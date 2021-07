Xiaomi Mi Note 11: parece que por fin se acerca el lanzamiento de este móvil tan esperado

El Xiaomi Mi Note 10 salió a la venta en noviembre de 2019, por lo que esperábamos ver a su sucesor, el Xiaomi Mi Note 11, un año después... pero no fue así. Esto hizo que muchos pensaran que este móvil nunca saldría a la venta, pero parece ser que finalmente hay esperanzas para pensar que aunque tarde, sí que llegará.

En la red social china Weibo, el popular filtrador Bald Panda ha compartido información sobre un móvil llamado Xiaomi Mi CC11, que se pondrá a la venta próximamente. Y estaréis pensando: "¿y qué tiene esto que ver con el Xiaomi Mi Note 11? Pues bien, resulta que cuando en China lanzaron el Mi CC9, en el resto del mundo se puso a la venta con el nombre de Mi Note 10, por lo tanto, es muy probable que el CC11 sea el que nosotros conocemos como Xiaomi Mi Note 11.

Según Bald Panda, este próximo teléfono de Xiaomi contará con una pantalla con tasa de refresco de 90Hz y con una cámara de 64MP, cosa que difiere de los maravillosos 108MP del Mi Note 10 (que fue el primer móvil con ese tipo de cámara). Parece ser que el móvil podrá cargarse a 67W, lo cual es rápido.

Además, han afirmado que el chip será el Snapdragon 778 o el Snapdragon 780, que son dos procesadores similares de gama media que son algo más potentes que el 730G que equipa el Mi Note 10.

Aparentemente, habrá también un Mi Note 11 Pro con un Snapdragon 870 y una lente periscópica 5x, detalles que le dan calidad al teléfono. Aunque el Mi Note 10 tenía también una versión Pro, lo cierto es que solo se diferenciaba del estándar en que aumentaron la RAM y el almacenamiento, por lo demás era prácticamente igual.

Parece pues, que el Xiaomi Mi Note 11 será un móvil de gama media decente, pudiendo optar por el Pro, que cuenta con mejores especificaciones; de todos modos, todo esto da a entender que el Mi Note 11 contará con algunos recortes respecto a su predecesor, el Mi Note 10 (lo cual probablemente se refleje en el precio y cueste menos).

Del Note 11 al Mi 12

Bald Panda también ha comentado algunos otros rumores existentes, como por ejemplo que Xiaomi está desarrollando un teléfono con una cámara principal de 192MP o 200MP. Según este filtrador, el Mi Note 11 (o Mi CC11) no equipará esa cámara, pero el Xiaomi Mi 12 probablemente sí.

Se espera que el Xiaomi Mi 12 sea el próximo gran buque insignia de la compañía para 2022, y si la historia se repite, se lanzará primero en China en diciembre de 2021 ante de abrirse camino al resto del mundo, donde se espera que llegue en los primeros meses de 2022.

Se supone que el Mi 12 será un teléfono de alta gama, por lo que un sensor de 200MP tendría lógica, aunque también hay algunas razones por las que esto no parece tan probable. Para empezar, todavía no existe ningún móvil con una cámara de tan alta resolución. En segundo lugar, 200MP son demasiados para la mayoría de usuarios y no termina de tener sentido en un móvil.

Esperamos que no tengamos que esperar mucho más para conocer todos los detalles sobre el Xiaomi Mi Note 11, pero de momento no tenemos una fecha de lanzamiento concreta.