Samsung Galaxy Tab S8: unos renders nos muestran la tablet desde todos los ángulos

La Samsung Galaxy Tab S8 no es ningún secreto, ya que hemos visto innumerables filtraciones en torno a ella los últimos meses. Unos nuevos renders muestran al miembro más pequeño de la familia desde todos los ángulos, aunque no hay nada que no hayamos visto antes.

Nos llegan del popular filtrador Evan Blass, quien también ha revelado el póster para el Galaxy Unpacked, afirmando que sería el 9 de febrero, día en el que esperamos ver la próxima tablet de Samsung junto a la serie Galaxy S22.

La cuenta de Twitter de Blass, desde la cual se han compartido los renders de la Galaxy Tab, es privada, así que solo los podrás ver si le sigues; pero si ya has visto cualquier otra imagen filtrada de la tablet, incluyendo la gran filtración en Amazon, no te sorprenderá, y los dispositivos no parecen muy distintos a la Tab S7.

Como en la anterior, la Tab S8 tiene un hueco en la parte de atrás para el S Pen, un puerto USB-C, cuatro rejillas de altavoces, ninguna entrada de auriculares, dos cámaras traseras y una cámara delantera en la parte superior si tienes la tablet en modo horizontal.

Hay tres colores diferentes: gris, rosa y blanco, aunque es posible que haya más.

Ya está bien de tanto hardware

Básicamente, cada filtración de la Samsung Galaxy Tab S8 hablaba de su tamaño de pantalla, su diseño o sus componentes internos, pero lo importante de una tablet no es eso.

Basándonos en lo que hemos escuchado, no parece que llame mucho la atención (ya que no es muy diferente de la Tab S7), salvo por el súper modelo Ultra de la serie. Hay algo de lo que no hemos escuchado nada todavía.

Las tablets, como cualquier otro tipo de tecnología, están definidas por mucho más que su hardware, y es del software de lo que no se ha hecho mención en casi ninguna filtración.

Para saber si la Tab S8 es una herramienta útil o no, nos gustaría saber cómo funciona y si mejora con respecto a su predecesora. Querríamos ver nuevos trucos con el lápiz, multitarea mejorada o modos para mantener la batería en periodos de trabajo intensivos, y hasta ahora no sabemos nada de este asunto.

Aunque los filtradores se están centrando en el hardware, es difícil hacerse una idea de la tablet desde la perspectiva del usuario, y hasta que no se filtre información del software, seguiremos sin saber si merecerá o no la pena.

Aun así, el Galaxy Unpacked está a solo dos semanas, así que si los filtradores no nos dan lo que queremos, tendremos que esperar hasta el Unpacked para ver qué tal funcionan estas nuevas tablets.