Revelados los logos de Windows XP que fueron desechados por Microsoft - Y menos mal, porque son súper extraños

Aunque el logotipo del querido Windows XP se considera todo un icono a día de hoy, podría haber acabado siendo muy diferente.

En 2021, con Windows XP, Microsoft cambió el estilo del clásico logo de su sistema operativo, dándole un toque en 3D, pero según la agencia creativa Frog Design, y compartido por CreativeBloq (opens in new tab), el cambio podría haber sido fácilmente un rediseño completo completo del logotipo. El director creativo Casey Potter (opens in new tab) ha dicho que Microsoft acudió a ellos en busca de una perspectiva externa para el logotipo de su próximo sistema operativo.

"La marca Windows necesitaba mantener el valor de marca que había acumulado en su larga historia y, al mismo tiempo, expresar la evolución hacia una marca más flexible y fácil de usar". Como resultado, Frog Design propuso 50 logotipos diferentes para el gigante tecnológico, que oscilaban entre "alteraciones simples y radicales".

Puedes ver los diseños de los logotipos a continuación, y es realmente fascinante ver lo únicas y curiosas que son algunas de estas versiones.

Image 1 of 2 (Image credit: microsoft) (Image credit: microsoft)

Los peligros ocultos de Windows XP

No es ningún secreto que Windows XP, más de dos décadas después de su lanzamiento inicial, sigue siendo uno de los sistemas operativos más populares de Microsoft. En 2021, se descubrió que de los 50 millones de dispositivos con sistema operativo Windows que había, el 3% tenía Windows XP, es decir, aproximadamente 1,5 millones de equipos.

Y esto a pesar de que Microsoft dejó de dar soporte a Windows XP a principios de abril de 2014. Por eso, por mucho que nos guste ver estos logos del anticuado sistema operativo con nostalgia, es importante recordar que es hora de dejar ir Windows XP para siempre (opens in new tab).

Si bien es comprensible que haya gente que no quiera cambiar de sistema operativo porque Windows XP es el que saben usar, y en cierta manera les asusta no poder adaptarse a los cambios de la interfaz, lo cierto es que utilizar Windows XP en la actualidad supone un enorme riesgo para la ciberseguridad, ya que está obsoleto y desprotegido frente a los últimos ciberataques. Y no solo están en riesgo los ordenadores personales y de trabajo, ya que muchos de estos dispositivos que aún ejecutan el sistema operativo se encuentran instituciones y equipos cruciales.

En 2014, se estimó que el 95% de los cajeros automáticos del mundo todavía utilizaban Windows XP, y hay un número significativo de ellos que todavía lo ejecutan a día de hoy. También ha habido ataques notables en los últimos años, desde el famoso ransomware WannaCry hasta el ataque al Hospital Real de Melbourne en Australia.

La nostalgia está muy bien, pero es mejor limitarse a echar un vistazo a los primeros diseños. Por lo demás, es hora de avanzar y abrazar el presente.