Toda la música de Amazon Music pasa a ser gratuita para los miembros de Prime - Pero con una pega

Hasta ahora, una de las muchas ventajas de ser miembro de Amazon Prime era tener acceso gratuito a 2 millones de canciones a través de su biblioteca de Amazon Music. Ahora, esa ventaja se ha potenciado más todavía, ya que Amazon ha anunciado que aumentará el catálogo gratuito de canciones a 100 millones. Todas estás canciones las tendrás disponibles para escucharlas en streaming y sin anuncios.

Además de la música, los suscriptores de Prime tendrán acceso al "mayor catálogo de podcasts sin publicidad", según Amazon.

Todas estas nuevas incorporaciones estarán disponibles sin que supongan ningún aumento del precio de la suscripción a Amazon Prime. Steve Boom, vicepresidente de Amazon Music, ha afirmado en el comunicado de la compañía que "seguimos innovando en nombre de nuestros clientes y ofreciendo aún más entretenimiento a los miembros Prime, además de la comodidad y el valor que ya disfrutan",.

Los suscriptores de Prime podrán navegar por las ofertas ampliadas en una aplicación de Amazon Music renovada, que viene con mejoras como la función de previsualización de podcasts. En cuanto a la música, se introducen nuevas funciones de exploración para ayudar a los usuarios a encontrar nuevos artistas en función de sus gustos, y para escuchar en streaming "una colección de listas de reproducción adaptadas a las preferencias de escucha personalizadas y descargarlas para poder escucharlas sin conexión".

Gratis, pero con una pega - Y es importante

Por supuesto, el aumento del número de canciones gratuitas en la biblioteca de Amazon Music, que pasa de ofrecer 2 millones de canciones a ofrecer 100 millones, es un añadido muy bienvenido que aumenta todavía más el valor de estar suscrito a Amazon Prime. Es como tener el nivel gratuito de Spotify, pero sin tener que ver todos esos anuncios que te aparecen con la versión gratuita de esa plataforma de música en streaming.

Dicho eso, hay una pega, y es que solo podrás reproducir esa música gratuita de forma aleatoria por artista, álbum o lista de reproducción, pero no podrás seleccionar una canción concreta para reproducirla. Para ello, tendrás que suscribirte a Amazon Music Unlimited (opens in new tab), que se paga por separado, y cuesta 9.99€ al mes. Pagando esto, podrás tener acceso completo y sin restricciones a esas 100 millones de canciones.

Amazon Music Unlimited también permite a los suscriptores escuchar música en streaming en formatos sin compresión y de alta resolución, además de con las tecnologías Spatial Audio y 360 Reality Audio en ciertas pistas. Estos valiosos extras no se ofrecen de forma gratuita a los miembros de Amazon Prime, aunque probablemente no es algo que vaya a importar mucho a la mayoría de los suscriptores.

Sea como sea, y aunque no se pueda disfrutar de esos extras como el audio sin pérdidas y el audio espacial, ni seleccionar una canción específica de esa biblioteca de 100 millones de canciones de Amazon Music, la membresía de Amazon Prime merece la pena ahora más que nunca.

Cabe recordar que con la suscripción Amazon Prime, que solo cuesta 4.99€ al mes o 36€ al año, podrás disfrutar de envíos rápidos y gratuitos, ver películas y serie en streaming, jugar en Prime Gaming, leer más de 3.000 libros y revistas con Prime Reading, y aprovechar el almacenamiento gratuito de 5GB para tus fotos gracias a Amazon Photos. Está claro que Amazon quiere retenernos en su plataforma, y el acceso gratuito a mucha más música es solo una forma más de conseguirlo.