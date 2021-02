RIP Anthem: BioWare dice que dejará a Destiny sin un ambicioso rival

En una larga y difícil (pero esperada) decisión, BioWare ha cancelado finalmente Anthem. Para ser más específicos, la compañía ha abandonado sus planes para mejorar el juego para que su personal se centre en los próximos juegos del Dragon Age y Mass Effect.

Técnicamente, puedes seguir jugando al juego como tal, aunque BioWare no ha dicho en su comunicado durante cuánto tiempo mantendrá el servicio activo. Teniendo en cuenta que el juego no ha tenido mucho contenido extra desde la actualización de Anthem Cataclysm en septiembre de 2019, no veremos nada nuevo (y seguramente tampoco de la mejora anunciada en febrero de 2020, en la que estaba trabajando un pequeño equipo).

BioWare no ha dicho explícitamente que hayan abandonado la mejora de Anthem, pero el director de estudio Christian Dailey ha citado los efectos de la pandemia en la productividad del 2020, una razón por la que los estudios no han cumplido con lo que se planeó a finales del año anterior. Pero estaba claro que la compañía cambiaría sus prioridades para centrarse en los muy hypeados Dragon Age y Mass Effect, cambiado al personal de un juego a los otros.

"Seguimos adelante, necesitamos centrar nuestros esfuerzos en los próximos títulos de Dragon Age y Mass Effect mientras seguimos dando mejoras de calidad a Star Wars: The Old Republic'' dijo Dailey.

Marcó efusividad lamentando el movimiento, compartiendo que Anthem le había llevado a la primera línea: 'Sé que será desagradable para los jugadores de Anthem que querían ver las mejoras en las que estábamos trabajando. También es una decepción para el maravilloso equipo que estaba haciendo ese trabajo brillante.'

Requiem por un traje de batalla

La cancelación no es una sorpresa, y algunos se estaban preguntando por qué BioWare ha tardado tanto en cancelarlo. Anthem se lanzó en febrero de 2019 con opiniones dispares alabando los controles de vuelo y disparos en esos trajes tipo Iron Man, a la par que criticaba la historia, falta de contenido y numerosos bugs. Madre mía, costaba hasta iniciar sesión, y los tiempos de carga en las transiciones entre zonas eran muy largos.

Aunque BioWare se comprometió a seguir trabajando en el juego, el tan hypeado título-servicio AAA (que parecía un claro rival de Destiny), siguió fallando en comparación con el shooter online de Bungie. Mientras que BioWare prometió una hoja de ruta de contenido, empezando por la actualización de 2019, Cataclysm, el interés público por el juego ha caído. En el E3 de 2019, Anthem casi ni se mencionó durante las presentaciones de EA Play.

La mejora planeada prometía una revisión radical del juego, especialmente en los disparos y el loot. Dailey dio actualizaciones en Twitter y su blog a lo largo del 2020 explicando qué mejoras estaba haciendo el equipo, mientras admitía que tardarían más debido al impacto de la pandemia.

El comunicado habría estado en la mesa desde diciembre, cuando un líder veterano del Dragon Age, Mark Darrah, anunció en un post del blog que dejaba Dragon Age 4 para ser reemplazado por Dailey, un movimiento intrépido que aparecía en un subreddit.

Al final, el cierre definitivo de Anthem es lamentable dado lo que se prometía del juego, pero por el gran impacto de las condiciones de trabajo desde casa causadas por la pandemia, es comprensible que BioWare priorice los próximos juegos sobre los que tal vez nunca se recuperen.