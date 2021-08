Venom 2: el último tráiler es una mezcla entre matanza y comedia un tanto curiosa

Ya hemos podido ver el segundo tráiler de Venom: Habrá Matanza, y es tan brutal y divertido como esperábamos.

La segunda película de Venom de Sony Pictures, protagonizada por Tom Hardy y Woody Harrelson interpretando a Eddie Brock/Venom y a Cletus Kasady/Matanza respectivamente, se estrenará dentro de dos meses en España, por lo que ya iba siendo hora de que pudiéramos echar otro vistazo a lo que nos espera en esta nueva adaptación de los cómics.

Ahora, de cara al estreno el 8 de octubre (en España), Sony ha publicado un segundo tráiler para los fans, que está repleto de nuevas escenas.

Puedes ver el tráiler a continuación:

Venom: Habrá Matanza, ofrece un enfoque más maduro en una película del tipo superhéroe/villano.

En el tráiler podemos ver una gran dosis de violencia, junto con muchas bromas (de humor adulto) y todo esto acompañado de grandes efectos especiales. Sin dudas esperamos que Venom 2 alcance el mismo éxito que tuvo la primera película en 2018.

Venom: Habrá Matanza también contará con la actriz Michelle Williams, que interpretará a la ex-prometida de Eddie, llamada Anne Weying. También veremos a Naomie Harris como Frances Barrison/Grito (la amante de Cletus Kasady), a Reid Scott que hace del nuevo novio de Anne, y a Stephen Graham interpretado al policía Mulligan.

Opinión: Venom 2 parece que será tan 'especial' como lo fue la primera, y nos parece bien

(Image credit: Sony Pictures)

Con su acción extrema y sus toques de barbarie, Venom: Habrá Matanza ofrece un enfoque muy parecido a la primera película de Venom de 2018.

Mientras que Marvel Studios es el rey del entretenimiento familiar y Warner Bros sigue experimentando con sus películas de DC, parece que Sony está intentando hacerse un hueco en el saturado mercado de las películas de superhéroes.

¿Y cómo intenta hacerlo? Pues con una fórmula que mezcla escenas muy elaboradas (tal vez demasiado), con un humor un tanto especial y un contenido más maduro. Mientras que la primera película fue limitada para mayores de 13 o 15 años según el país, es posible, después de ver el tráiler, que la nueva película Venom: Habrá Matanza sea solo para adultos.

Aunque termine siendo así, lo cierto es que Venom 2 parece que más o menos sigue el mismo enfoque que la primera película, y lo cierto es que funcionó realmente bien.

Sabemos que para muchos el enfoque de la primera película de Venom resultaba incluso algo ridículo (y según el tráiler, Venom 2 será igual), pero eso no quita que fue todo un éxito sorprendente en taquilla que recaudó 856.1 millones de dólares a nivel mundial, lo cual es ocho veces más de lo que costó producir la película. Por lo tanto, está claro que esta fórmula resulta atractiva para muchísima gente.

Tampoco hay que olvidar que la película cuenta con un atractivo que atrae a mucha gente: el popular actor Tom Hardy, y sin dudas eso es algo que también ha ayudado a alcanzar tanto éxito. Pero también es verdad que hay mucha gente a la que le gusta ver ese humor absurdo de vez en cuando en este tipo de películas.

¿Nuestro punto de vista? Pues creemos que parece que Sony ha hecho un buen trabajo replicando el mismo enfoque que le dio el éxito a la primera película en Venom 2. Si la película es tan buena como dan a entender los tráilers, entonces Sony podría conseguir hacerse ese hueco deseado en ese mercado de películas de superhéroes, que corre el riesgo de empezar a resultar repetitivo.

Por último, en este artículo has podido ver el segundo tráiler de Venom: Habrá Matanza, pero si por lo que sea todavía no has visto el primer tráiler de Venom 2, lo puedes encontrar en este artículo.

Venom: Habrá Matanza se estrenará en España el 8 de octubre de 2021.