Asus Chromebook Flip C436: análisis

Análisis en dos minutos:

Los portátiles premium, como el Asus Chromebook Flip C436F, muchas veces dejan de lado dos de las características más típicas de los Chromebook: la asequibilidad y la gran duración de la batería.

Los mejores Chromebook (opens in new tab), especialmente los premium, tienen su propio espacio en el mercado. Aunque suelen ser más caros y la duración de la batería no es tan larga como en otros, en contraposición, te ofrecen un rendimiento, una calidad de construcción y una capacidad gráfica que son superiores a lo que ofrecen los Chromebooks más baratos. Básicamente, suponen otra opción para los consumidores que desean la seguridad y el ligero entorno de Chrome OS.

El Asus Chromebook Flip C436F es un ejemplo perfecto de esto. O al menos, un ejemplo casi perfecto.

Este portátil tiene un precioso cuerpo hecho de aleación de magnesio, que es tan elegante como ligero, y además, cuenta con una bonita pantalla táctil de 1080p, un teclado que prácticamente podría rivalizar con el de los Dell XPS y los MacBooks, y un extras como un lector de huellas dactilares y compatibilidad con Wi-Fi 6. Y todo esto, con un rendimiento potente que deja al resto de los Chromebooks más asequibles por el suelo.

Lamentablemente, también presenta algunos defectos. Es verdad que ningún ordenador es perfecto al 100%, pero en este caso, esos inconvenientes se notan bastante en la experiencia general con el Chromebook. Tanto el touchpad como la pantalla táctil, aunque son agradables y satisfactorios al tacto, no son tan precisos y sensibles como deberían. Además, la pantalla tiene un acabado brillante que no reduce para nada los reflejos. Y por último, está el tema de los altavoces, que si bien están ajustados por Harman Kardon y están orientados hacia arriba, al sonido le falta cuerpo.

(Image credit: Future)

Lista de especificaciones: Esta es la configuración de la unidad de Asus Chromebook Flip C436F que hemos puesto a prueba en TechRadar:

CPU: Intel Core i3-10110U (Dual core, 4M Caché, hasta 4.1 GHz)

Gráficos: Intel UHD Graphics

RAM: 8GB LPDDR3

Pantalla: 14 pulgadas táctil Full HD 1920x1080 - NanoEdge por los 4 lados

Almacenamiento: 128GB PCIe NVMe M.2 SSD

Puertos: 2x USB Tipo-C (Gen 1), lector tarjetas microSD, audio combo 3.5mm jack

Conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 4.2

Cámara: 720p webcam

Peso: 1.17kg

Dimensiones: 31.95 x 20.53 x 1.37cm

Y claro, teniendo en cuenta que el Asus Chromebook Flip C436F parte de unos 1.000€ para su variante básica, obviamente esperarías poder disfrutar al menos de un touchpad fiable.

Por otro lado, en comparación con otros Chromebook premium del mercado, este de Asus es de los más asequibles. Lo que tienes que hacer es pensar si todo lo que te ofrece te compensará el hecho de que el touchpad no sean muy fiable, y que la pantalla sufra de reflejos y no responda a la perfección.

(Image credit: Future )

Aun así, se nota que Asus ha puesto mucho empeño en el diseño de este Chromebook, así como en su interior. Su sólido chasis de aleación de magnesio "fabricado con precisión" es algo que normalmente encontrarías en portátiles tradicionales mucho más caros. Y pasa lo mismo con el teclado, que cuenta con una agradable respuesta táctil y un cómodo recorrido de las teclas de 1,2mm.

El Asus Chromebook Flip C436F viene con 2 puertos USB-C, uno a cada lado (y ambos con capacidad de carga), así como un conector de audio de 3,5mm y una ranura para tarjetas microSD.

Es un dispositivo increíblemente delgado y ligero, por lo que podrás meterlo en una mochila de tamaño medio o en un bolso sin problemas. Este portátil es una gran opción si el peso y el tamaño son factores importantes para ti.

(Image credit: Future)

Entre las ventajas del Asus Chromebook Flip C436F frente a sus rivales, está su pantalla, que es una NanoEdge, lo que permite tener más espacio útil de pantalla en un cuerpo más pequeño. Es una FHD de 14 pulgadas en un chasis de 13 pulgadas, lo cual es un logro impresionante y algo que gustará a los disfruten de pantallas más grandes.

(Image credit: Future )

Como hemos comentado antes, lo que sí que tenemos que comentar sobre la pantalla es que tiene un acabado brillante que no hace nada por evitar los reflejos. Cuando pusimos el Asus Chromebook Flip C436F a prueba al medio día, sentados dentro del coche, a la sombra, pero al lado de la ventana, apenas podíamos ver nada. Incluso en interiores, refleja la luz del techo lo suficiente como para que no puedas dejar de verla reflejada en la pantalla.

Por otro lado, también nos gustaría que la pantalla fuera un poco más sensible para que respondiera mejor. Es agradable al tacto y fantástica para ver películas, pero la precisión y la capacidad de respuesta del táctil podrían ser mejores. Teniendo en cuenta los potentes componentes que este portátil lleva bajo el capó, sería de esperar poder disfrutar de una buena experiencia de gaming casual con este Chromebook. Sin embargo, al jugar a Life is Strange y Modern Combat 5, la pantalla no es tan sensible ni tan intuitiva para nuestros comandos táctiles como debería. También hemos notado un poco de imprecisión y latencia al dibujar con Autodesk SketchBook.

Ahora bien, es muy posible que la experiencia de la pantalla táctil sea mucho mejor si usas un lápiz óptico. Eso sí, el Asus Pen 2 no viene incluido, pero puedes comprarlo por separado por un precio que ronda los 65€. Y francamente, si no vas a incluir el lápiz con el portátil, pues al menos dótalo de una pantalla que funcione perfectamente al usarla con el dedo.

(Image credit: Future)

Ahora bien, podríamos vivir con los inconvenientes de la pantalla. Pero, lo que realmente nos tira para atrás, es el touchpad (el panel táctil que hace la función del ratón). Ajustándolo a su máxima velocidad de respuesta (tiene 4 velocidades para elegir), no es tan preciso como debería. Muchas veces, te pasas del objetivo. Por otro lado, si bajas una velocidad, parece que se arrastra un poco. Y si desactivas el ajuste de "Aceleración del Panel Táctil", ya llega el desastre, ya que el cursor se sigue moviendo aunque dejes de mover el dedo.

(Image credit: Future)

Sea como sea, la buena cantidad de extras que ofrece el Asus Chromebook Flip C436F puede llegar a compensar el problema con el touchpad. En este portátil, el botón de encendido está en el lateral izquierdo, lo que permite hacer sitio para colocar un botón de bloqueo y un lector de huellas dactilares en la esquina superior derecha del teclado. Ambos botones nos han parecido extremadamente útiles y fiables, y el lector de huellas dactilares responde súper bien, por lo que te permite iniciar sesión rápidamente.

Este Chromebook también cuenta con Wi-Fi 6, que consume menos batería, ofrece una velocidad más rápida y cuenta con mejores protocolos de seguridad (siempre y cuando estés conectado a una red Wi-Fi 6). También hace que el portátil esté mejor preparado para el futuro.

(Image credit: Future)

Cambiando de tema, si bien no son perfectos, merece la pena mencionar esos altavoces de Harman Kardon. Tratándose de un portátil tan fino, el Asus Chromebook Flip C436F te ofrece un volumen bastante alto. En este caso, en vez de tener los altavoces mirando hacia abajo, algo que hemos visto en muchos portátiles y no entendemos, en este están mirando hacia arriba y están situados entre las bisagras. Además, también hay un altavoz más pequeño en cada lado.

La idea de esta distribución es que los altavoces sean capaces de ofrecer un audio lo más envolvente posible. Los portátiles más pequeños siempre vienen con unos altavoces mediocres, y el Asus Chromebook Flip C436F ha encontrado su propia solución para ello. En cierto modo.

Desgraciadamente, el sonido puede sonar un poco apagado si subes el volumen al 100%, y la calidad en general del audio suena un poco metálico y carece de cuerpo. Sin embargo, valoramos el intento por parte del Asus Chromebook Flip C436F. Lo cierto es que para un portátil de este tamaño, tiene un escenario sonoro bastante bueno y puede alcanzar un alto volumen.

(Image credit: Future)

Benchmarks: Estas son las puntuaciones que el Asus Chromebook Flip C436F ha alcanzando al ponerlo a prueba con nuestros benchmarks (software de análisis):

Kraken: 1095.1

Octane 2.0: 36967

Jet stream: 93.111

Duración de la batería (reproducimos un vídeo en bucle hasta que se apague el portátil): 9 horas y 4 minutos

Para tratarse de un portátil de este tamaño, a nivel de rendimiento también cumple satisfactoriamente. Si bien el Intel Core i3 de 10ª generación que equipa no está hecho para cargas de trabajo realmente exigentes, como jugar a juegos AAA o edición de vídeos, el Asus Chromebook Flip C436F sin dudas te impresionará cuando se trate de productividad, multitarea, streaming e incluso juegos casuales.

Cuando lo pusimos a prueba con juegos como Sims Mobile, Life is Strange y Modern Combat 5, nos pareció que este Chromebook rinde increíblemente bien. Se nota algo de latencia con Life is Strange y Modern Combat 5, pero no lo suficiente como para echar por tierra tu experiencia de juego. La grafica integrada también ayuda.

(Image credit: Future)

De verdad que este Chromebook destaca a la hora de trabajos de productividad y en multitarea. Para poner esto a prueba, abrimos 20 pestañas en Google Chrome a la vez: 2 de ellas estaban reproduciendo vídeos, 3 mostraban unos documentos en la web de Documentos de Google, 5 mostraban páginas web de vendedores como Amazon, en 3 abrimos nuestra web de TechRadar, en otra teníamos nuestro correo electrónico, etc. y por si fuera poco, de fondo teníamos abierta una app de streaming reproduciendo contenidos.

Como veis, esas son muchas pestañas, y muchas de ellas estaban reproduciendo algo. Una multitarea a este nivel hubiera ralentizado a otros muchos portátiles que cuestan lo mismo, pero en el caso del Asus Chromebook Flip C436F, lo ejecutó todo prácticamente sin inmutarse. Todos los vídeos se podían ver de forma fluida, y todas las imágenes se cargaban sin problemas. Claramente, este es uno de los puntos fuertes de este portátil.

(Image credit: Future)

Teniendo en cuenta el tamaño de este Chromebook, junto con sus 8GB de RAM y su procesador i3, nos parece que esta hazaña es bastante impresionante, y es otro punto más que compensa los inconvenientes que presenta el dispositivo en otras áreas.

Es cierto que la duración de su batería no es tan impresionante como en otros Chromebooks, ya que cuando hicimos nuestra prueba, en la que reproducimos una película en bucle, se apagó tras 9 horas y 4 minutos. Sin embargo, eso es más que suficiente para que la batería te dure un día entero de trabajo sin que tengas que poner el portátil a cargar.

En conclusión, el Asus Chromebook Flip C436F es un Chromebook increíblemente potente para trabajar en multitarea, viene con muchos extras, y además, cuenta con un diseño elegante. También es más asequible que otros Chromebooks similares de la competencia. Es verdad que presenta algunos inconvenientes que notarás en tu experiencia general con el dispositivo, y que puede que te echen para atrás, según tus prioridades, pero por otro lado, también es cierto que el portátil lo compensa con su fantástico rendimiento y sus características y componentes de primera, como su teclado, el lector de huellas dactilares y la compatibilidad con WI-Fi 6. A nosotros nos pesa más lo bueno que lo malo, y nos parece que el Asus Chromebook Flip C436F merece la pena.

(Image credit: Future)

Cómpralo si…

Quieres un Chromebook premium.

Si lo que buscas no es un Chromebook asequible, sino uno que realmente se sienta premium tanto a la vista como por su rendimiento, entonces el Asus Chromebook Flip C436F es una gran opción. No solo es más potente y más capaz que los otros más baratos, sino que además viene con un montón de extras que los otros ni soñarían tener.

Tienes suficiente dinero para pagarlo, pero ese es tu límite.

Aunque el Asus Chromebook Flip C436F es un Chromebook premium y no barato, cuesta menos que otros Chromebook premium del mercado. Eso significa que pagarás menos pero podrás disfrutar prácticamente de la misma experiencia, y ese dinero que ahorras lo podrás gastar en accesorios.

Necesitas un portátil muy ligero pero con un buen rendimiento

Muchos portátiles finos y ligeros no dan la talla en cuanto a rendimiento. Sin embargo, gracias a la combinación entre el ligero sistema operativo y los potentes componentes internos, este portátil te ofrece todo a la vez: es fino, ligero y potente como para satisfacer todas tus necesidades de productividad en multitarea, e incluso para jugar de forma casual.

No lo compres si…

Tienes un presupuesto limitado.

El Asus Chromebook Flip C436F es un Chromebook premium, por lo que su precio es muy elevado. Si quieres gastar menos, hay otros muchos Chromebooks que te costarán menos y que te ofrecerán también una experiencia fantástica. Echa un vistazo a nuestro ranking de mejores Chromebook (opens in new tab).

La capacidad de respuesta del touchpad y de la pantalla son muy importantes para ti.

Los dos puntos flojos de este Chromebook son el táctil de la pantalla y el touchpad. No terminan de ser tan fiables y precisos como nos gustaría. Si eso para ti es algo crucial a la hora de trabajar con el portátil, tal vez este no sea el mejor modelo para ti.

Quieres un sonido de una calidad excelente.

Como hemos dicho, valoramos el esfuerzo al Asus Chromebook Flip C436F para poder ofrecernos un sonido con un volumen lo más alto, envolvente y de mayor calidad posible. Sin embargo, la calidad del sonido sigue siendo un poco limitada y carece de cuerpo. Si la calidad del sonido es una prioridad para ti, quizás prefieras otro portátil.