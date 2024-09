¡Ups! Samsung filtra por error los precios de la Galaxy Tab S10 Ultra y del Galaxy S24 FE

Samsung no es ajeno a tener sus próximos dispositivos filtrados, pero esta vez, la propia empresa es el culpable de la revelación prematura, ya que accidentalmente publicado páginas de pre-orden, tanto para el Samsung Galaxy S24 FE y la serie Samsung Galaxy Tab S10 antes de sus respectivos lanzamientos.

Por supuesto, esas páginas ya han sido eliminadas, pero no antes de que WinFuture se diera cuenta de la del Galaxy S24 FE y YtechB encontrara la página de la línea Samsung Galaxy Tab S10.

Estas páginas incluían sobre todo los precios en EE.UU. (que nos sirven para hacernos una idea aproximadad de lo que podemos esperar en España), pero también algunas especificaciones. Empezando por las primeras, hay una mezcla de buenas y malas noticias. En cuanto a las malas, el precio del Samsung Galaxy S24 FE es un poco más alto que el del Samsung Galaxy S23 FE, a partir de 649,99$ en Estados Unidos. Eso es para el modelo con 128 GB de almacenamiento, y es superior a los 599,99$ del Galaxy S23 FE.

También hay un modelo de 256GB por 709,99$, que también supone un aumento de 50 dólares respecto a su predecesor de 659,99$. No conocemos los precios para otras regiones, pero estaremos atentos para actualizar este artículo cuando sepamos más.

Es una mejor noticia para la línea Samsung Galaxy Tab S10, ya que los precios allí se enumeran como siendo el mismo que el año pasado. Eso significa que la Samsung Galaxy Tab S10 Plus empieza en 999,99 dólares (por 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento), y sube a 1.119,99 dólares por 12GB de RAM y 512GB de almacenamiento.

La Samsung Galaxy Tab S10 Ultra cuesta 1.199,99 dólares por 12GB/256GB, 1.319,99 dólares por 12GB/512GB y 1.619,99 dólares por 16GB/1TB.

Una vez más, no hay precios para otras regiones, pero hay una alta probabilidad de que estos sean los mismos que los modelos anteriores también, lo que significa que la Samsung Galaxy Tab S10 Plus podría comenzar en 999€, mientras que la Samsung Galaxy Tab S10 Ultra podría comenzar en 1.199€. Ah, y no esperamos una Samsung Galaxy Tab S10 estándar, razón por la que no se ha mencionado.

De los precios a las especificaciones

Además de los precios, estas páginas de pedidos anticipados también incluyen algunas especificaciones y otros detalles. Por ejemplo, el Samsung Galaxy S24 FE está disponible en azul, menta, grafito y gris, y se dice que tiene una cámara principal de 50MP, una ultra gran angular de 12MP, un teleobjetivo de 8MP con zoom óptico de 3 aumentos y una cámara selfie de 10MP.

También se dice que tiene una pantalla de 6,7 pulgadas a 120Hz y un chip Exynos 2400e, con disponibilidad aparentemente a partir del 3 de octubre.

Los Samsung Galaxy Tab S10 Plus y Ultra están disponibles en gris piedra lunar y plata platino. En cuanto a especificaciones, el Plus parece tener una pantalla AMOLED de 12,4 pulgadas y 1.752 x 2.800 píxeles, cámaras traseras de 13MP y 8MP y una cámara frontal de 12MP.

La Ultra tiene una pantalla AMOLED de 14,6 pulgadas y 1.848 x 2.960 píxeles, cámaras traseras de 13 y 8 megapíxeles y un par de cámaras frontales de 12 megapíxeles. Ambas tablets estarán disponibles a partir del 4 de octubre.

Y por si todo esto fuera poco, el filtrador @MysteryLupin ha compartido lo que parece ser un vídeo oficial de marketing de la línea Galaxy Tab S10, centrado en las habilidades de IA de estas tablets. Puedes verlo a través del post X incrustado más arriba, aunque no muestra mucho que no se haya filtrado previamente.

Esperamos que Samsung desvele por completo estos dispositivos mañana (26 de septiembre), aunque a estas alturas probablemente no quede mucho por ver.