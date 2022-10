Microsoft le fastidia la sorpresa a Intel: ha filtrado la lista completa de procesadores Raptor Lake (13ª gen)

Lo que parece ser la gama completa de procesadores Intel Raptor Lake se ha filtrado, ni más ni menos que por Microsoft.

Ya hemos visto el lanzamiento de seis de las CPUs de 13ª generación de Intel: el Core i9-13900K, el Core i7-13700K y el Core i5-13600K, además de sus respectivas versiones KF ("F" significa que no hay gráficos integrados). Pero ahora ya sabemos, si la lista filtrada por Microsoft está en lo cierto, que hay otros 16 procesadores en camino, lo que haría un total de 22.

Como informa VideoCardz (opens in new tab), los procesadores Raptor Lake han sido mencionados en la lista del gigante del software de los chips Intel compatibles con Windows 11 22H2, y por si fuera poco, los modelos listados coinciden exactamente con otra filtración reciente del fabricante de placas base Gigabyte.

Gigabyte filtró esto de la misma manera, es decir, al publicar la lista de procesadores Raptor Lake que son compatibles con sus placas base. Y claro, como ambos listados de CPUs muestran los mismos modelos, todo parece indicar que estamos ante la gama real completa de procesadores Intel de 13ª generación. Esta es la lista completa:

Core i9-13900KF

Core i9-13900K

Core i9-13900F

Core i9-13900

Core i9-13900T

Core i7-13700KF

Core i7-13700K

Core i7-13700F

Core i7-13700

Core i7-13700T

Core i5-13600KF

Core i5-13600K

Core i5-13600

Core i5-13600T

Core i5-13500

Core i5-13500T

Core i5-13400F

Core i5-13400

Core i5-13400T

Core i3-13100F

Core i3-13100

Core i3-13100T

Algunas pistas sobre las especificaciones, pero no muchas

Tal y como hemos mencionado, la letra "F" en los modelos significa que es un chip que no cuenta con gráficos integrados. Estas CPUs son para la gente que ya cuenta con una tarjeta gráfica dedicada (opens in new tab). Luego están los modelos "K", que son los que vienen desbloqueados para poder hacerles overclocking. Por supuesto, los modelos de procesadores con ambas letras "KF" cuentan con las dos características anteriores. Por último, los modelos "T" son de bajo consumo para uso empresarial, es decir, no están dirigidos a los consumidores.

Si bien Microsoft ha filtrado de esta manera los 16 procesadores (opens in new tab) de la nueva gama de CPUs Intel Raptor Lake que todavía no han sido anunciados, no nos ha dado ningún detalle sobre las especificaciones que tendrán, más allá de sus nombres. Ahora bien, la anterior filtración proveniente de Gigabyte que hemos mencionado sí que nos dio algunas especificaciones: la frecuencia base (que no supone un aumento tan notable como esperábamos), y el TDP (la potencia de diseño térmico, es decir, el consumo). Sin embargo, todavía no conocemos el número de núcleos de los chips que supuestamente están en camino.

Es de esperar que la revelación oficial de la gama completa de procesadores Raptor Lake se haga a principios de 2023, y con estas nuevas CPUs llegarán también placas base más baratas. Esto significa que la gente que quiera montar un equipo con procesador de 13ª generación tendrá opciones mucho más asequibles, como el Intel Core i5-13500 y 13400, o incluso el Intel Core i3-13100 si buscan algo de gama más baja. Y podrán combinar estos procesadores con una placa base B760 (que también tendrá un precio considerablemente más razonable que los modelos Z790).

El Intel Core i5-13400 es de los que más expectación ha despertado, sobre todo por su potencial para ofrecer una propuesta muy atractiva para equipos más económicos pero de buen valor, gracias a su relación calidad-precio.