaño: 36 x 25.2 x 1.92cm

El Asus TUF Dash lleva disponible ya varios meses y su configuración base parte de los 799€. Por ese precio te llevas un Intel Core i5 11400H, 16GB de RAM, un SSD de 512GB y la Nvidia RTX 3050, todo ello con una pantalla de 15 pulgadas 1080p 144Hz.

Este es probablemente uno de los portátiles más baratos con una RTX 3000 del mercado, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que dura la batería del TUF Dash F15.

Si quieres la configuración que nos han mandado a nosotros, tendrás que irte alrededor de los 1.500€, y creemos que es la mejor opción. En este precio no tienes otro portátil gaming con hardware similar, y menos en este factor de forma.

Lo tienes tanto en color negro como en blanco, y en este análisis verás los dos para que puedas elegir el que más te guste.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Diseño

Cuando abres el Asus TUF Dash F15, tienes que asegurarte de que es un TUF y no un ROG Zephyrus. Para darte un poco de contexto, la línea TUF de Asus está diseñada para los que tienen menor presupuesto y solo quieren jugar. Este tipo de portátiles tienen un diseño bastante menos llamativo, pero el diseño del Asus TUF Dash F15 es espectacular.

Con solo 20,3mm de grosor y 2kg de peso, estamos ante un portátil gaming fino y ligero. Tanto la base del teclado como la carcasa están hechas de aluminio, así que no perdemos rigidez ni durabilidad. La base es de plástico, sí, no esperes un diseño unibody, ya que eso lo vemos en productos bastante más caros.

Aun así, es fácil de transportar. Y como es tan fino y ligero, le puedes quitar la base si quieres aumentar por tu cuenta el almacenamiento y la RAM. Lo único que necesitas es un destornillador para quitar la base, que te dará acceso a los puertos M.2 (hay dos), por si necesitas más espacio en un futuro.

Acceder a la RAM es algo más complicado, pero la puedes aumentar, hasta 32GB DDR4. Hace que la opción más barata sea la mejor, ya que si coges la versión con más RAM, pagarás más que si la cambias tú mismo.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Si hablamos de puertos, el Asus TUF Dash F15 tiene bastantes: dos USB-A a la derecha, y otro a la izquierda, junto con un Thunderbolt 4, HDMI, Ethernet y un jack de 3,5mm. Puedes usar el USB-C para cargar el portátil, pero la velocidad es muy inferior.

La pantalla es FullHD con tasa de refresco de 240Hz, así que es genial en los eSports, sobre todo cuando va de la mano una RTX 3070. Con un pico de brillo medio de 265 nits y un 110% del espectro sRGB, el panel también es lo suficientemente colorido para partidas de un solo jugador.

Los marcos alrededor de la pantalla están lejos de ser los más finos del mundo, pero no distraen en absoluto. De todas formas, nos seguimos preguntando por qué Asus no ha podido meter ahí una webcam. El espacio es más que suficiente, así que pensamos que es para mantener el precio del Asus TUF Dash F15 así de barato. Es una pena, pero no se acaba el mundo, sobre todo si no vas a hacer videollamadas ni eres streamer. Si quieres hacer esas cosas, tendrás que comprarte una cámara a parte.

(Image credit: Carlos Pedrós)

El teclado es muy cómodo para escribir, con un recorrido amplio, teniendo en cuenta el diseño del portátil. Está bien espaciado, pero nos hubiera gustado que la iluminación fuera algo distinta. No es RGB (otro sacrificio para conseguir ser barato). Es azul turquesa, que no es que sea el color más bonito del mundo, pero queda bien si optas por el color blanco. Las letras WASD tienen otro diseño que hace que estén más iluminadas porque... bueno... es un portátil gaming, pero no nos ha terminado de convencer, podría haberse quedado como algo opcional a la hora de comprarlo.

Lo que sí nos ha gustado son las teclas especiales en la parte superior del teclado, extremadamente útiles. Puedes subir y bajar el volumen sin tener que pulsar la tecla Fn, y también puedes activar o desactivar el micrófono y abrir el software de Asus Armoury Crate.

El trackpad está... bueno, bien. Lo suficientemente grande para usar gestos y con un click consistente; pero tratándose de un portátil gaming, nos imaginamos que querrás un ratón sí o sí. Por si acaso, este trackpad te hará el apaño.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Asus ha optado por poner los altavoces en la parte de abajo del portátil, a izquierda y derecha.Es una de nuestras preocupaciones, ya que hay mucho espacio a los lados del teclado. No suenan tan mal como otros portátiles que los llevan ahí, pero no es lo ideal.

Son lo suficientemente potentes para eclipsar a los ventiladores mientras juegas. Con el modo 'Rendimiento', los ventiladores no suenan tanto como para distraerte. Los vas a escuchar cuando le des trabajo al portátil, sí, pero no es nada extremo.

Y hacen muy bien su trabajo. Después de horas de juego, el teclado no estaba tan caliente como para ser incómodo, gracias a la ventilación que tiene a los laterales.

(Image credit: Future)

Rendimiento

Benchmarks Así lo ha hecho el Asus TUF Dash F15 en los benchmarks:

3DMark: Night Raid: 30,505; Fire Strike: 17,025; Time Spy: 7,546

Cinebench R23 Multi-core: 6,715 puntos

GeekBench 5: 1,573 (single-core); 5,167 (multi-core)

PCMark 10 (Home Test): 6,136 puntos

PCMark 10 Battery Life: 8 horas 43 minutos

Test de películas de TechRadar: 9 horas 43 minutos

Total War: Three Kingdoms (1080p, Ultra): 62 fps; (1080p, Bajo): 142 fps

Metro Exodus (1080p, Ultra): 59 fps; (1080p, Bajo): 110 fps

Cuando se trata de portátiles gaming, tendemos a clasificarlos en una de estas tres categorías: los potentísimos, los que te puedes llevar a cualquier sitio para jugar y los que están un poco entre una cosa y otra. El Asus TUF Dash F15 es lo que nosotros llamaríamos un potentísimo y súper portable portátil gaming.

Así que, aunque lleve lo último de Intel y Nvidia, el hardware está configurado de tal manera que no se quemará siendo tan pequeño, lo que se traduce en perder el trono al portátil con una RTX 3070 más rápido del mercado.

Pero no quiere decir que el Asus TUF Dash F15 no pueda con los juegos AAA. Da igual el que sea, ofrece un framerate más que aceptable, Watch Dogs con RTX, Assassin's Creed Valhalla, Halo Infinite...

La RTX 3070 está construida sobre la arquitectura Nvidia Ampere, que lleva la segunda generación de trazado de rayos. El rendimiento se nota una barbaridad en los juegos compatibles. Por ejemplo, en el Metro Exodus tuvimos una media de 59fps en Ultra sin activar el trazado de rayos; pero cuando lo activamos, gracias a la tecnología DLSS de Nvidia, los fps solo cayeron a 48.

No son los 60fps que querríamos, pero es más que jugable. Teniendo en cuenta que puedes tener ese rendimiento en un portátil que cabe muy bien en la mochila, lo consideramos un punto a favor.

El Intel Core i7-11370H tiene 4 núcleos y 8 hilos que llega hasta los 4.8GHz. Es más que suficiente para el gaming, y no hemos tenido problemas de cuello de botella en la GPU; pero para los creativos que quieren usar un portátil gaming para trabajar (cosa que se está haciendo cada vez más frecuente), será mejor mirar en otro sitio.

(Image credit: Future)

Batería

Los portátiles gaming tienen una mala reputación cuando hablamos de su batería, pero las marcas siguen trabajando mucho para mejorarlas. A principios de 2020, el Asus ROG Zephyrus G14 vino con un AMD Ryzen 4000 y una RTX 2060 y duraba unas 8 horas reproduciendo vídeo, según nuestros análisis.

El Asus TUF Dash F15 es incluso mejor, llegando casi a las 10 horas de batería, y eso que tiene una gráfica más potente y un panel de 240Hz. Aún en los benchmarks de PCMark 10, que simulan una amplia variedad de flujos de trabajo, el portátil duró alrededor de 9 horas, lo que significa que no tendrás ningún problema si lo usas para trabajar. Y con lo que pesa el bloque de carga, poder llevártelo por ahí sin cargador es un lujo.

(Image credit: Future)

Software y características

El Asus TUF Dash F15 viene con lo esencial, y es un punto a su favor. no hay mucho bloatware, además de las utilidades de Asus para drivers y el software Armoury Crate, que es bastante útil. Este programa te permite personalizar la iluminación (aunque solo sea de un color) y tiene distintos perfiles de rendimiento para que decidas cómo de silenciosos quieres los ventiladores o preparar el portátil para una buena sesión de gaming.

También tiene un launcher de juegos incorporado, así que tienes un solo programa desde donde abrirlos, en lugar de estar cambiando todo el rato entre Steam, GamePass, Epic... para jugar a tus juegos favoritos.

(Image credit: Carlos Pedrós)

Cómpralo si...

Quieres jugar donde sea

Con 19,9mm y 2kg de peso, te puedes llevar este portátil gaming a donde quieras. Y con esa batería, podrás jugar hasta en un vuelo a EEUU (ahora que todavía se puede).

No necesitas una webcam

Gran parte de nuestra vida diaria gira en torno a llamadas de Zoom, pero si no necesitas una cámara, o si ya tienes una externa, el Asus TUF Dash F15 te servirá.

Quieres un portátil gaming barato que no falle

El modelo base del Asus TUF Dash F15 viene con una RTX 3050 y un i5 de 11ª generación. Ese nivel de rendimiento por menos de 800€ es una oferta inigualable.

No lo compres si...

Necesitas una webcam

Las webcams, como hemos dicho antes, son más importantes que nunca, y es la manera que tenemos de conectarnos con nuestros amigos y familiares. Si necesitas un portátil con webcam integrada, lamentamos informarte de que el Asus TUF Dash F15 no la tiene.