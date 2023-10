El Snapdragon 8 Gen 3 ya es oficial - Llega para ejecutar la IA en tu próximo móvil, signifique lo que signifique

Qualcomm ha anunciado el chip Snapdragon 8 Gen 3 en su evento Qualcomm Snapdragon Summit 2023 en Maui. Nuestro compañero de TechRadar EE.UU pudo acudir en persona a la presentación, por lo que tenemos toda la información de primera mano para contárosla. Allí, pudo ver la próxima plataforma que impulsará móviles como (probablemente) el Galaxy S24, el OnePlus 12 y muchos más de los mejores teléfonos que esperamos ver en 2024. El eje de la plataforma de próxima generación serán las funciones de IA, aunque sigue sin estar claro cuáles serán exactamente, y esa es precisamente la cuestión.

Las plataformas de procesamiento actuales, en la mayoría de dispositivos móviles y portátiles, se componen de la CPU para el procesamiento de aplicaciones y la GPU para gráficos y aplicaciones especializadas. El Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, al igual que los chips Tensor de Google, tiene su propia unidad de procesamiento neuronal, o NPU, diseñada para ejecutar aplicaciones y funciones de aprendizaje automático (ML). Sin embargo, a diferencia del chip Tensor de Google, Qualcomm no limita su NPU a las funciones de aprendizaje automático de una sola empresa.

Este año, el aprendizaje automático es muy importante para Qualcomm. Las gafas inteligentes Ray Ban de Meta funcionan con un chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1 que ejecuta conceptos de aprendizaje automático similares. Microsoft ha probado su software de IA Copilot con el chip Snapdragon X Elite de Qualcomm para portátiles de nueva generación. Ahora, los fabricantes de teléfonos podrán integrar funciones de IA en el dispositivo utilizando la plataforma Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm demostró que el chip Snapdragon 8 Gen 3 utiliza el motor de imagen de IA generativa Stable Diffusion para crear una nueva imagen a partir de una solicitud, en un dispositivo móvil y no en la nube, en menos de un segundo. El chip Gen 3 puede utilizar grandes modelos de lenguaje (LLM) como el modelo Llama de Meta para crear respuestas de texto generativas en el dispositivo utilizando miles de millones de posibles parámetros de instrucción.

Qualcomm ha dicho que el Snapdragon 8 Gen 3 se utilizará en dispositivos de fabricantes como ASUS, Honor, iQOO, MEIZU, NIO, Nubia, OnePlus, OPPO, Realme, Redmi, RedMagic, Sony, vivo, Xiaomi y ZTE. Los primeros dispositivos aparecerán en el mercado en las próximas semanas, no meses, según Qualcomm.

La lista anterior excluye a Samsung y Motorola (Lenovo). ¿Significa eso que esas empresas no utilizarán el Snapdragon de nueva generación? No. Significa que no querían que sus nombres aparecieran en este comunicado de prensa para desvelar los detalles de los nuevos teléfonos. Quieren mantener el misterio.

¿Ayudará el Snapdragon 8 Gen 3 a que los móviles Android superen a los de Apple?

(Image credit: Future / Philip Berne)

El primer teléfono que utilizará la plataforma Snapdragon 8 Gen 3 no es ningún misterio: será el Xiaomi 14, y el Presidente de Xiaomi, William Lu, estuvo presente para preanunciar el nuevo teléfono antes de su presentación oficial al día siguiente. Explicó que, aunque no se le etiquetara como dispositivo Pro, deberíamos esperar un rendimiento de primera del primer móvil con Snapdragon 8 Gen 3.

Qualcomm también explicó que Xiaomi adoptaría todas las tecnologías que Qualcomm ha mostrando en la Cumbre Snapdragon, incluidas las funciones de IA generativa y las nuevas funciones de edición de imágenes. Esto es importante, porque aunque Qualcomm fabrica el chip que permite estas funciones, son los fabricantes de teléfonos los que deciden qué puede hacer cada terminal.

El Snapdragon 8 Gen 3 puede hacer que una imagen sea dos veces más grande, por ejemplo. Usando Stable Diffusion, puede alejar una imagen y crear una nueva periferia para la escena. Si Samsung, OnePlus o Motorola no incluyen software para aprovechar el motor NPU, esta función de zoom y todas las características sugeridas por Qualcomm no estarán disponibles en tu próximo teléfono.

La gran pregunta será si el Snapdragon 8 Gen 3 superará por fin a los chips desarrollados por Apple. Si bien los móviles Android solían ser más rápidos que los dispositivos de Apple, desde que esta empezó a desarrollar sus propios procesadores y plataformas móviles, sus teléfonos han superado sistemáticamente a los mejores Android en las pruebas de rendimiento (tanto en benchmarks como en el mundo real).

Cuando Qualcomm presentó su nuevo procesador para portátiles, el Snapdragon X Elite, dejó muy claro que tenía el chip M2 para portátiles de Apple en el punto de mira. Sin embargo, cuando Qualcomm presentó su chip para móviles Snapdragon 8 Gen 3, no hubo ninguna llamada de atención en ese sentido. Tendremos que tener en nuestras manos los mejores dispositivos Gen 3 para probarlos nosotros mismos y ver si el Snapdragon puede vencer por fin al Bionic, o incluso al más reciente A17 Pro.

No está muy claro qué es capaz de hacer un móvil con IA

(Image credit: Future / Philip Berne)

Si escuchas a Qualcomm, te dirán encantados que llevan más de cinco años prediciendo la IA en los dispositivos móviles. Dirán que la IA es el futuro de los teléfonos y que todos dependerán de la IA. Pero no te dirán cómo serán esos teléfono.

Ahora mismo, la IA parece ser un atajo para mejorar las prestaciones, en el mejor de los casos, y una serie de truquitos que solo sirven para una exhibición, en el peor. Qualcomm nos mostró un teléfono de demostración que podría usar un sensor de tiempo de vuelo, como el que se encuentra en el Google Pixel 8 Pro y el Apple iPhone 15 Pro Max (ninguno de los cuales usa chips Qualcomm Snapdragon), para determinar la calidad del aire. Aunque un sensor de calidad del aire más avanzado podría hacer lo mismo, mediante el uso de modelos de aprendizaje automático y el último Snapdragon 8 Gen 3, Qualcomm es capaz de realizar esta compleja tarea utilizando un sensor y un equipo más sencillos.

¿Se convertirá la calidad del aire en una característica clave de los móviles? No, pero Qualcomm muestra al menos el potencial del aprendizaje automático. Corresponderá a los desarrolladores y fabricantes de dispositivos decidir qué funciones activar mediante el aprendizaje automático. Lamentablemente, eso nos deja sin un futuro concreto que anticipar.

Cuando preguntamos a los de Qualcomm cómo será la próxima generación de computación, y cómo será habitual empezar el día con la próxima generación de dispositivos móviles en comparación con la actual, nos encontramos con miradas vacías. Simplemente no lo saben. Conocen el potencial de su chip, pero no lo han desvelado y no tienen un camino definido para llegar a ese futuro.