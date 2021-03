MWC 2021: fechas, noticias y qué esperar del evento más grande de tecnología móvil

MWC (Mobile World Congress) es el mayor evento de móviles en el calendario, y donde se anuncian los dispositivos más esperados del año, además de tablets, wearables y demás tecnología.

Al menos, normalmente es el mejor escaparate móvil del año, pero en 2020 se canceló por la pandemia. De todas formas, las buenas noticias son que, por ahora, el MCW 2021 sigue adelante, aunque será un poco más tarde de lo normal, como explicamos más adelante.

Así que... ¿qué puedes esperar del MWC 2021? Aunque no se ha confirmado nada todavía, podemos deducir cosas basándonos en años anteriores. Iremos actualizando el artículo, así que estate atento de las nuevas noticias sobre el MWC 2021.

Últimas noticias MWC 2021 sigue adelante, y la compañía organizadora ha dado detalles sobre la seguridad durante la pandemia del Covid-19. Puedes leer más aquí.

Vamos al grano

¿Qué es? El mayor evento de smartphones del año

El mayor evento de smartphones del año ¿Cuándo es? del 28 de junio al 1 de julio

¿Cuáles son las fechas del MWC 2021?

El MWC 2021 tendrá lugar del 28 de junio al 1 de julio. No son las fechas originales, puesto que estaba planeado para principios de marzo, y se pospuso para aumentar las probabilidades de que la gente pudiera acudir de manera presencial.

Aunque se haga en Barcelona (como siempre), seguramente habrá 'elementos virtuales' esta vez.

GSMA (la compañía detrás del evento) confirmó a mediados de febrero que la intención era que el evento continuara, pero se reducirá mucho más que en años anteriores.

En una entrevista con Mobile World Live, John Hoffman, CEO de GSMA Limited, confirmó que el plan es que asistan entre 40.000 y 50.000 personas. En 2019, el último MWC físico, hubo alrededor de 110.000 visitantes.

Claro, como nadie puede predecir el futuro, cabe la posibilidad de que se retrase más o que incluso se cancele, pero por ahora, hay que marcar en el calendario finales de junio.

¿Cual es el plan para el MWC 2022? Mats Granryd, director general de GMSA, ha confirmado a TechRadar sus planes para mantener la ventana de febrero para los siguientes eventos después del de 2021.

'Queremos volver a Barcelona en febrero, después de recuperar el ritmo en 2021', dijo Granryd. 'Muchos lanzamientos se producen a principios de año, así que nos gustaría estar para esas fechas con el evento.'

¿Qué esperar del MWC 2021?

A fecha de este artículo, no hay noticias concretas sobre qué esperar en el MWC 2021, pero tenemos algunas ideas basándonos en los productos que se suelen anunciar.

Sony en el MWC 2021

El Sony Xperia 1 se anunciaba durante el MWC (Image credit: Future)

Sony suele anunciar grandes móviles en el MWD. Durante el evento de 2019, por ejemplo, desveló el buque insignia Sony Xperia 1, junto con el gama media Sony Xperia 10 y 10 Plus.

¿Puede ser que veamos el Sony Xperia 1 III en el MWC 2021? Seguramente, pero como ahora se ha pospuesto el evento, puede que sea demasiado tarde.

También hemos visto filtraciones sobre el Sony Xperia 1 III Compact y el Sony Xperia 10 III, así que también hay posibilidades.

A pesar de todo, creemos que veremos algo de Sony en el MWC 2021.

Huawei en el MWC 2021

¿Veremos al sucesor del Mate XS en el MWC 2021? (Image credit: TechRadar)

Aunque Huawei no lanzó ninguno de sus tope de gama en el MWC 2019, desveló su teléfono plegable, el Huawei Mate X. También mostró nuevas tablets y portátiles durante el evento.

Así que, aunque no veamos el Huawei P50 o el Mate 50 en el MWC 2021, puede ser que veamos algo de la compañía, incluso el sucesor del Huawei Mate Xs. De hecho, el Huawei Mate X2 se ha filtrado un par de veces, así que seguramente esté en camino, simplemente no sabemos si se presentará en el MWC o no.

Nokia en el MWC 2021

El Nokia 9 PureView fue un destacado del MWC 2019 (Image credit: TechRadar)

Nokia tiene una gran presencia en el MWC, con topes de gama como el Nokia 9 PureView de 2019 y smartphones gama baja.

Hasta ahora la compañía no ha lanzado todavía el Nokia 10, así que cabe la posibilidad de que se lance antes del MWC 2021, pero nunca se sabe, podríamos verlo allí, o incluso el Nokia 11.

Las filtraciones actuales no se deciden para el lanzamiento (primera mitad o segunda mitad de año). Si se lanza en la segunda mitad, no llegaría hasta después del MWC, pero la confusión se acentúa con el MWC justo en el medio.

Y si el Nokia 10 no cae ahí, como poco veríamos algún teléfono gama media de Nokia como el Nokia 8.4.

LG en el MWC 2021

El MWC 2021 podría darle la bienvenida al LG Velvet 2 (Image credit: TechRadar)

LG lanzó su buque insignia, el LG G8, en el MWC 2019, y aunque la gama G parece muerta (y reemplazada por el LG Velvet), podríamos ver algo similar en el MWC 2021. De hecho, teniendo en cuenta que el LG Velvet se lanzó en mayo de 2020, el MWC 2021 es una buena fecha de lanzamiento para el LG Velvet 2.

El LG V70 también es una posibilidad, siguiente al LG V60 ThinQ que se lanzó en febrero de 2020 y que bien podría haberse lanzado en el MWC si hubiera mantenido sus fechas.

También es posible que el LG Rollable aterrice en el MWC 2021. Sería el primer teléfono enrollable, y LG ha confirmado que está trabajando en el dispositivo. Aunque nos seguimos cuestionando si se llegará a lanzar, porque LG está pensando si seguir o no haciendo teléfonos. Con esto sobre el tintero, es posible que no veamos nada de LG en el MWC.

Para todo lo demás...

Aunque hemos cubierto muchas cosas principales arriba, hay otras más secundarias que también cabe mencionar de otras compañías.

En el MWC 2019 vimos nuevos teléfonos de Alcatel, Xiaomi, ZTE y más. Vimos nuevos dispositivos de Samsung, pero no te emociones mucho, la compañía tiene un evento separado para sus tope de gama, y ya ha salido la serie Samsung Galaxy S21.

En vez de eso, probablemente veremos la gama media A renovada, aunque puede ser que salga algo parecido a lo que sería el Samsung Galaxy Z Fold 3.

Otro candidatos a lanzar teléfonos en el MWC 2021 son Honor, Motorola y Oppo. Además, puedes esperar una gran variedad de tablets, portátiles, junto con muchos smartwatches y pulseras de actividad, aunque no hubo ninguna en el MWC 2019.

Lo que seguramente no veremos será de Apple o OnePlus, y aunque Google puede que desvele algo, no será un teléfono, ya que la compañía habló en el MWC 2019 de mejoras del Google Fi y el Google Assistant.