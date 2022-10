¡Olé! Los widgets de YouTube llegan por fin a iOS 16 y iPadOS - Y son geniales

Si bien los widgets se introdujeron en iOS 14 y iPadOS 15, aplicaciones como YouTube han tardado mucho en ofrecer sus widgets. Ahora, una reciente actualización finalmente lo ha incorporado.

Google (que es dueña de YouTube) ha lanzado una actualización que habilita dos widgets: uno que permite abrir la barra de búsqueda en YouTube y otro que permite ir directamente a los canales a los que estás suscrito y más desde la pantalla de inicio.

El widget de YouTube es algo que mucha gente estaba deseando ver desde que los widgets llegaron a iOS allá por 2020, sobre todo porque es una aplicación que se usa a diario en muchos iPhones (opens in new tab)y iPads (opens in new tab).

Gracias a esta actualización, ahora es posible ir a los contenidos de forma mucho más rápida y sencilla.

Acortando el camino

La mayoría de la gente está suscrita a un montón de canales de YouTube; ya sea sobre contenidos de sus series preferidas, uno de recetas, o uno sobre cualquier YouTuber que le interese. Sin embargo, hasta ahora, para poder acceder a dichos contenidos, era necesario abrir la aplicación de YouTube en la pantalla de inicio, luego ir a "mis suscripciones" y a continuación ya ver los vídeos.

Los widgets son como accesos directos; te permite llegar de una forma mucho más sencilla a partes de una aplicación, con tan solo un toque o dos, y lo cierto es que YouTube siempre ha sido una app perfecta para esto. Sin embargo, Google siempre ha sido más lento que los demás a la hora de mantenerse al día con las nuevas características de iOS; al fin y al cabo, tiene su propio sistema operativo móvil que actualizar y mantener.

Dicho esto, cuando la compañía lanza actualizaciones basadas en nuevas características, suele dar en el clavo, como los widgets de la pantalla de bloqueo que sacó en septiembre. Y lo mismo ocurre en este caso.

Ahora ya el siguiente paso sería un widget para la pantalla de bloqueo que hiciera lo mismo, pero para eso habrá que seguir esperando.