Un rumor vincula a Steven Spielberg con una esperada película de Marvel

Steven Spielberg iba a ser contratado para dirigir la próxima película de los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios.

Sí, has leído bien. Según varias fuentes, entre ellas el antiguo director del Festival de Cine de Montclair, Mike Sampson (opens in new tab), y Adam B. Vary, de Variety (opens in new tab), el legendario director rechazó la oportunidad de dirigir la esperada película de Marvel. Estos informes salieron a la luz después de un salvaje rumor, que arrasó en Internet el 14 de julio, de que Spielberg sería anunciado como director de la película de Los Cuatro Fantásticos durante la presentación de Marvel Studios en la D23 Expo el sábado 10 de septiembre.

El sorprendente cotilleo se originó en la página de Reddit Marvel Studios Spoilers (opens in new tab). Un post de Tales From The Mod Queue, que comparte regularmente información no verificada de varios filtradores de Marvel, incluía un fragmento que vinculaba a Spielberg con un papel doble de director y productor en el reinicio de Los Cuatro Fantásticos. El post también indicaba que el director de E.T., Parque Jurásico y Salvar al Soldado Ryan estaba en negociaciones finales para unirse a la creciente lista de directores del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Como era de esperar, esta filtración no tardó en llegar a Internet. La publicación llevó a varios actores, personajes de cómic y próximos proyectos de la Fase 4 de Marvel a ser tendencia en Twitter, con Spielberg y Los Cuatro Fantásticos entre ellos.

Sin embargo, aunque parece que Marvel Studios se puso en contacto con Spielberg (según Sampson) para dirigir su película de Los Cuatro Fantásticos, el galardonado director no estaba interesado.

Ok I'm not in the scoop game anymore, but have heard that Marvel did reach out to Spielberg's team to gauge interest in directing Fantastic Four, but that's as far as the "discussions" went presumably because SS has no interest.July 14, 2022 See more

Cabe señalar que los moderadores de la página de Spoilers de Marvel Studios hicieron hincapié en la importancia de coger todo lo que aparece en el hilo de Reddit con unas pinzas de chimenea. El post inicial sugería a los lectores que no creyeran demasiado, mientras que el moderador JohannSchmidt1943 (opens in new tab) confirmó que la información de ese post no estaba verificada.

Sin embargo, eso no impidió que los fans de Marvel se volvieran locos por el rumor que vinculaba a Spielberg con la película de los Cuatro Fantásticos del UCM. Hasta que Sampson, Vary y Steve Weintraub, de Collider (opens in new tab), echaron agua fría a esta conjetura.

Disney y Marvel no habían respondido a nuestra solicitud de comentarios sobre el rumor en el momento de la publicación. Actualizaremos este artículo si alguno de los dos estudios se pronuncia oficialmente sobre la especulación.

¿Qué tal hubiera encajado Spielberg?

La sensibilidad de ciencia ficción de Spielberg podría haber encajado bien en el reboot de Los Cuatro Fantásticos de Marvel. (Image credit: Marvel Studios)

Nosotros pensamos que hubiera ido como anillo al dedo. Spielberg es uno de los mejores directores de ciencia ficción, y Encuentros En La Tercera Fase tipo se une a E.T. y Parque Jurásico como clásicos de todos los tiempos. Otros trabajos de ciencia ficción del icónico director, como I.A., Minority Report, La Guerra de los Mundos y Ready Player One no fueron tan bien recibidos como el trío anterior, pero siguen teniendo su cuota de fans en todo el mundo. La influencia de Spielberg en el género de la ciencia ficción también se extiende a lo largo y ancho, con series de éxito de Netflix como Stranger Things y Sweet Tooth (la serie de acción real y las novelas gráficas) que se inspiran en gran medida en sus obras.

Dada la tendencia a la ciencia ficción de Los Cuatro Fantásticos, Spielberg habría sido el director ideal de la película de superhéroes. Su agudo ojo cinematográfico, unido a su vasta experiencia en este género, podría haber dado un giro único a los orígenes de los Cuatro Fantásticos, aunque uno acorde con la forma en que son creados en los cómics y cómo el icónico cuarteto encajará en el siempre creciente UCM.

Algunos expertos de Marvel, como Greatphase, ya han sugerido que la película de los Cuatro Fantásticos del UCM se inspirará en una serie de ciencia ficción legendaria: Star Trek. Por ello, conseguir que alguien del calibre de Spielberg se encargue de dirigir una película de este tipo, habría sido una visión fascinante y emocionante para los fans. Por desgracia, parece que Spielberg no se unirá al UCM en calidad de director.

Y no es el único. Bryce Dallas Howard también ha negado su participación en la película de Los Cuatro Fantásticos de Marvel. La estrella de Jurassic World ha dicho que no se le ha propuesto ser la directora de la película ni interpretar a Sue Storm/La Mujer Invisible.

Mientras tanto, los fans mantienen la esperanza de que John Krasinski se mantenga como Reed Richards/Sr. Fantástico en la línea temporal principal del UCM. Krasinski hizo un cameo para el público como el mismo personaje en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. Sin embargo, no está claro si Marvel le pedirá que vuelva. El hilo de Tales From the Mod Queue sugiere que no lo hará pero, como hemos aprendido, es mejor no fiarse de cualquier rumor sobre el reboot de la película de los Cuatro Fantásticos de Marvel.