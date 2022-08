Tu próximo SSD ultrarrápido podría estar aquí antes de lo que crees

La próxima generación de almacenamiento está a punto de dar la bienvenida a su buque insignia, el Samsung 990 Pro, al menos si tenemos en cuenta una reciente documento de organización de actividades de la compañía.

El Samsung 980 Pro sigue siendo uno de los mejores SSD disponibles (opens in new tab), pero todavía depende de la interfaz PCIe 4.0 de última generación, lo que limita sus velocidades de transferencia y su capacidad potencial. Sin embargo, con PCIe 5.0, la tecnología SSD está dando el mismo tipo de salto generacional que hemos visto con las mejores tarjetas gráficas (opens in new tab) y procesadores en los últimos años.

El documento (opens in new tab), presentado ante la Agencia Nacional de Investigación Radiofónica de Corea (RRA), fue descubierta por primera vez por el filtrador de Twitter harukaze5719 (opens in new tab), y en ella se enumeran dos SKU de Samsung: MZ-V9P2T0 y MZ-V9P1T0.

Samsung 990 PRO SSD (1TB/2TB)It will be M.2 NVMe, PCIe 5.0. 2280? 2580? idk.memo : 980 PRO is MZ-V8P1T00https://t.co/PQBYA8rENZ pic.twitter.com/T1v03JkPSAAugust 2, 2022 See more

Harukaze5719 ha dicho que no puede asegurar que este SSD de nueva generación sea compatible con PCIe 5.0, y nadie puede realmente hacerlo, ya que no tenemos ninguna declaración oficial de Samsung al respecto. Pero es casi seguro que lo será, teniendo en cuenta que Intel Alder Lake ya es compatible con PCIe 5.0 y también lo será AMD Zen 4, que se espera que se lance en tan solo unas semanas.

Como señala Wccftech, Samsung ya ha lanzado una unidad SSD compatible con PCIe 5.0 para servidores, la PM1743, por lo que las unidades SSD de consumo que se lancen seguirán naturalmente su ejemplo. Esto es especialmente cierto si se tiene en cuenta que Samsung probablemente lanzará las nuevas SSD a finales de año o posiblemente en el CES 2023, momento en el que los procesadores y placas base compatibles con PCIe 5.0 estarán más disponibles, por lo que habrá una mayor demanda de hardware PCIe 5.0.

Y aunque no sabemos qué velocidad tendrán las nuevas unidades SSD, podemos esperar que sean sustancialmente más rápidas que incluso las unidades SSD PCIe 4.0 más rápidas del mercado ahora mismo, como la Samsung 980 Pro. Esa SSD es capaz de alcanzar 3.305,03 MB/s durante la prueba de referencia CrystalDiskMark Random Q32 en nuestro análisis del Samsung 980 Pro, mientras que el PCIe 5.0 permitió al PM1743 alcanzar una asombrosa velocidad de lectura aleatoria de 13 GB/s cuando Intel presentó sus chips Alder Lake a finales del año pasado (opens in new tab).

Esto supone multiplicar por más de cuatro la velocidad de lectura aleatoria, que es como se transfieren la mayoría de los archivos en condiciones reales, y va a tener un enorme impacto en el rendimiento, desde los tiempos de carga al jugar a los mejores juegos de PC hasta las actualizaciones e instalaciones de software, entre otras cosas.

Estamos llegando, amigos

Parece que el estándar PCIe 5.0 ha tardado una eternidad en hacerse realidad. Ya sea por los bloqueos de Covid en 2020 (y 2022), por problemas en la cadena de suministro o simplemente por los retrasos de los fabricantes de chips para sacar los chips compatibles y llevarlos a los ordenadores de los clientes, la espera para PCIe 5.0 y su prometido impacto parece eterna.

Con el lanzamiento de los chips Intel Alder Lake y el próximo lanzamiento de los chips AMD Zen 4, los dos mayores fabricantes de chips de consumo ahora soportarán el estándar con sus últimos procesadores. Y como los fabricantes de hardware han estado esperando a Intel y AMD (después de todo, ningún lanzamiento de hardware PCIe 5.0 tiene sentido a menos que la CPU que impulsa el ordenador sea compatible con el estándar de nueva generación), una vez que AMD lance sus chips de la serie Ryzen 7000, los fabricantes de componentes podrán empezar a desplegar su hardware de nueva generación y sentirse seguros de que habrá una base de consumidores dispuesta y capaz de comprar estos nuevos componentes.

Al igual que el despliegue extendido de 5G en partes de Norteamérica y Europa avanzaba, hasta hace poco, a un ritmo glacial, parece que el comienzo extremadamente lento de PCIe 5.0 podría conducir al estándar que finalmente cumpla con esa impresionante promesa de velocidad.