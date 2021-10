La Nokia T20 es una tablet económica que parece estar diseñada para el ámbito familiar, ya que viene con modos fáciles para niños, así como uno de entretenimiento, para que puedas ejecutar de forma fácil y sencilla las tareas cotidianas. No es el mejor dispositivo para estudiantes o profesionales, ya que carece de lápiz óptico o teclado como accesorio, además de que la versión de Android no se adapta de forma perfecta a usos laborales, pero lo cierto es que ese no es el mercado en el que se quiere enfocar HMD Global con su nueva tablet.

Parece que muchas compañías tecnológicas han tenido la misma idea: lanzar tablets Android a finales de 2021. Las últimas fueron Huawei, Xiaomi y Realme, y ahora le ha tocado el turno a HMD Global, la empresa propietaria de la marca Nokia.

La Nokia T20 es una tablet Android asequible, tal y como nos tiene acostumbrados HMD Global con sus dispositivos, y su precio es inferior a la mayoría de tablets del mercado. Es cierto que Amazon tiene sus Amazon Fire, pero estas están limitadas al sistema operativo Fire OS, por lo que no son tan versátiles como a la mayoría de la gente le gustaría.

La nueva Nokia T20 está destinada al uso familiar, viene de fábrica con la aplicación Kids Space, para que puedas dejarle el dispositivo a tu hijo para que juegue con él sin preocuparte de si va a ver algo inapropiado, y también cuenta con Google Entertainment Space, el centro de entretenimiento de Google, para poder ver contenidos tan solo deslizando un dedo por la pantalla principal.

Estos dos modos vienen en la mayoría de tablets nuevas que ejecutan esta versión de Android, pero gracias a su resistente construcción y a su bajo precio, la Nokia T20 es probablemente una de las mejores compras que puedes hacer si tu intención es usar el dispositivo para estas cosas.

Eso sí, no es la mejor para el trabajo o para la universidad, ya que no es muy potente, y además la compañía no ha incluido accesorios como un lápiz óptico o un teclado para la Nokia T20, por lo tanto, si ese es el uso que le quieres dar, esta tablet no es la indicada para ti.

Hemos pasado un tiempo usando la Nokia T20; no el suficiente para hacer un análisis profundo, pero sí para poder contaros cuáles han sido nuestras primeras impresiones.

Por lo tanto, sigue leyendo para averiguar de primera mano qué nos ha parecido esta tablet Android económica.

Nokia T20: fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: Future)

La Nokia T20 ya se puede reservar, y se enviará a partir del 11 de octubre aproximadamente.

La tablet cuenta con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento interno, y podrás elegir si la quieres solo con Wi-Fi, versión que te cuesta 239€, o con conexión de datos 4G, que cuesta 249€.

En cuanto al color, hay una única opción que es 'Océano Profundo', es decir, azul.

Nokia T20: diseño y pantalla

La Nokia T20 cuenta con una pantalla de 10.4 pulgadas con una resolución 2K, un brillo máximo de 400 nits y certificación de luz azul para proteger tus ojos. Ese tamaño es el típico de la mayoría de tablets de hoy en día, como por ejemplo, el nuevo iPad (2021), la Realme Pad, la Huawei MatePad 11 y la fantástica Xiaomi Pad 5.

(Image credit: Future)

Nos ha parecido que las tareas cotidianas, como ver contenidos en streaming o navegar por las redes sociales, se benefician de la alta resolución de la pantalla. Sin embargo, el nivel del brillo es algo bajo, por lo que en algunos escenarios se ve algo oscura.

En cuanto al diseño, lo cierto es que casi todas las tablets parecen iguales por fuera, y lo mismo pasa con la Nokia T20. Por detrás es de plástico de color azul, y solo se ve interrumpido por la cámara, mientras que por delante es prácticamente todo pantalla, salvo por el borde que la rodea (que es de un grosor medio).

Pero nada de esto es algo malo, y el plástico parece ser bastante duradero. Creemos que resistirá a alguna que otra caída si a tu hijo se le cae al suelo, aunque tampoco hace falta que hagas la prueba.

Algo que agradecemos mucho es que la Nokia T20 tiene conexión de audio minijack, ya que no todas las tablets de hoy en día la tienen. De esta manera, podrás conectar tus auriculares con cable sin problemas.

Nokia T20: cámaras y duración de la batería

En la parte trasera de la Nokia T20 encontrarás una cámara de 8MP, mientras que en la frontal una de 5MP. Ninguna de las dos hace fotos increíbles, pero te apañarán para lo básico y para hacer videollamadas, y al fin y al cabo, la finalidad de este dispositivo no es la fotografía.

(Image credit: Future)

Los resultados de la cámara se ven algo desaturados, por lo que si necesitas hacer fotos con la tablet, te recomendamos descargar una aplicación de edición para mejorarlas un poco.

La Nokia T20 cuenta con una batería de 8.200mAh, que es más o menos lo típico que suelen tener las tablets de este tipo. HMD Global ha afirmado que durará unas 15 horas de uso normal, o 10 horas de reproducción de vídeos. Cuando hagamos nuestro análisis en profundidad, os contaremos cuánto es realmente en la práctica.

La velocidad de carga es relativamente lenta, 15W con un cargador capaz, o 10W si usas el que viene en la caja. Es de esperar que la Nokia T20 tarde unas horas en cargarse por completo.

Nokia T20: especificaciones y rendimiento

El procesador de la Nokia T20 es uno llamado Unisoc T610, que es un gama baja. Le hicimos un test rápido con un software de benchmark, y la puntuación recibida fue baja, y es cierto que no es una tablet muy rápida a la hora de navegar.

Pero para el entretenimiento es un dispositivo que está bien. No es necesario tener especificaciones de gama alta para ver vídeos en streaming o para jugar a juegos básicos, por lo que a no ser que necesites editar vídeos o quieras ejecutar juegos exigentes, el chip de la Nokia T20 es suficiente.

El procesador viene acompañado de 4GB de RAM, y también podrás optar por el modelo que cuenta con conexión de datos 4G. En cuanto al almacenamiento, cuenta con 64GB.

Nota: en otros países hay una versión con 3GB de RAM, pero de momento no se comercializará en España.

(Image credit: Future)

El sistema operativo de la Nokia T20 es Android estándar, que funciona muy bien en móviles, pero no está tan bien adaptado al tamaño de las tablets como el software iPad OS de Apple.

Algunos fabricantes han resuelto esto haciendo algunos cambios en la versión estándar de Android, por ejemplo, Xiaomi usa MIUI for Pad en su nueva Xiaomi Pad 5. Pero en el caso de HMD Global esto no es así, por lo que da la sensación de estar usando un móvil gigante en vez de una tablet.

Hay algunos modos que vienen incorporados en la Nokia T20, como Kids Space. Cuando lo activas, la tablet se convierte en un dispositivo destinado a niños, es decir, YouTube solo muestra vídeos infantiles, y hay muchas aplicaciones en la pantalla de inicio para niños ya sea para entretenerse o para aprender. También podrás monitorizar lo que tu hijo hace con la tablet cuando la está usando, así como el tiempo de uso del dispositivo.

Por otro lado está el Entertainment Space de Google, es decir, el centro de entretenimiento. Para acceder, solo tendrás que deslizar tu dedo por la pantalla de inicio desde el lado derecho. De esta manera, podrás acceder fácilmente a películas, series, libros, juegos y cosas así. Ninguno de los modos anteriores son exclusivos de la Nokia T20, pero sí que es una de las tablets más económicas que cuenta con estas funciones.

En definitiva, la Nokia T20 está muy bien si se enfoca como una tablet asequible destinada a la familia, pero no es la indicada para el trabajo, ya que no cuenta con lápiz óptico ni teclado, aunque claro está, es posible que en un futuro haya compañías de terceros que lancen accesorios compatibles.

(Image credit: Future)

Nokia T20: primeras conclusiones

La Nokia T20 parece un buen dispositivo para la familia que puedes dejar por casa sin tener que preocuparte, es útil para el entretenimiento y la batería durará bastante tiempo en descargarse.

No es el producto más atractivo del mercado, pero tampoco necesita serlo, ya que ha sido diseñado para usuarios que no necesitan las mejores especificaciones o la pantalla más bonita.

Cuando hagamos el análisis en profundidad de la Nokia T20, podremos ver si el software nos sorprende o decepciona, ya que como hemos dicho, la versión de Android estándar suele dejar que desear en tablets, pero eso no quita que los modos de niños y entretenimiento puedan resultar muy útiles.

Y si buscas una tablet algo más potente, pero también con una fantástica relación calidad-precio, echa un vistazo a la nueva Xiaomi Pad 5. Te decimos dónde encontrarla en stock, ya que se han vendido tantas unidades que muchos vendedores se han quedado sin disponibilidad: