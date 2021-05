OnePlus Nord CE 5G: características filtradas del próximo teléfono asequible de la compañía

Sabemos que el OnePlus Nord CE 5G será presentado el 10 de junio ya que la compañía lo confirmó oficialmente, pero hasta ahora no sabíamos prácticamente ningún detalle sobre el nuevo teléfono. Ahora, gracias a una filtración, hemos conocido varias especificaciones, y te las vamos a contar en este artículo. Pero, al no ser oficial, no podemos poner la mano en el fuego de que toda la información sea verídica.

Unas fuentes han hablado con Android Central y han afirmado que el OnePlus Nord CE 5G equipará el chip Snapdragon 750G de Qualcomm. Este procesador es el mismo que se encuentra en el Samsung Galaxy A52 5G, donde ha demostrado que, aunque es un chip de gama asequible y no es el más rápido del mercado, sí que ofrece un buen rendimiento para las tareas diarias, a la vez que está preparado para conectividad 5G.

En cuanto a la pantalla, al parecer el OnePlus Nord CE 5G tendrá una AMOLED de 6.43 pulgadas, con una tasa de refresco de 90Hz. Hay que decir que son características que coinciden con las del OnePlus Nord de 2020 casi en su totalidad.

Contando los días

Android Central ha afirmado que el OnePlus Nord CE 5G tendrá un módulo de cámaras traseras triple, que contará con una lente principal de 64MP (lo cual es una mejora respecto al modelo anterior ya que era de 48MP). La cámara selfie será de una sola lente de 16MP, lo que es distinto de lo que ofrecía el OnePlus Nord de 2020, donde había dos lentes en la parte frontal del móvil.

El diseño del OnePlus Nord CE 5G parece ser que será parecido al del OnePlus 9 (el teléfono insignia de la compañía de 2021). Es un estilo que nos gusta bastante, y en este caso, harán algún cambio en el módulo trasero de cámaras para darle un aspecto más moderno y fresco.

Ya que queda muy poco para que el OnePlus Nord CE 5G sea presentado de forma oficial (el 10 de junio), no tendremos que esperar mucho más para conocer todos los detalles y saber exactamente cómo es el móvil que ha estado desarrollando OnePlus. Sea como sea, esperamos que esté a la altura del OnePlus Nord de 2020, que ofrecía una relación calidad-precio fantástica.

Cuando el CEO de OnePlus, Pete Lau, habló con TechRadar, nos dijo que la compañía ha "deconstruido el Nord original hasta sus elementos principales y hemos agregado algunas características adicionales para crear un gran teléfono para uso diario a un precio más asequible".