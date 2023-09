El iPhone 15 Plus de Apple llega con USB-C, cámara de 48MP y mucho más

What's the story?

El iPhone 15 Plus, que Apple ha anunciado hoy en el evento de Apple de septiembre, es el modelo grande pero no tan caro de la gama de Apple, y ofrece una pantalla OLED de 6,7 pulgadas, pero sin algunos de los extras de los que disfruta el iPhone 15 Pro Max.

Sin embargo, al igual que el iPhone 15 básico, recibe algunas mejoras muy interesantes con respecto al iPhone 14 Plus, como una nueva cámara principal de 48MP y la Dynamic Island que sustituye al notch de la pantalla.

Al igual que con el iPhone básico, hay tres actualizaciones principales para el iPhone 15 Plus. La primera es el cambio a la carga USB-C, que podría decirse que no es una mejora como tal, pero que mucha gente agradecerá. La segunda es la incorporación de la Isla Dinámica en la pantalla, que sustituye a la antiestética muesca. Y la tercera es una cámara principal mejorada en la parte trasera, que tiene un sensor de 48MP en comparación con el esfuerzo anterior de 12MP. Las cámaras gran angular y selfie permanecen ambas en 12MP.

En el interior, hay un nuevo chip A16 Bionic que sustituye al anterior A15 Bionic (los modelos Pro pasan al A17 Bionic), mientras que la batería también se ha ampliado; Apple la llama ahora "batería para todo el día". El brillo de la pantalla llega ahora a 2.000 nits y está disponible en cinco colores, incluido el rosa.

¿Y qué nos parece?

No hay duda de que el salto en la resolución de la cámara a 48 MP hace del iPhone 15 Plus un producto mucho más atractivo que el iPhone 14 Plus, que describimos como "un poco de última generación". La Dynamic Island y el aspecto más curvado también contribuyen a darle una sensación de frescura; sin duda, se trata de una actualización mayor que la que recibió el modelo del año pasado.

Queda por ver si lo recomendaríamos más que el modelo básico de iPhone 15, o el iPhone 15 Pro y su botón de Acción. Pero si no puedes permitirte el iPhone 15 Pro Max (¿y quién puede?), el Plus es ahora una alternativa convincente.