Nokia T20: la primera tablet Android de HMD Global es económica y rivaliza con la Amazon Fire HD 10

Tras varios meses de especulación y avances, HMD Global ha presentado su primera tablet Android, la Nokia T20. No es que sea el primer dispositivo de este tipo con el nombre de Nokia, pero sí que es el primero desde que HMD Global adquirió la marca.

La Nokia T20 es una tablet muy asequible que se posiciona como rival para la Amazon Fire HD 10, ya que es de un tamaño similar y está destinada al mismo tipo de público.

Esta tablet es perfecta para las familias, cosa que HMD Global dejó bien claro en la rueda de prensa. La Nokia T20 está diseñada para ser útil para muchas edades distintas, pudiendo elegir distintos perfiles para sacar provecho según lo que necesite. Viene con Google Entertainment Space, el centro de entretenimiento de Google, así como Kids Space, que ofrece contenido para ayudar a los niños a descubrir, crear y crecer.

Además, la Nokia T20 cuenta con una gran batería para que no haya que estar cargándola todo el tiempo.

A diferencia de la tablet de Amazon que hemos nombrado antes, la Nokia T20 no está limitada a un sistema operativo propio, tal y como pasa en la otra con su Fire OS, sino que viene con Android, por lo que tendrás acceso a todas las aplicaciones de la Play Store de Google.

La Nokia T20 tiene una pantalla de 10.4 pulgadas, así como el procesador de gama baja Unisoc T610, una gran batería de 8,200mAh y cámara tanto trasera como delantera. Eso sí, al igual que pasa con muchos móviles de hoy en día, no cuenta con una conexión de audio minijack, por lo que tendrás que usar auriculares inalámbricos si quieres escuchar música.

Tal y como pasa con muchos dispositivos de HMD Global, la Nokia T20 tiene un precio bastante bajo, partiendo de 239€ en España.

Cabe tener en cuenta que no han lanzado ningún lápiz óptico o teclado específicos para usar con la tablet, por lo que tal vez este dispositivo no sea el mejor para estudiantes o a nivel profesional, pero claro, como hemos comentado antes, no es ese el público a la que va dirigida la Nokia T20.

En TechRadar ya tenemos en nuestras manos esta nueva tablet, y en breve tendréis un artículo en el que os contaremos nuestras primeras impresiones sobre ella.

Análisis: ¿está resurgiendo el mercado de las tablet Android?

Durante los últimos años, las ventas de tablets han estado disminuyendo cada vez más, pero lo cierto es que la cosa ha cambiado mucho desde el confinamiento debido al Covid. No es que nos sorprenda, ya que con tantas personas quedándose en casa, estudiando, jugando o lo que sea durante tanto tiempo, es evidente que las tablets han resultado muy útiles.

Como consecuencia, hemos visto de repente a muchas compañías han empezado a lanzar tablets Android asequibles, como la Huawei MatePad 11, la Realme Pad y la fantástica Xiaomi Pad 5, entre otras. Claramente, las distintas marcas esperan encontrar su sitio en el mercado de las tablets, que tan tranquilo ha estado los últimos años.

La Nokia T20 es una de las más económicas que han lanzado, y podría hacerse muy popular gracias a eso, aunque no es solo ese el atractivo de la tablet, ya que también cuenta con una pantalla 2K, un cuerpo resistente y una gran batería.

Lo cierto es que pasa algo especial con todas estas nuevas tablets de las distintas compañías, por una vez, no compiten realmente las unas contra las otras, sino más bien muestran un frente unido con la esperanza de impulsar de nuevo ese mercado que había estado desapareciendo poco a poco.

Ahora que por fin las restricciones por Covid se van relajando, habrá que ver si el interés por las tablets vuelve a caer, o si su auge sigue su curso. Tal vez, los consumidores se hayan dado cuenta a raíz de esto de todas las ventajas de este tipo de dispositivos y sigan comprándolos, o tal vez, vuelvan a optar más por los móviles y los portátiles para las distintas tareas cotidianas.

La nueva tablet Android Nokia T20 ya se puede reservar, y se enviará a partir del 8 de octubre. Su versión Wi-Fi cuenta con 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, y cuesta 239€. Es de color 'Océano Profundo', es decir, azul.

También hay una versión LTE que permite conexión de datos, para que puedas tener Internet estés donde estés, sin depender del Wi-Fi.