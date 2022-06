HP Envy x360 13 (2020) con HP Stylus Pen: análisis

No hay opción de pantalla 4K

Análisis en dos minutos

Si has estado buscando un portátil 2 en 1, el HP Envy x360 13 (2020) puede ser la excusa que necesitas para cambiar tu dispositivo actual. Entre el excelente audio, la pantalla Full HD y la batería de carga rápida, es difícil encontrar algo malo en este portátil.

Especificaciones Esta es la configuración del HP Envy x360 13 enviada a TechRadar para su análisis: CPU: AMD Ryzen 5 4500U (6 núcleos, 4.0GHz boost) Gráfica: Radeon integrados RAM: 8GB DDR4 RAM Pantalla: Pantalla táctil FHD de 13,3 pulgadas Almacenamiento: 256GB SSD Puertos: 1 x USB Gen 3.2 Gen 2 Tipo C, 2 x USB Gen 3.2 Gen 2 Tipo A, 1 x 3.5mm Audio, 1 x MicroSD Conectividad: Intel Wi-Fi 6 AX 200 (2x2) y Bluetooth 5 Cámara: Cámara web HD (720p) de pantalla ancha Peso: 1,32 kg Tamaño: 30,66 x 19,45 x 1,65 cm

El HP Envy x360 13 tuvo un precio de salida de 999€, lo que lo sitúa en el mismo rango de precios que el Microsoft Surface Pro 7 y el HP Pavilion x360. Para ser un 2 en 1 tan asequible, el Envy x360 13 sigue teniendo un hardware impresionante, con una CPU AMD Ryzen 5 y gráficos integrados Radeon, por lo que puede con todo, tanto si quieres transmitir tus películas y programas favoritos como si trabajas con vídeo y arte digital.

Aunque el HP Envy x360 parece un sueño hecho realidad, tiene algunos inconvenientes. La RAM y el SSD están incrustados, por lo que no puedes cambiar la configuración que compras. Si bien esto puede no ser una preocupación para cualquiera que solo busque un portátil de streaming o un ordenador de trabajo versátil, cualquier persona a la que le guste la idea de poder actualizar los componentes individuales en lugar de comprar un nuevo portátil cada tres años se sentirá muy decepcionada.

La versión superior costó de salida unos 1.500€, lo que lo sitúa fuera del alcance de muchos profesionales y usuarios domésticos. Esto no lo convierte en el portátil más caro del mercado, pero hay algunos Ultrabooks de gama media y alta que no son tan caros y que, sin embargo, ofrecen una excelente potencia de procesamiento, memoria, almacenamiento y gráficos. Se trata de equilibrar tus necesidades actuales y futuras con tu presupuesto y, afortunadamente, el HP Envy x360 tiene una versión adaptada a los clientes más preocupados por su economía.

El modelo que nos enviaron para su análisis tiene 8GB de RAM y un SSD de 256GB, pero puedes comprar el Envy x360 13 con hasta 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento SSD. Así que, si necesitas más potencia de procesamiento o espacio para archivos de vídeo y fotos sin procesar o documentos, hay una configuración para ello.

Pantalla

(Image credit: Future)

La pantalla cuenta con unos biseles increíblemente finos, lo que proporciona una gran relación pantalla-cuerpo y permite al Envy x360 13 encajar una pantalla de 13 pulgadas en un chasis de 11 pulgadas. Con una resolución de 1080p, las películas y las imágenes fijas se ven increíblemente bien, incluso en ángulos extremos (sentados casi en paralelo con la pantalla) no notamos ninguna pérdida de colores ni efectos de polarización. Esto hace que no tengas que preocuparte por ver películas con amigos y que alguien se pierda detalles por culpa de los malos ángulos.

Tras ver una variedad de películas, series e incluso gameplays en la más alta calidad en Youtube, podemos decir que los colores son vibrantes y ricos. Incluso los viejos dibujos animados de Disney y las películas de la Edad de Oro de Hollywood se ven frescas y llenas de vida. La saturación y la gama de colores están a la altura de las pantallas 4K o AMOLED, aunque los detalles no son tan nítidos como los de una pantalla UHD. La pantalla también admite entradas táctiles tanto en modo tablet como en modo portátil. Gracias a la compatibilidad multitáctil, se puede acercar y alejar las imágenes y los mapas, deslizar y seleccionar áreas de forma rápida y sencilla. También se puede utilizar cualquier lápiz táctil basado en Windows para escribir notas a mano, dibujar o hacer ediciones rápidas en fotos, vídeos y documentos.

Lápiz óptico HP MPP 2.0

(Image credit: Future)

HP nos prestó el nuevo lápiz HP MPP 2.0 para que pudiéramos disfrutar al máximo de la experiencia de utilizar el Envy x360 para el trabajo y el arte como hobby. Usamos varias aplicaciones de arte digital, como Sketchable (gratuita en la Windows App Store) y Adobe Photoshop. El lápiz en sí tiene buena sensación en mano, no pesa más que una estilográfica, y cuenta con dos botones adaptables que funcionan bien tanto para usuarios diestros como zurdos. Viene con un cable de carga USB-C y dos puntas extra para reemplazar las puntas desgastadas o dañadas. Cuando está completamente cargado, tiene una duración de la batería de 30 días, lo que significa que puedes trabajar todo el mes antes de necesitar recargarlo.

(Image credit: Future)

En ambas aplicaciones, tuvimos respuestas rápidas y fluidas a la escritura, pero todavía había algo de retraso que podía resultar frustrante cuando se trabajaba durante muchas horas en un proyecto. Tampoco tiene un gran reconocimiento de inclinación, lo que hace que algunos trazos de lápiz sean incómodos. Si eres zurdo, la falta de una tecla de bloqueo de Windows o de una forma de desactivar la detección de la palma o la muñeca es una experiencia muy decepcionante. A menos que inclines la pantalla o el lienzo en un ángulo incómodo, abrirás constantemente el menú de inicio o saldrás de tu programa por accidente. Puedes usar el lápiz para dibujar en modo portátil, pero no es nada cómodo ni fácil.

(Image credit: Future)

A pesar de estos contratiempos, el uso del lápiz para escribir a mano es sorprendentemente sencillo. Incluso si tienes una letra terrible, la capacidad del Envy x360 para analizar letras y texto es impresionante. Puede detectar rápidamente letras y palabras sueltas, pero tarda un poco más en traducir notas más largas en texto digitalizado. Si buscas un lápiz que sea cómodo para tomar notas durante las reuniones, el HP MPP 2.0 es una buena opción, pero si eres un artista, puede que quieras elegir uno diferente. Por desgracia, el HP MPP 2.0 no se incluye con el dispositivo, y está disponible por 79,99€.

Diseño y batería

Las bisagras de 180 grados del portátil dan una sensación de gran robustez a la vez que son fáciles de mover con una sola mano. El cuerpo del portátil es de aluminio, lo que le da una sensación de calidad sin ser demasiado pesado. El conjunto pesa alrededor de 4 libras, lo que lo hace ideal para llevarlo por la casa y la oficina o meterlo en una mochila para los desplazamientos.

El cuerpo tiene un acabado mate que evita que se vean las huellas dactilares y el polvo, manteniendo el portátil con un aspecto excelente, independientemente de cuánto se manipule. El cuerpo de aluminio reduce la flexión al escribir, y aunque al principio puede parecer rígido e incómodo al escribir, es ideal para evitar el desgaste por el uso diario. El teclado en sí tiene teclas tipo chiclet que ofrecen una respuesta suave y rápida, pero también parece muy pequeño; si estás acostumbrado a portátiles más grandes, o estás cambiando de un ordenador de sobremesa a usar un portátil a tiempo completo, te costará acostumbrarte.

(Image credit: Future)

Con tres niveles de retroiluminación (brillante, tenue y completamente apagada), es fácil ver las teclas en casi cualquier entorno. Esto es ideal para cuando quieres usar el portátil en reuniones y la retroiluminación sería una distracción.

Si eres como nosotros y no puedes hacer las tareas de casa o el trabajo diario sin poner música de fondo, o si te ganas la vida con el audio, estarás muy contento con el sistema de sonido Bang & Olufsen integrado y la tecnología HP Audio Boost 2.0. Los altavoces de los portátiles tienen mala reputación por ofrecer un sonido metálico y distorsionado a volúmenes elevados, pero el HP Envy x360 sigue sonando claro y rico a pleno pulmón. Si bien los tonos graves no son tan contundentes como a algunos les gustaría, los sonidos de rango medio y alto son increíblemente limpios a cualquier volumen. No hay prácticamente ningún "zumbido" del chasis o de las carcasas de los altavoces, lo que evita el audio turbio. Todo, desde los estilos de una cafetería y el funk futurista hasta el rock sureño de la vieja escuela y el doom metal más contundente, suena increíble con y sin auriculares. Nos gustaría que se incluyera algún tipo de software de ecualización personalizado para potenciar las notas graves o dar prioridad a los diálogos, pero tal y como está, sigue siendo un portátil de gran sonido con el que estarán encantados tanto los profesionales del audio como los usuarios domésticos.

En cuanto a la seguridad, el teclado lleva incorporado un lector de huellas dactilares para iniciar sesión sin contraseña en el ordenador y en las cuentas online. También viene con pruebas gratuitas de 30 días de Express VPN para proteger tu privacidad en línea y LastPass para hacer un seguimiento de tus contraseñas y proteger tus cuentas de accesos no autorizados. Nos gustaría que la cámara integrada usara infrarrojos para usarla con Windows Hello, pero hay muchos otros portátiles más caros con esa función. El Envy x360 tiene botones integrados de apagado de la cámara y el micrófono que cortan físicamente la energía para garantizar aún más la privacidad. El interruptor de apagado de la cámara también pone un obturador físico para bloquear a cualquier persona que pueda haber accedido a su cámara web para que no vea su oficina o ubicación. También nos gustaría haber visto un cifrado integrado para el SSD para mantener a salvo tanto los documentos de trabajo como la información personal, pero es fácil encontrar software y planes de cifrado asequibles si necesitas ese extra de seguridad.

(Image credit: Future)

Si te preocupa que todas estas increíbles características conviertan al portátil en un devorador de batería, tranquilo. La página web de HP presume de una duración de 13 horas durante un uso normal en la oficina y el hogar, pero nuestra prueba PC Mark 10 la sitúa más cerca de las 11 horas. Nuestras pruebas de reproducción de vídeo también registraron una impresionante duración de la batería de 8,5 horas. Así que puedes ver Netflix o trabajar todo el día antes de tener que pensar en cargarlo.

El portátil es compatible con la carga rápida de HP, que proporciona el 50% de la batería en tan solo 30 minutos, por lo que puedes recargar la batería en la pausa para comer o mientras estás en una reunión. La retroiluminación del teclado se apaga cuando las teclas permanecen inactivas durante algún tiempo, lo que preserva aún más la duración de la batería.

El procesador AMD hace que no haya Thunderbolt 3, pero puedes aprovechar las velocidades de carga del USB-C. Por desgracia, el portátil únicamente tiene un puerto USB-C, por lo que no podrás cargar el ordenador y transferir datos al mismo tiempo de esa manera, a menos que tengas un dock. Sí que tiene dos puertos USB 3.0 con tapas abatibles para protegerlos del polvo y los daños, por lo que puedes conectar discos duros externos, memorias flash, ratones, teclados y otros periféricos con cables duros o equipos de oficina con alimentación USB cuando lo necesites. Las bisagras de las cubiertas de los puertos parecen un poco endebles, y también pueden dificultar la conexión rápida de periféricos y dispositivos, por lo que pueden ser una molestia cuando uno tiene prisa. El puerto USB-C también se puede utilizar para conectar una pantalla externa 4K cuando se necesita una configuración multimonitor para trabajar con vídeo o audio o simplemente para una multitarea más eficiente, lo que es una buena noticia para los artistas y editores de vídeo.

Con la aplicación HP Command Center, puedes elegir entre varios perfiles de velocidad del ventilador para equilibrar la refrigeración y el ruido. El modo de funcionamiento silencioso es perfecto para hacer presentaciones o tomar notas durante una reunión cuando los ventiladores del portátil pueden distraer o dificultar la audición de todos. Existe un ajuste de confort para cuando el portátil se siente caliente al tacto, lo que permite que los ventiladores entren en funcionamiento y trabajen más duro para expulsar el exceso de calor del ordenador.

Benchmarks Rendimiento PC MARK 10: 4770 GeekBench 5 mononúcleo: 1113; multinúcleo: 4597 CineBench 20: 1880 Timespy: 904; FireStrike: 2445; NightRaid: 9966 Batería de PC MARK 10: 11 horas y 4 minutos Prueba de batería de VLC Player: 8 horas 25 minutos

La configuración de rendimiento está pensada para cuando utilices programas y aplicaciones que puedan suponer una carga para la CPU, para mantener la temperatura baja y mejorar los tiempos de procesamiento. A menos que trabajes con vídeo y audio o con programas de arte como Photoshop o Illustrator, rara vez tendrás que cambiar la configuración recomendada. El ruido del ventilador nunca es un problema, incluso los ajustes de rendimiento y confort son lo suficientemente silenciosos como para no distraerte durante las películas, la música o el trabajo. El portátil tampoco se calentó lo suficiente como para incomodarnos o justificar el cambio al modo de confort del ventilador, lo que fue un alivio, ya que su forma delgada y compacta era una preocupación para el flujo de aire.

Como ordenador de trabajo y entretenimiento, es difícil encontrar una opción mejor que el HP Envy x360. Su cuerpo delgado y ligero lo convierte en un sueño para llevarlo en el viaje de ida y vuelta al trabajo, así como a una cafetería para fingir que escribes un guion mientras miras Twitter hasta que tu café con leche matcha esté lo suficientemente frío como para darle un sorbo.

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Necesitas un portátil tanto para la oficina como para casa Gracias a la compatibilidad con Wi-Fi Gigabit, obtendrás una velocidad de Internet increíble para las reuniones virtuales y el streaming de tus películas favoritas.

Necesitas un portátil silencioso Los ventiladores internos se pueden controlar con la aplicación HP Command Center. Puedes elegir entre los modos silencioso, confort y rendimiento cuando necesites equilibrar el flujo de aire con el ruido para no molestar a los compañeros de oficina o habitación.

Trabajas con audio El sistema de sonido Bang & Olufsen está diseñado para ofrecerte un audio limpio y nítido que llene la habitación sin que suene metálico o distorsionado, incluso a todo volumen. Perfecto para ingenieros de sonido y artistas de grabación.

No lo compres si...

Te gusta actualizar el portátil por ti mismo El HP Envy x360 tiene memoria RAM, gráficos y almacenamiento integrados, por lo que no puedes colocar nuevos componentes cuando quieras actualizarlo.

Eres un artista digital zurdo Sin la tecla de bloqueo de Windows, dibujar en la tablet puede ser una experiencia frustrante. Tu muñeca y tu brazo abrirán constantemente el menú de inicio o te sacarán de tu programa de arte.