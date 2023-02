Microsoft llama a la calma tras el pánico causado por la actualización de controladores de Windows 11

Windows 11 ha estado mosqueando a algunos usuarios con fallos de actualización de controladores, que en algunos casos han sido bastantes, pero Microsoft nos ha informado de que estos errores no son nada de qué preocuparse.

Si recuerdas, las actualizaciones defectuosas están afectando a aquellos con Windows 11 22H2 en una serie de PCs (incluyendo los dispositivos Surface de Microsoft en particular, según los informes) y están causando fallos de instalación para una serie de controladores de hardware. Estos fallos van acompañados de un error "0x80070103", que no es muy útil, ya que no informa al usuario de lo que ha ido mal.

La buena noticia es que Microsoft nos ha informado de lo que está ocurriendo, y aparentemente no hay nada de lo que preocuparse. Como informa Windows Latest (opens in new tab), Microsoft publicó una respuesta oficial al problema y señaló que "no debería afectar a su uso general".

La compañía explicó que el error aparece porque la actualización o actualizaciones de los controladores en cuestión ya se han instalado.

Recibir spam con errores es muy desconcertante

El único impacto negativo de este fallo, por tanto, es ver los errores de instalación en sí, y no hay ramificaciones más allá de eso, por lo que tu PC no debería verse afectado en lo más mínimo. Esa es la teoría, aunque Microsoft acompaña su mensaje con un "no debería" que deja un pequeño resquicio a la duda.

Sin duda, esto ha sido preocupante para algunos, dado el volumen de errores en algunos de los informes que hemos visto. El ejemplo ilustrativo que apareció en Twitter mostraba no menos de 15 fallos en la actualización de controladores, y cuando te enfrentas a una pequeña avalancha de aparentes errores como ese, es normal que te preocupes.

Al menos Microsoft ya ha aclarado las cosas, y el consejo oficial es simplemente ignorar los errores, que deberían desaparecer por sí solos. Windows Latest señala que Microsoft sigue supervisando la situación.

Si realmente te molestan los errores que aparecen continuamente, siempre puedes probar el solucionador de problemas de Windows Update, ya que esto puede solucionar bastantes quebraderos de cabeza. Este fue el consejo anterior de Intel sobre el tema de este mensaje de error.

La razón por la que Windows 11 intenta instalar controladores que ya están en el PC es otra cuestión, y presumiblemente se trata de uno de esos extraños errores del sistema operativo que aparecen de vez en cuando. Esperemos que se solucione pronto.