El Samsung Galaxy S24 podría volver a su peor hábito en Europa

Samsung podría volver a sus propios procesadores Exynos con su próxima serie Galaxy S24, según un nuevo informe. La compañía había pasado (por fin) a utilizar los excelentes chips Snapdragon de Qualcomm para todos sus buques insignia a nivel global, concretamente el Snapdragon 8 Gen 2 en los Galaxy S23.

En años anteriores, por alguna razón, en EEUU los topes de gama de Samsung se comercializaban con los fantásticos chips Snapdragon mientras que en Europa y en la mayoría del resto del mundo teníamos que contentarnos con los chips Exynos, que no es que sean malos, pero no son tan buenos como los otros. Además, no olvidemos que la compañía fue objeto de críticas por el menor rendimiento de sus chips Exynos, y un ejecutivo se disculpó públicamente por los problemas de rendimiento de la línea Galaxy S22.

Esta nueva información, que en caso de confirmarse sería una gran decepción, procede de Pocket-Lint, que cita fuentes cercanas al asunto. Según Pocket Lint, Samsung traerá de vuelta los procesadores Exynos a la serie S23 con el Samsung Galaxy S23 Fan Edition (FE), corroborando un informe anterior. Ahora se rumorea que Samsung continuará el regreso de Exynos con el Galaxy S24 en 2024. Samsung había destacado anteriormente su asociación con Qualcomm con un Snapdragon 8 Gen 2 personalizado para Galaxy.

¿Qué pasará al final?

La serie Samsung Galaxy S23 fue uno de los mejores teléfonos Android, y el S23 Ultra es uno de nuestros teléfonos favoritos incluso por encima del iPhone 14 Pro. Aunque lo lógico sería que Samsung utilizara procesadores Exynos, de forma muy similar a lo que hace Apple para sus iPhones con sus chips de la serie A, el problema es que los Exynos han sido constantemente inferiores a los Snapdragon.

El efecto Exynos se extiende un poco más allá de Samsung, ya que los chips Tensor de Google producidos por Samsung, que comparten algunos lazos familiares, han llevado a que algunos teléfonos Pixel estén plagados de problemas de conectividad y batería. Con la excelente batería y rendimiento de la serie S23, sería lamentable que la próxima tanda de buques insignia de Samsung marcara una regresión.