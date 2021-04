Nokia 5.4: análisis

El Nokia 5.4 repite el enfoque de teléfono que ya conocemos de HMD Global desde hace un tiempo: una apariencia agradable, un sistema Android limpio y varios años de soporte. Aunque la configuración de la cámara es una mejora respecto al Nokia 5.3, el resto no parece una gran actualización. En particular, el hecho de que el Nokia 5.4 ejecute Android 10 de fábrica (lo que significa que solo se podrá actualizar a Android 11 y 12), resta valor a la reputación que Nokia ha construido en los últimos años.

Análisis en dos minutos

En el pasado, el nombre "Nokia" tenía un peso muy importante en el mercado de la telefonía móvil. Incluso en la época en la que lanzaban sus Windows Phone, tenían prestigio, ofreciendo teléfonos robustos y de calidad. Pero lo cierto es que esos años pasaron, y hoy en día su nuevo dueño tiene mucho que remontar.

HMD Global ha estado durante algún tiempo intentando volver a elevar la marca y ha conseguido algunos logros destacables. El 5.4 es su última apuesta por recuperar un poco el brillo que tenía Nokia, y lo hace en el rango de precio donde una vez fue el rey.

Cuando coges el Nokia 5.4 por primera vez, su marco de plástico y su parte trasera no inspiran demasiada confianza, sin embargo, una vez empiezas a usarlo, te das cuenta de que es un terminal robusto y resistente. Es muy difícil de torcer o doblar, lo que es un reflejo del enfoque que han tenido en su diseño.

Aparte de esto, en la parte frontal encontrarás su pantalla con una relación de aspecto de 19.5:9, un hueco para albergar la cámara selfie y el logo de "Nokia", lo que hace del 5.4 un teléfono genérico de 2021 en toda regla.

La parte trasera es un poco más diferenciable de otros terminales, con un agradable degradado azul (la unidad que nosotros analizamos era de color 'Noche Polar'), que capta la luz en diferentes ángulos. El módulo trasero de cámaras es cuádruple y tiene forma circular, lo que claramente recuerda al legendario Lumia 1020, y tiene debajo el lector de huellas dactilares.

Este no es un teléfono que llame la atención cuando vas por la calle, pero sí que es uno que parece que resistirá las presiones de la vida cotidiana.

La pantalla es de 6.39 pulgadas y 720p, por lo que no destaca precisamente por tener una gran resolución. Lo cierto es que la competencia, como Xiaomi, ofrece 1080p en teléfonos a este precio, o incluso inferior. Que el Nokia 5.4 no esté a la altura es una pena, ya que el texto y los juegos pueden mostrarse irregulares.

Sin embargo sí que nos gustaron otros aspectos de la pantalla, como la saturación y el brillo. El panel no está descolorido y se puede ver en exteriores, pero la sensación general no es muy buena.

Esta impresión continúa cuando nos fijamos en el procesador y en el rendimiento del Nokia 5.4. El Snapdragon 662 no es un chip nuevo y viene acompañado de 4GB de RAM. Si bien rinde suficientemente bien en circunstancias normales, al abrir aplicaciones pesadas y juegos complejos, los fotogramas por segundo (fps) se desploman, y al trabajar en multi-tarea se producen demasiadas interrupciones.

Las cámaras tampoco son un punto fuerte, aunque hay que decir que han mejorado en comparación con su predecesor. Una configuración de cuatro sensores a menudo puede significar que se ha priorizado la cantidad sobre la calidad, y en este caso es así. La lente principal de 48MP hace fotos aceptables, pero demasiado procesadas en escenarios de buena luz, y a partir de ahí la cosa va a peor; la macro de 2MP es particularmente una decepción.

La lente ultra-angular de 5MP capta pocos detalles y cuenta con un rango dinámico reducido. La calidad fotográfica de los teléfonos a este precio va mejorando cada vez más con el paso del tiempo, pero Nokia no parece haberse subido al carro.

Algo en lo que sí suele destacar esta marca es en la duración de la batería de sus móviles. Lo cierto es que hemos sido incapaces de vaciar la batería en un día, por muy intenso que fuera el uso que le diéramos al Nokia 5.4: el teléfono aguanta como un campeón, y más o menos lo mismo para el segundo día. Además, soporta carga rápida, aunque no incluya un cargador rápido en la caja. Cuando no se usa, el teléfono apenas consume energía, cosa que no se encuentra en cualquier móvil, y esto es gracias a la optimización de su software (además de por su gran batería).

El software es una mezcla de sensaciones interesante, ya que Nokia, a través de HMD Global, tiene un enfoque bastante distinto a la competencia. Mientras que algunos fabricantes ofrecen sus capas de personalización para Android, Nokia opta por Android "puro", lo que significa que viene de fábrica únicamente con aplicaciones de Google.

Por un lado, esto supone que la interfaz sea ordenada y sencilla, y no cuenta con bloatware (molestas aplicaciones preinstaladas de terceros), y por otro, significa que el dispositivo carece casi por completo de personalidad y no cuenta con algunos extras agregados que sí encontramos en teléfonos de otras marcas.

Otros aspectos positivos del Nokia 5.4 son: que tiene conexión de audio minijack, que ofrece una configuración de altavoces con sonido alto y claro, y que su conexión Bluetooth es sorprendentemente fiable y apenas se sufren cortes, cosa que no se encuentra en todos lo móviles.

El mercado de los teléfonos económicos es uno de los más competitivos, ya que todas las marcas quieren un puesto en el ranking de los mejores. Nokia cuenta con la reputación de su nombre, pero el 5.4 no es el mejor competidor.

Con su diseño de plástico, su software soso, un conjunto de cámaras bastante mejorable y su pantalla que deja bastante que desear, el Nokia 5.4 muestra demasiados inconvenientes típicos de los teléfonos económicos, sin tener mucho que ofrecer a cambio. Si a pesar de sus puntos flojos tuviera alguna característica que brillara o alguna ventaja destacable, los recortes se verían compensados, pero lo cierto es que la larga duración de su batería y un par de cosas más no parece suficiente.

Nokia 5.4: fecha de lanzamiento y precio

Ya está disponible en España

A partir de 199€

El Nokia 5.4 ya se puede comprar en España a partir de 199€ y los colores disponibles son Crepúsculo (morado) y Noche Polar (azul).

Se puso a la venta de forma escalonada en Europa entre finales de 2020 y principios de 2021.

Diseño

Construcción robusta de plástico

Lector de huellas dactilares poco fiable

Se queda corto para su precio

Si había una cosa por la que destacaban los teléfonos Nokia clásicos, era su diseño. Aunque no siempre sean los más atractivos, estos móviles siempre han tenido reputación de ser realmente resistentes y recibir golpes o caídas sin inmutarse.

Esto era más fácil cuando los teléfonos eran más pequeños, más ligeros y hechos de plástico. Pero aún así, el Nokia 5.4 ha conseguido seguir ofreciendo esa durabilidad.

El móvil pesa unos considerables 181g, pero a la vez inspira confianza. También está bien equilibrado, lo que facilita el uso con una sola mano en general.

En la parte frontal cuenta con una pantalla de 6.39 pulgadas y un hueco que alberga la cámara selfie, junto con un logo de Nokia. En el lado derecho encontramos el controlador de volumen y el botón de encendido, en el izquierdo un botón para el Asistente de Google (que lamentablemente no se puede configurar para que haga otra cosa) y en la parte inferior cuenta con una conexión de audio minijack y el puerto USB Tipo-C.

En la zona posterior del móvil encontramos el módulo de cámaras circular, que cuenta con cuatro sensores, así como el lector de huellas dactilares, que nos pareció poco fiable y algo problemático en el uso diario (pero esperamos que lo solucionen con alguna actualización del sistema).

A pesar del marco y la trasera de plástico, el Nokia 5.4 da sensación de estar bien construido, aunque no premium. Lo cierto es que nos hubiera gustado algún detalle que mejorara su aspecto.

Ya podría ser algo de cristal en algún sitio, o metal... lo que sea para justificar el precio del teléfono.

Los colores disponibles son Crepúsculo (morado) y Noche Polar (azul), ambos son agradables y encajan bien en la vida diaria.

Pantalla

Pantalla de 6.39 pulgadas y resolución 720x1560

Calidad suficiente, pero no a la altura de la competencia

Sabemos que en 2021 la resolución, si bien es importante, no lo es todo. El iPhone 11 cuesta más de 600€ y tiene una pantalla HD+, por lo que un panel de este tipo en un teléfono con un precio de venta más bajo debería ser excusable.

La pantalla LCD de 6.39 pulgadas del Nokia 5.4 es competente. Su nivel de brillo es bastante decente y por lo tanto se puede ver bien bajo la luz solar. Además, muestra los colores bien. Todo es suficiente, el problema viene al compararlo con lo que nos ofrecen otros móviles de la competencia por el mismo precio.

La mayoría de los rivales del Nokia 5.4, sobre todo los de Xiaomi, cuentan con paneles 1080p al mismo precio, o incluso por menos. Esta pantalla está bien, pero su resolución de 720x1560 (y unos 269 píxeles por pulgada) no es suficiente para competir en un mercado cada vez más disputado.

La relación de aspecto 19.5:9 hace que el dispositivo quede relativamente bien en la mano, aunque es un poco alto. Esta altura adicional, por supuesto, nos proporciona espacio de lectura adicional, aunque debido a su resolución relativamente baja el texto a menudo es algo irregular.

En general, si bien esta pantalla será lo suficientemente buena para la mayoría de las personas, hay cierta falta de ambición por parte de la marca, y es algo que repercute en la apariencia general del móvil. Lo suyo es que un teléfono no se sienta tan barato como en realidad es; que en cierta manera se disimule un poco, pero no es el caso del Nokia 5.4.

Cámara

Módulo de cuatro cámaras pero con lentes no muy buenas

Aplicación de cámara intuitiva

Colores desvanecidos en las fotos

La calidad de la cámara es una de las áreas más importantes para valorar la calidad de un teléfono. Si bien otros aspectos como el rendimiento, la duración de la batería y la calidad de la pantalla están algo estancadas y normalizadas, la capacidad fotográfica es algo que influye mucho en el precio y donde todavía hay mucho terreno por cubrir.

Google dio un gran salto en 2020 con el Pixel 4A, ya que ofrece un rendimiento de cámara altamente competente por un precio reducido. Ahora es un buen momento para que las marcas ofrezcan un aumento parecido en su calidad fotográfica, a un coste menor todavía. Si bien Nokia ha demostrado ser muy competente en este aspecto en el pasado, no es algo que encontremos en el 5.4.

Hay cuatro cámaras en la parte trasera: la principal es de 48MP y apertura f/1.8, también hay una macro de enfoque fijo de 2MP, una ultra-angular de 5MP y un sensor de profundidad de 2MP. En la parte delantera encontramos una selfie de 16MP.

Está claro que la aplicación de la cámara se inspira en la app de la cámara de Google de los dispositivos Pixel. Las opciones disponibles se ven claramente y son simples: liarte no será un problema para hacer una foto rápidamente. También incluyen un modo "cine", que pretende permitir un mayor control sobre la captura de vídeos. Si te gustan los modos "pro" de otros teléfonos, estas opciones adicionales te serán bienvenidas, aunque no están bien explicadas.

El rendimiento fotográfico en general es una experiencia variada. Las fotos se pueden hacer de forma rápida, pero presentan algunos problemas. El principal de ellos es el exceso de procesamiento. Los bordes se ven demasiado resaltados con un halo, y es algo que sobre todo es problemático en fotos de plantas. Aunque las fotos se verán bien sin zoom, en cuanto te acercas los resultados casi parecen pinturas al óleo.

(Image credit: Future)

El rango dinámico es escaso, el color tiende a desvanecerse y es demasiado frío, y la app por lo general tarda un poco en enfocar, lo cual puede resultar irritante. La cámara macro es, como suele pasar con los sensores de 2MP, muy poco útil, mientras que la ultra-angular de 5MP no captura detalles ni cuenta con un buen rango dinámico; francamente podrían habérsela ahorrado.

El modo nocturno hace los trucos de software habituales para mejorar el rendimiento con poca luz fusionando varias exposiciones prolongadas. En general, produce mejores imágenes con poca luz que el modo estándar, con más detalles y colores.

El rendimiento de los vídeos es algo decepcionante, limitado por las bajas tasas de bits disponibles, pero los selfies son competentes. El modo cine nos da algo de versatilidad.

Está claro que a este precio contamos con que haya recortes, y en este caso Nokia los hace en su cámara. Aunque en ciertos momentos la experiencia es suficiente, lo cierto es que la competencia está ofreciendo más. En este caso hubiéramos preferido un solo sensor que fuera bueno en vez de los cuatro que tiene, que nos dejan con ganas de más.

Muestras de la cámara

Especificaciones y rendimiento

Procesador Snapdragon 662 y 4GB de RAM

Rendimiento aceptable

Sufre bajo presión

Atrás quedaron los días en que comprar un teléfono económico significaba un sacrificio significativo en términos de velocidad y experiencia, en comparación con los modelos más caros. La mayoría de las veces, los teléfonos modernos vienen con chips decentes combinados con suficiente RAM para conseguir que las cosas funcionen bien.

El Nokia 5.4 cumple muy bien con esta premisa. Equipa un Snapdragon 662 acompañado de 4GB de RAM y 64GB o 128GB de almacenamiento.

Construido sobre un proceso de fabricación de 11nm, el Snapdragon 662 promete una combinación de rendimiento y eficiencia, y en la práctica nos pareció que cumplía bien ejecutando Android sin demasiados problemas. Sin embargo, si le exigimos mucho, el Nokia 5.4 sufre. Cualquier aplicación pesada o trabajar en multi-tarea hará que el sistema se ralentice un poco.

En Geekbench 5, el software de análisis, el teléfono logró una puntuación de un solo núcleo de 307 y 1387 en multi-núcleo. Si bien estas métricas no suelen ser un reflejo real de lo que se aprecia en la práctica, este es un resultado razonable para este rango de precio.

(Image credit: Future)

El rendimiento aceptable del Nokia 5.4 se ve favorecido por el enfoque simplificado de su software. Su sistema es una versión muy cercana al Android estándar: sencillo y limpio.

Pero también es cierto que como todas sus aplicaciones son de Google, que son ahora una parte fundamental de la experiencia Android, eso significa que al teléfono le falta un poco de personalidad al no tener apps propias de Nokia. Es, por lo tanto, un móvil algo genérico de usar.

Funciona bien, la interfaz se ve limpia y es fácil de navegar, pero no hay sensación de estar teniendo una experiencia única, y también le faltan extras añadidos que sí que podemos ver en las capas de personalización del sistema de otras marcas.

Sea como sea, es un teléfono que funcionará perfectamente bien para la mayoría. Una ventaja adicional es el compromiso declarado de Nokia de ofrecer soporte a largo plazo para las actualizaciones, lo que significa que este dispositivo cuenta con una vida útil realmente larga.

Duración de la batería

Batería de 4.000mAh

Dura sin problemas todo el día, incluso más

Una tendencia típica en los últimos años es que los teléfonos económicos ofrezcan fantásticas duraciones de sus baterías y superen a otras gamas más caras.

Esto normalmente es debido a que cuentan con baterías de gran capacidad, a la vez que equipan chips de bajo consumo energético. Y es lo que encontramos en el Nokia 5.4, cuya batería es de 4.000mAh.

Tenemos que decir que no hubo manera de acabar con la batería tras un día, el Nokia 5.4 aguanta muy bien, incluso en nuestro día de uso más intenso, usando el dispositivo como GPS durante aproximadamente una hora, escuchando música unos 60 minutos a través de Bluetooth y, en general, respondiendo mensajes y viendo vídeos.

La duración de la batería del Nokia 5.4 es sin dudas uno de sus puntos fuertes.

Está claro que esto depende de los tipos de uso de cada uno, pero los resultados en este área son alentadores. Para la mayoría de los usuarios, este será un teléfono que satisfará sus necesidades y algunas más, aunque los usuarios avanzados tal vez prefieran buscar en otra parte.

Otra ventaja es su carga razonablemente rápida, pudimos cargarlo alrededor del 40% en 30 minutos.

¿Debería comprar el Nokia 5.4?

(Image credit: Nokia)

Cómpralo si...

Quieres un teléfono con soporte software duradero

Nokia promete al menos 3 años de actualizaciones para el 5.4, que es más de lo que conseguirás incluso en teléfonos más caros.

Necesitas una duración de batería fiable

Este es un teléfono que te ofrecerá una duración de más de un día sin problemas, aunque también es verdad que algunos modelos de la competencia aguantan todavía más.

Quieres una experiencia Android sencilla y sin rollos

El Nokia 5.4 no tiene bloatware (molestas aplicaciones preinstaladas) y su interfaz es simple y limpia.

No lo compres si...

Quieres una buena experiencia de cámara

El teléfono cuenta con muchas cámaras, pero su calidad es cuestionable. La capacidad fotográfica del Nokia 5.4 te apañará, pero si vas a hacer mucho uso de la cámara tal vez deberías buscar una alternativa.

Quieres una pantalla de la mejor calidad

Dada su resolución relativamente baja, leer en el Nokia 5.4 puede resultar poco placentero.

Haces un uso intenso de tu móvil

Si haces un uso básico de tu teléfono este móvil te irá bien. Pero si haces cosas algo más intensas se ralentizará.

Primer análisis: abril de 2021