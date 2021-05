Puede que sea mejor que no descargues la versión beta de Android 12: aquí te contamos por qué

La versión beta de Android 12 ya está disponible para descargar y es compatible en una gran variedad de smartphones: la puedes conseguir aquí. Pero antes de que te lances a descargar la nueva versión en pruebas del próximo sistema operativo desarrollado por Google, vale la pena que tengas en cuenta los riesgos.

Las versiones beta, de cualquier tipo, pueden ser peligrosas, ya que son inestables y carecen de muchas funciones. Siempre vale la pena hacer una copia de seguridad de tus datos y asegurarse de cómo volver al antiguo sistema operativo antes de inscribirte en este tipo de programas.

Pero aunque siempre existe el riesgo de que todo acabe siendo un desastre con las versiones beta, con Android 12 no solo estás asumiendo un riesgo, sino que estás caminando directamente hacia la línea de fuego. Si bien la versión beta está disponible para muchos teléfonos Android, no solo para los que ha fabricado Google, la mayoría de los dispositivos ejecutan una 'vista previa' del sistema operativo para desarrolladores, es decir, una versión diseñada exclusivamente para diseñadores de aplicaciones, no para usuarios corrientes, lo cual podrás deducir que, en efecto, es bastante inestable.

De hecho, la mayoría de los fabricantes de smartphones han publicado una larga lista de problemas relacionados con la 'vista previa' para desarrolladores. Y cabe señalar que esto no son solo riesgos, sino problemas confirmados que afectarán directamente a tu smartphone.

Mientras que los modelos de Google funcionan perfectamente, ya que ejecutan la versión beta adecuada para los consumidores, si descargas la versión beta para desarrolladores en otro teléfono Android, descubrirás que faltan funciones o incluso que están dañadas. Entonces, si utilizas tu smartphone como tu dispositivo diario, te recomendamos que evites descargar esta beta hasta que se lancen versiones mejoradas y estables.

¿Qué problemas pueden surgir?

La mayoría de compañías han sido sinceras sobre los riesgos que conlleva la nueva versión beta de Android 12.

Según los foros de OnePlus, si descargas la versión beta en uno de sus dispositivos compatibles, tus datos se borrarán automáticamente, el desbloqueo de huellas dactilares y el desbloqueo facial dejarán de funcionar, la cámara frontal no te permitirá realizar videollamadas, habrá algunos cambios en la interfaz de usuario, muchas aplicaciones no responderán correctamente y el teléfono podría fallar de forma repentina.

Esta lista es idéntica a la que Oppo publicó en su página web; y no es plagio, ya que las dos compañías son propiedad de la misma empresa matriz.

La página web de Xiaomi menciona sus respectivos problemas de forma individual según cada modelo de smartphone, pero los más comunes parecen ser que las llamadas de emergencia no funcionan cuando el teléfono está bloqueado; la información no aparece correctamente en la parte superior del teléfono; y cuando el dispositivo está bloqueado, tienes que deslizar el dedo a lo largo de toda la pantalla para poder desbloquearla.

The TCL 20 Pro 5G (Image credit: Future)

Nuestra lista favorita de problemas es, sin duda, la de TCL: si descargas la versión beta, perderás todo tu contenido; no puedes configurar un bloqueo de pantalla, el Bluetooth no funciona, no puedes conectarte a redes 5G (ten en cuenta que el único teléfono compatible tiene, literalmente, el "5G" en el nombre), el Wi-Fi no se conectará a través de un servicio VPN, no puedes ver videos en la aplicación de fotos, la función 'tocar para despertar' no funciona y el brillo predeterminado es 0%. Desde luego, es una lista enorme de grandes problemas.

Cada compañía compatible con la versión beta de Android 12 ha publicado listas similares de problemas desastrosos con el software, excepto Google, como ya hemos dicho, puesto que sus dispositivos no ejecutan una 'vista previa' para desarrolladores, sino una auténtica versión beta al completo.

¿Por qué deberías esperar?

Si eres un usuario medio y utilizas tu smartphone todos los días, y estás pensando en descargar la nueva versión beta, las listas de errores anteriores deberían ser más que suficiente para convencerte de no probar la beta de Android 12.

Sin embargo, no tienes que esperar una eternidad, ya que las 'vistas previas' para desarrolladores darán paso rápidamente a las versiones completas de la beta de Android 12 para smartphones, sin todos estos grandes problemas.

Por ello, si tenías el dedo a punto de pulsar el botón 'descargar' para instalar la versión beta de Android 12, te recomendamos que tengas paciencia y te esperes un mes, más o menos, ya que la experiencia será mucho mejor para entonces.