Pikmin Bloom es el nuevo juego de RA del desarrollador de Pokémon Go

Anteriormente este año supimos que Niantic, el creador del exitoso juego para móvil de realidad aumentada Pokemon Go, estaba desarrollando un juego similar ambientado en el mundo de los Pikmin, esos seres que son como una mezcla entre un animalito y una plantita.

Pikmin Bloom ya está disponible en Australia y en Singapur, coincidiendo con el 20 aniversario de la franquicia, y se lanzará en el resto del mundo "en los próximos días", tal y como ha dicho la compañía en un tuit.

A continuación te dejamos el vídeo de presentación del juego, está en inglés pero para que podáis haceros una idea de cómo es.

Al igual que con Pokémon Go, el nuevo juego de Pikmin Bloom está basado en que el jugador vaya moviéndose por la vida real y explorando su entorno, algo que ahora poco a poco ya se puede hacer mejor gracias a que cada vez hay más gente vacunada y vamos recuperando poco a poco la libertad.

El vídeo de presentación que acabamos de mostraros no muestra mucho gameplay, pero el suficiente como para ver un avatar andando por una versión virtual de las calles mientras el Pikmin titular planta flores a la vez que el jugador acumula pasos en el mundo real.

Como afirma Niantic, el juego pretende "inspirar a la gente a salir, explorar sus alrededores y divertirse al mismo tiempo", además fomenta los beneficios de moverse para su salud física y mental.

Si quieres saber si Pikmin Bloom ya está disponible para tu dispositivo móvil, solo tienes que ir a la Google Play Store o a la App Store de Apple y ver si ya puedes descargar la aplicación, en caso contrario no te preocupes, llegará próximamente.

¿Necesitamos otro Pokémon Go?

Hay gente a la que no le ha gustado nada enterarse de que llega un nuevo juego al estilo Pokémon Go, y por un lado, nos sale decirles que no se preocupen, que nadie les obliga a jugar. Pero también nos hace pensar un poco más allá: ¿tienen motivos para que les moleste el hecho de que saquen otro juego de RA de este tipo? ¿Le viene bien a esta sociedad tener otro motivo más por el que estar pegados al móvil y a ir por la calle sin levantar la mirada ni relacionarse?

Si bien hay mucha polémica ahora y mucha reflexión respecto al efecto negativo de los móviles en la salud física y mental de la gente, también hay otros estudios que han concluido en que los efectos de Pokémon Go específicamente son positivos.

Uno de estos trabajos de investigación pudo comprobar que los usuarios estaban dando unos 2000 pasos más de media por día, mientras que otro estudio descubrió una reducción generalizada del estrés psicológico de los jugadores de Pokémon Go.

Si no tenemos en cuenta el éxito empresarial y las cualidades adictivas, y puestos a elegir, tal vez sean mejores los juegos que al menos traen beneficios tanto mentales como físicos, más que aquellos que no ofrecen ni eso.