Xbox Game Studios por fin revela todos los detalles sobre Age of Empires 4

Age of Empires 4 es una realidad: Xbox Game Studios, después de habernos mantenido en vilo durante tanto tiempo, por fin ha compartido los detalles más jugosos sobre el próximo título de la serie Age of Empires que, para los jugadores de PC más veteranos, seguramente sea considerado uno de los lanzamientos de videojuegos más esperados de toda la década.

Podemos decir que contamos con una fecha de lanzamiento y toda la información necesaria sobre jugabilidad, civilizaciones, campañas, combate, música y dirección de arte.

También tuvimos el placer de sentarnos con Adam Isgreen, director creativo de World’s Edge; Zach Schläppi, director de arte de Relic Entertainment; y Quinn Duffy y Philippe Boulle, director del juego y director narrativo respectivamente, de Relic Entertainment. Por lo tanto, ¡vamos al grano!

Campañas

Hay cuatro nuevas campañas históricas en Age of Empires 4, una de ellas es la de los normandos, la cual ya alcanzamos a ver por primera vez en la preview para fans que tuvo lugar el 10 de abril de 2021, y comenzó en 1066 con la Batalla de Hastings. A diferencia de los títulos anteriores de Age of Empires, cuyas campañas se centraron en un solo personaje histórico, las campañas de AoE 4 se dividen en diversos capítulos y siguen las líneas familiares a lo largo de varias generaciones.

En la campaña de Normandía comenzamos conociendo a Guillermo el Conquistador, y después se tiende "un puente hacia sus hijos", como dice Boulle. "Enrique I y el duque Robert pelearán por ser el rey, después pelearán sus hijos, después los hijos de sus hijos...".

“De esta manera obtienes la historia completa de la Conquista de Normandía, desde el momento en que este ambicioso duque cruzó el canal y dijo 'esto es mío', hasta el punto en que estás firmando la Carta Magna y colocando los cimientos de lo que es la Inglaterra de hoy en día".

(Image credit: Xbox Game Studios)

Civilizaciones

El lanzamiento del juego presentará ocho civilizaciones, siendo los mongoles, los Delhi, los chinos y los ingleses los únicos que han sido revelados hasta la fecha. Tradicionalmente, las civilizaciones de Age of Empires se parecen mucho entre sí, a diferencia de otros juegos de estrategia en tiempo real (RTS), cuyos personajes pueden jugar de forma distinta dependiendo de cuál sea su etnia. Este tipo de diseño más "asimétrico" tiene sus ventajas (diferentes razas acaban significando diferentes juegos) y sus desventajas (no hay equilibrio). Dicho esto, se ha trabajado mucho para que cada civilización de AoE 4 sea única en cuanto a estilo de juego y sensaciones.

Como dice Duffy, "las diferentes mecánicas que tienen las civilizaciones, ya sean unidades originales o sus mecánicas de envejecimiento, las bonificaciones especiales que obtienen por la construcción de ciudades, el 'sistema de influencia', como lo llamamos nosotros, donde puedes obtener bonificaciones a partir de tus elecciones en la historia... todo esto abre un montón de nuevas oportunidades en el juego así como favorece la jugabilidad".

De hecho, obtenemos una pequeña muestra del tipo de asimetría de las civilizaciones a partir de los pequeños fragmentos de los mongoles que vimos en la preview.

"Lo que realmente queríamos impulsar es la diversidad de civilizaciones", dice Isgreen, "así como ya pudisteis apreciar en el vídeo, con los mongoles pudiendo empaquetar todos sus edificios y trasladar toda su civilización a otra parte del mapa... Esto demuestra que tienen una mecánica única sobre cómo moverse alrededor de los depósitos de piedra y cómo la usan, aprovechándola para la guerra".

(Image credit: Xbox Game Studios)

Unidades y combate

Una de las novedades más solicitadas por parte de los fans, que tanto han pedido ver en Age of Empires 4, son mejores opciones de asedio. Parece que en el equipo os han escuchado alto y claro, y de hecho, han incluido el combate de asedio. Tus unidades también podrán escalar muros y defenderse.

Aunque se ha hecho un gran esfuerzo para hacer que las civilizaciones sean cada vez más únicas, también es cierto que todavía quedan unidades genéricas.

“Todavía contaremos con unidades genéricas”, dice Isgreen. “Queríamos asegurarnos de que siempre existiera el triángulo entre piqueros, unidades a distancia y los elefantes de guerra, lo cual es prácticamente lo que se tiene en todos los títulos de Age of Empires. Ahora bien, hemos variado un poco esa fórmula entre las diferentes civilizaciones, pero quisimos asegurarnos de que esas tres categorías estuvieran siempre representadas de una manera en que la gente pudiera entenderlo, porque este es precisamente el elemento básico que hace que Age of Empires sea Age of Empires".

Una de las revelaciones más emocionantes en la preview son las unidades sigilosas y los bosques sigilosos. Sí, has escuchado bien; ¡Por fin ha llegado el sigilo! Y esto, para las unidades de exploración que apenas se utilizan y a menudo están descuidadas, podría suponer un cambio importante e incluso puede que asuman un papel revolucionario.

“Los exploradores ahora pueden ver el interior de los bosques sigilosos”, explica Isgreen. "Entonces, el papel de los exploradores se vuelve muy importante conforme avanza el juego, porque serán los que detecten si hay un escuadrón asesino gigante escondiéndose entre los árboles y esperando para matarte".

Por otro lado, las unidades navales también fueron bastante reclamadas, así que definitivamente han sido incluidas. Sin embargo, tendremos que esperar un poco más para obtener más detalles.

(Image credit: Xbox Game Studios)

Sonido y dirección artística

El término 'Age' (en español: Era) en 'Age of Empires' no está ahí porque sí: pasar de una era a otra con tu civilización es una de las características que definen a esta serie de videojuegos.

En esta ocasión se ha llevado a cabo un esfuerzo especial para transmitir este crecimiento a través de la música y el diseño artístico. Todas las civilizaciones tienen un tema musical único y sus unidades hablan "los idiomas apropiados para cada época". Entonces, por ejemplo, cuando juegas con los ingleses, comienzas en la Edad Media sin poder entender lo que dicen tus unidades, hasta que envejeces y comienzan a hablar en inglés Ye Olde.

“Cada civilización tiene su propio tema musical”, dice Boulle, “[que] aumenta en complejidad y profundidad a medida que avanzas a través de las eras. Y el equipo de arte ha llevado a cabo el mismo efecto. De modo que, en el caso de los ingleses, los escenarios evolucionan desde los techos de paja de la primera época hasta las estructuras medievales que aparecen al final del juego".

El equipo quería “ofrecer todo el cuidado y la atención que fuera posible a estas cosas, porque… nuestra audiencia forma parte de estas culturas. Tenemos a gente en el equipo, así como entre el público, que realmente se ven a sí mismos identificados en la civilización china, en la civilización del sultanato de Delhi, en la civilización mongola, la inglesa y en todas las demás, así que nos tomamos muy en serio el trabajo respecto a la representación de estas civilizaciones para mostrar realmente lo maravillosas que son".

El equipo dio un paso más allá y de hecho, viajó a los distintos países de la civilización, tal y como explica Boulle. “Grabamos en Inglaterra, grabamos en el este de Turquía, en Mongolia... el equipo ha estado por todas partes. Envidio sus viajes aéreos".

“Artísticamente, hemos añadido muchos más detalles en todos los diseños, especialmente en los edificios”, dice Schläppi. “Las casas son diferentes según cada época. El modelado cambia completamente, y las texturas también. Esto refleja la narrativa de la primera época: encontrarás edificios y estructuras muy funcionales, de aspecto casi primitivo, los cuales utilizan materiales muy básicos; y a medida que avanza el juego, las estructuras se vuelven cada vez más sólidas y detalladas".

Cuando juegas a Age of Empires 4, te encuentras con soldados dorados que se parecen a lo que imaginamos que serían los restos del alma de un fantasma, y este es un efecto visual realmente impresionante y una de las muchas novedades inteligentes en Age of Empires 4. Schläppi explicó que querían "hacer [el juego] un poco más atractivo, dándole un efecto de realidad aumentada".

“Entonces esta idea, esta iconografía de tinta dorada fundida como si fuera una luz”, según dice Schläppi, “en realidad está ahí para ayudar a arrojar luz sobre el pasado y proporcionarnos una especie de aura fantasmal de lo que había allí antes. Notarás también que en algunas escenas aparecerán las tropas en los campos: esas son las ubicaciones reales y, en ocasiones, veremos los contornos fantasma de estructuras antiguas. También se produce el mismo efecto en lo castillos y muros: la gente irá a la ubicación real y será capaz de reconstruir cómo se veían antes a través de estos contornos. Y luego se producirá un giro en el juego en el que cuando estés construyendo, verás la Tinta dorada como Luz creando estas mismas estructuras. Así que en definitiva, lo que se produce es un bonito vínculo poético".

(Image credit: Xbox Game Studios)

Juego competitivo y mods

Definitivamente, el juego competitivo será parte de Age of Empires 4, con la promesa de mejorar el emparejamiento. Y además también llegan nuevos mods.

“Parte del ADN de Age of Empires son los mods y las herramientas”, dice Isgreen. "Por lo tanto, tenemos una hoja de ruta completa planificada sobre cómo se lanzarán estas herramientas y demás. Tal y como puedes imaginar: nuevo juego, nueva tecnología, así que queremos asegurarnos de que la gente pueda interactuar con estos elementos de forma fluida. Queremos asegurarnos de que sea muy fácil y que la gente pueda seguir un flujo constante y evolucionar construyendo cosas".

Fecha de lanzamiento

Podemos confirmar que AoE 4 se lanzará definitivamente en otoño de 2021, es decir, hacia la segunda mitad de este año. Y se trata de una fecha confirmada de forma oficial, así que ya puedes empezar a contar los días como nosotros.

Estará disponible para Windows 10 a través de Steam y Microsoft Xbox Game Pass para PC.

(Image credit: Xbox Game Studios)

Mención especial

El desarrollo de Age of Empires 4 y de las dos Definitive Editions ha sido inusual, ya que han sido influenciado por los comentarios de los seguidores, de forma oficial, a través del consejo comunitario de AoE, que está compuesto por seguidores de todo el mundo.

“Estamos creando este videojuego para los propios jugadores de Age”, dice Emma Bridle, directora de atención al cliente en World’s Edge, “así que el hecho de hacer que ellos formen parte del proceso con nosotros ha sido realmente importante. Formamos el consejo en 2017. Desde entonces hemos ido teniendo sesiones con ellos, haciéndoles participar en juegos y recibiendo sus comentarios. Nuestros equipos analizan minuciosamente todo lo que nos envían y muchas veces sus comentarios nos ayudan realmente a mejorar el juego".

La historia está al mando de Age of Empires, es decir, es historia literal, pero World's Edge y Relic se han esforzado para garantizar que Age of Empires 4 no solo sea un juego basado en eventos históricos de forma libre, sino que sea históricamente exacto, teniendo en cuenta lo que el equipo denomina “historia humanizada".

“Entonces nos propusimos celebrar la historia; humanizarla, como dijo Adam”, dice Boulle, “y una de nuestras herramientas principales son los documentales que sirven como puente entre las misiones. Tenemos un narrador... que te da el contexto de la historia antes de que empieces a jugar. Nuestra idea es que entiendas con qué tuvieron que lidiar Guillermo el Conquistador o Enrique I de Inglaterra en aquellas batallas tan épicas y aquellos momentos históricos".

Definitive Editions y Age of Mythology

También llegarán actualizaciones interesantes para las Definitive Editions de Age of Empires 2 y Age of Empires 3.

Age of Empires 2 recibirá su segunda expansión, Dawn of the Dukes, que se desarrolla en Europa del Este. Habrá muchas cosas nuevas que esperar, incluidas nuevas misiones de campaña, y se lanzará en unos meses.

Además, por primera vez en la historia de Age of Empires, el modo cooperativo llegará a la franquicia. En Age of Empires 2 DE podrás jugar batallas históricas especialmente seleccionadas y misiones de campaña de forma cooperativa.

En cuanto a Age of Empires 3, sabemos que el 13 de abril de 2021 recibirá su primera gran actualización, con una nueva civilización; los Estados Unidos. La civilización estadounidense vendrá con una nueva mecánica, una ciudad natal, nueve unidades nuevas, un explorador único y mucho más. Podrás comprarla en Windows Store o Steam. Si no, también puedes conseguirlo de forma gratuita completando un nuevo desafío de "50 estados", pero esta opción solo estará disponible durante un tiempo limitado.

También se anunció una expansión de civilizaciones africanas para Age of Empires 3 Definitive Edition, pero con muy poca información y sin fecha de lanzamiento confirmada.

Y ahora, antes de que preguntes, debemos admitir que hemos indagado un poco en torno a una posible Definitive Edition de Age of Mythology o incluso un nuevo título completo. Nos han asegurado que no se han olvidado. Adam Isgreen dice: “No me he olvidado de Age of Mythology. Ninguno de nosotros aquí en World's Edge se ha olvidado. No creo que ni siquiera nadie en Relic se haya olvidado, porque es algo que surge todo el tiempo. Así que diré lo mismo que solía decir siempre... simplemente, estad atentos. No lo hemos olvidado".