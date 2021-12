Un nuevo Motorola con una cámara bajo pantalla podría llegar en diciembre

(Crédito de imagen: Digital Chat Station on Weibo)

Las pantallas de los móviles no paran de evolucionar en los últimos años, y hemos visto como han ido desapareciendo los notch, y además cada vez hay menos huecos en pantalla para albergar la cámara selfie. Esto es porque las compañías buscan nuevas formas de implementar la cámara frontal, principalmente con la intención de que no le quite sitio a la pantalla.

El ZTE Axon 20 fue el primer móvil en innovar con la cámara selfie escondida bajo pantalla, tras lo cual Xiaomi lanzó el Mi Mix 4 (aunque solo en China), y Samsung el Galaxy Z Fold 3 (a nivel global). Ahora, parece que Motorola se une al juego.

Ya supimos en mayo, gracias al filtrador @UniverseIce, que había varias compañías experimentando con este tipo de tecnología, incluidas Xiaomi, Samsung, Oppo y Vivo, y que los móviles con cámaras bajo pantalla comenzarían a llegar a partir de la segunda mitad de 2021.

A principios de noviembre, escuchamos que Realme estaba trabajando en su primer dispositivo con este tipo de cámara frontal. Ahora, la última noticia es que Motorola lanzará, poco después de los esperados Moto G 200 y Moto Edge X30, un tercer dispositivo que vendrá con esta tecnología.

Una publicación en GizChina, citando al filtrador Digital Chat Station, sugiere que el dispositivo podría llegar justo después de los otros dos. Ya que el Moto Edge X30 está programado para ser presentado el 9 de diciembre, y el Moto G 200 ya ha sido lanzado, podemos esperar que el otro móvil llegue en las próximas semanas.

Mientras que otras marcas como ZTE y Samsung ya lanzaron dispositivos con cámaras bajo pantalla, el último rumor de Motorola solo confirma que Lenovo, que es su empresa matriz, ya tenía la tecnología necesaria y lista para usar.

Todavía no hay informaciones concretas de cómo se llamará este dispositivo de Motorola, o de las especificaciones que tendrá. De hecho, no sabía ni si el móvil formará parte de una gama existente de la compañía o si será una completamente nueva.

Probablemente sea un gama media

Lo que sí que sabemos es que parece que Motorola se unirá al juego de esta nueva tecnología de cámaras selfie bajo pantalla. También podemos afirmar que el móvil contará con una pantalla Full HD, ya que es un requisito necesario para poder implementar esta nueva tecnología (si no se encontraría con bastantes dificultades para compensar los píxeles).

Otro cosa que tendremos que esperar para saberla, es qué chip equipará el nuevo dispositivo. Si miramos los distintos móviles disponibles en el mercado ahora mismo con cámaras frontales escondidas bajo pantalla, el Samsung Galaxy Z Fold 3 es el más potente, seguido por el ZTE Axon 30. Motorola ya ha lanzado teléfonos con el Snapdragon 888+, y por otro lado ha confirmado que su próximo buque insignia contará con el nuevo Snapdragon 8 Gen 1.

Esto podría significar que el próximo dispositivo podría ser un gama media, y que podría usar el Snapdragon 870. Tan pronto como haya nuevos detalles os los contaremos.