NVIDIA GeForce Now Ultimate te permite disfrutar del rendimiento de las RTX 4080 en cualquier ordenador

NVIDIA ha anunciado esta semana que la última versión de su servicio de suscripción para jugar en la nube, GeForce Now Ultimate, ya está disponible en varias ciudades: San José, Los Ángeles, Dallas y Frankfurt, y los usuarios españoles con una cuenta Ultimate podrán beneficiarse conectándose a los servidores de Alemania.

Esta versión actualiza el nivel premium de GeForce Now, hasta ahora llamado RTX 3080, y lo convierte en la suscripción Ultimate, que ofrece las mismas ventajas que el nivel RTX 3080 pero actualiza el equipo en la nube a uno que cuenta con una GPU RTX 4080.

El servicio está basado en la arquitectura de GPU Lovelace y, según NVIDIA, transmite hasta 240 fps con NVIDIA Reflex (opens in new tab), hasta 4K a 120 fps con soporte para DLSS 3 (opens in new tab) y trazado de rayos RTX (opens in new tab), así como en monitores ultrapanorámicos con una resolución de hasta 3.840 x 1.600p a 120 fps.

Hemos hecho cálculos, y nos hemos dado cuenta de que si pagas tu suscripción a GeForce Now Ultimate en períodos de 6 meses durante 7 años, entonces llegarías al importe que te costaría comparar la tarjeta gráfica RTX 4080. Eso es debido a que el precio de la suscripción es de 99.99€ para seis meses, mientras que el precio recomendado de la GPU es de 1.399€. Por lo tanto, esta suscripción es una opción excelente para aquellos con una conexión a Internet sólida que quieran el rendimiento de esta tarjeta gráfica de última generación, sin tener que pagar 1.399€ de golpe.

En las próximas semanas, NVIDIA irá actualizando los servidores de más ciudades, y los interesados podrán monitorizar el proceso a través de un mapa (opens in new tab) facilitado por la compañía.

Por cierto, con la activación de los nuevos servidores, NVIDIA también ha anunciado 10 juegos que se suman a GeForce NOW esta semana:

Farlanders (Nuevo en Steam)

Surviving the Abyss (Nuevo en Steam)

Tortuga - A Pirate’s Tale (Nuevo en Epic Games)

Epistory - Typing Chronicles (Nuevo en Epic Games)

Absolute Drift (Steam)

BLACKTAIL (Steam y Epic Games)

Dwarf Fortress (Steam)

Hello Neighbor 2 (Steam y Epic Games)

NEBULOUS: Fleet Command (Steam)

Shadow Tactics - Aiko’s Choice (Epic Games Store)

¿Podría ser este el futuro de los PC gaming?

(Image credit: Nvidia)

Cuando pusimos a prueba el plan de suscripción RTX 3080 en el Acer Chromebook 516 GE, nos pareció que el rendimiento del juego en este fantástico Chromebook (opens in new tab)era casi indistinguible al de un portátil con la mejor GPU (opens in new tab)del mercado.

Y cuando probamos el nuevo nivel Ultimate en el CES 2023 (opens in new tab), descubrimos que el rendimiento de este nuevo plan es incluso mejor, ya que soluciona los problemas de latencia que han frenado al servicio de suscripción. Los servidores mejorados no solo reducen la latencia del sistema por debajo del umbral de 60ms, sino que NVIDIA afirma que, al incorporar NVIDIA Reflex al procesamiento del lado del servidor, puede reducirla hasta 35ms, lo que equivale a la de un PC gaming real con hardware local.

Si esto resulta ser cierto, sería un logro increíble, y haría que un servicio ya de por sí estupendo fuera perfecto incluso para juegos realmente exigentes y eventualmente competitivos, tal vez incluso superando al mejor PC gaming (opens in new tab) que puedas conseguir por un precio comparable.