La mejor cámara del 2021: Las 15 mejores cámaras que se pueden comprar

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

REASONS TO AVOID

REASONS TO BUY

¿Estás buscando la mejor cámara que puedas comprar ahora mismo? No temas, nuestra guía está aquí para llevarte en la dirección correcta. Ya sea que estés buscando una DSLR para principiantes, una sin espejo potente, una cámara compacta que supere a un smartphone, o una cámara de acción, tenemos todas las mejores opciones del mundo basadas en nuestras rigurosas pruebas.

¿No estás seguro por dónde empezar? Hay algunos factores a tener en cuenta que podrían ayudarte a reducir tus opciones. En lo más alto de la lista está el presupuesto, pero también pensarás en tu experiencia, así como en tus estilos preferidos de fotografía. Independientemente de lo que necesites, hay una cámara ideal esperándote, pero para ayudarte a encontrarla, hemos seleccionado la mejor de cada tipo.

Quizás estés empezando y quieras una cámara fácil de usar para principiantes que te ayude a dar el salto desde tu móvil. Tal vez seas un fotógrafo con más experiencia que quiere las mejores especificaciones. Cualquiera que sea la etapa en la que te encuentres, elegir la mejor cámara significa decidir cuáles son tus necesidades y alinearlas con las que se encuentran en nuestra guía.

Para ayudarte a elegir, hemos pensado en el tamaño, el precio y las características para confeccionar una lista de las mejores cámaras de cada categoría, incluidas las cámaras profesionales enfocadas en imágenes fijas, así como las más adecuadas para vlogs. Cada cámara de la siguiente lista nos atrae de alguna manera, ya sea la mejor de su clase, un paquete completo fantástico o una relación calidad-precio excepcional.

¿Buscas la mejor todoterreno versátil? En este momento, nuestra primera elección es la Fujifilm X-T4. Es la mejor cámara híbrida que puedes comprar ahora y es cómoda tanto para grabar vídeos como imágenes fijas.

Dicho esto, puede que no sea el modelo perfecto para ti, así que asegúrate de leer nuestra guía completa para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades: cada entrada en esta lista es un éxito contrastado, por lo que todo lo que necesitas hacer es decidir cuál se adapta mejor a tu presupuesto y estilo fotográfico.

Las mejores cámaras del 2020:

(Image credit: Future)

1. Fujifilm X-T4 La mejor cámara todo-terreno que puedes comprar Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 26.1MP | Visor: 3,690K puntos | Monitor: Pantalla táctil abatible de 3,0 pulgadas, 1.620K puntos | Autoenfoque: 425 puntos AF | Velocidad máxima de disparo continuo: 15fps (obturador mecánico), 30fps (electrónico) | Vídeo: 4K a 60p | Nivel de usuario: Intermedio Calidad de imagen superior IBIS es una gran ventaja para el vídeo Sin entrada de auriculares Límite de grabación de vídeo

¿Buscas una cámara híbrida que sea tan capaz de grabar vídeos como imágenes fijas? La Fujifilm X-T4 es la mejor opción que existe. Es la mejor cámara APS-C que hemos probado y se basa en la impresionante base de la Fujifilm X-T3 al agregar estabilización de imagen integrada (IBIS), disparos en ráfaga más rápidos y algunos afortunados retoques de diseño. Además de sus habilidades todoterreno, tiene una batería más grande (que la mantiene funcionando durante 500 disparos por carga) y un enfoque automático mejorado, que es rápido y fiable en la mayoría de los escenarios. Su sensor APS-C de 26MP sigue siendo líder en su clase para imágenes fijas, pero la verdadera baza de la X-T4 es su rendimiento como cámara de vídeo. El IBIS es una gran ventaja aquí, y el X-T4 lo respalda con una amplia gama de herramientas y una gran experiencia de disparo, incluida una pantalla táctil totalmente articulada. Puede costar lo mismo que muchas cámaras de fotograma completo, pero la X-T4 y su fina gama de objetivos de la serie X son una alternativa excelente y más pequeña para aquellos que buscan una todoterreno sin espejo.

(Image credit: TechRadar)

2. Canon EOS R6 Una cámara magnífica con las mejores funciones de su clase Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 20.1MP | Visor: 3,690K puntos | Monitor: Pantalla táctil abatible de 3,0 pulgadas, 1.620K puntos | Autoenfoque: 6,072-puntos AF | Velocidad máxima de disparo continuo: 12fps (obturador mecánico), 20fps (electrónico) | Vídeo: 4K a 60p | Nivel de usuario: Profesional Autoenfoque líder Excelente IBIS de fotograma completo Ranuras para tarjetas dobles Muy cara por el momento Grabación de vídeo limitada

Si la Canon EOS R5 es excesiva para la mayoría, la EOS R6 es una alternativa de fotograma completo más asequible que es simplemente una de las mejores cámaras que puedes comprar hoy. Si ya tienes una de las primeras fotograma completo sin espejo de Canon, como la EOS R, o cualquiera de sus DSLR, esta es una actualización más que digna. La EOS R6 ofrece el mejor enfoque automático de su clase, un excelente sistema de estabilización de imagen en el cuerpo y cualidades de disparo en ráfaga que la distinguen como una cámara muy fina para fotografía de vida silvestre o deportes. A pesar de su capacidad para grabar vídeos 4K/60p, la EOS R6 no tiene opciones como la capacidad de DCI 4K y tiene limitaciones de sobrecalentamiento, en comparación con rivales como la Sony A7S III, lo que la hace más adecuada para fotógrafos de imágenes fijas. En cualquier caso, la EOS R6 es una opción excelente (aunque costosa) que ofrece un enfoque automático, manejo y características enormemente impresionantes que la convierten en una de las mejores opciones para cualquiera que busque pasar al fotograma completo.

(Image credit: Future)

3. Nikon Z6 II Ya no es la reina de las sin espejo, pero por poco Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 24.5MP | Visor: 3,690K puntos | Monitor: Pantalla táctil abatible de 3,2 pulgadas, 2100K puntos | Autoenfoque: 273 puntos híbridos AF | Velocidad máxima de disparo continuo: 14fps | Vídeo: 4K a 30p | Nivel de usuario: Intermedio / experto Excelente calidad de imagen Muy buen manejo No es la AF más avanzada La pantalla no es abatible

La vieja Nikon Z6 reinó como nuestra cámara número uno durante mucho tiempo, y aunque su Z6 II es solo una modesta sucesora, ambas cámaras definitivamente deberían estar en tu lista de favoritas si estás buscando una compañera de fotograma completo. La Z6 continúa ofreciendo buenas prestaciones y el mejor manejo, pero creemos que el coste extra de la Z6 II vale la pena si te lo puedes permitir. Su procesador EXPEED 6 adicional trae una serie de mejoras, incluido el nuevo modo de ráfaga de 14fps (en comparación con 12fps en el Z6) y algunos prácticos aumentos de enfoque automático (particularmente para la detección de ojos y rostros de animales). También tiene una ranura para tarjetas UHS-II adicional, que se une a la ranura XQD / CFexpress existente, y una actualización de firmware traerá un nuevo modo de video 4K/60p en febrero de 2021. Es una pena que haya que esperar un poco para esto último, pero por lo demás la Z6 II actualiza muy bien la sólida base de la Z6. El sensor CMOS BSI de fotograma completo de 24MP funciona bien con ISO altos, y la Z6 II tiene una calidad de construcción líder en su clase, más apreciable que sus rivales.

4. Sony A7 III Sigue siendo una de las mejores cámaras de fotograma completo que existen Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 24.2MP | Visor: 2,359K puntos | Monitor: Pantalla táctil abatible de 3,0 pulgadas, 921K puntos | Autoenfoque: 693 puntos AF | Velocidad máxima de disparo continuo: 10fps | Vídeo: 4K a 30p | Nivel de usuario: Intermedio / experto Gran sensor de 24MP Estabilización basada en el sensor El sellado contra la intemperie podría ser mejor Algunos EVF se cuartean

A pesar de su edad, todavía nos encanta la A7 III. El núcleo de la cámara, es decir, un sensor de fotograma completo de 24MP, vídeo 4K, estabilización de imagen basada en sensores, disparos en ráfaga de 10fps y un sistema AF híbrido de 693 puntos, sigue siendo muy competitivo, pero con dos ranuras para tarjetas y una batería que da para 710 disparos. Además de eso, tiene una excelente relación calidad-precio junto con un rendimiento superior. Algunas actualizaciones de firmware han refinado aún más su rendimiento de AF, brindando beneficios como Eye AF en tiempo real para animales, y ahora hay una gran variedad de objetivos para elegir. Tenemos algunas pequeñas reservas sobre el visor y el sellado contra la intemperie, pero la A7 III sigue siendo una de las cámaras de su nivel más versátiles que existen.

(Image credit: Future)

5. Nikon Z50 La novedad sin espejo de gama media perfecta para propietarios de DSLR Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 20.9MP | Objetivo: Montaje Z | Tipo de pantalla: Pantalla táctil abatible de 3,2 pulgadas, 1.036K puntos | Visor: EVF | Velocidad máxima de disparo continuo: 11fps | Vídeo: 4K | Nivel de usuario: Aficionado Gran manejo estilo DSLR Excelente visor y pantalla Rango limitado de objetivos La pantalla abatible no se puede usar con trípode

¿Buscas una versión más pequeña y asequible de la Nikon Z6 de fotograma completo para viajes y fotos casuales? La Z50 encaja perfectamente y es una excelente entrada a las cámaras APS-C de gama media de Nikon. Es particularmente adecuada para aquellos que buscan pasar de una cámara réflex digital Nikon a una cámara sin espejo ya que, a diferencia de rivales más pequeñas como la Fujifilm X-T30, prioriza el manejo gracias a su agarre grande y profundo. La Z50 consigue excelentes fotos y tiene el mismo sistema genial de enfoque automático que la Nikon Z6, que funciona muy bien para modelos estáticos, pero no puede igualar el rendimiento de algo como la Sony A6400 cuando se trata de deportes y acción. Sin embargo, con un visor impresionante y una pantalla táctil inclinable, la Z50 es una gran cámara para viajes y reportajes en general, y es compatible con lentes con montura F más antiguos a través de un adaptador opcional, junto con el nuevo cristal con montura Z de Nikon.

(Image credit: Future)

6. Fujifilm X100V Vuelve una icónica compacta, ahora con rendimiento mejorado Tipo: Compacta premium | Sensor: APS-C X-Trans CMOS | Resolución: 26.1MP | Objetivo: 23mm, f/2 | Visor: Hybrid EVF | Tipo de pantalla: Pantalla táctil de 3,0 pulgadas abatible, 1,62 m puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 11fps | Vídeo: 4K | Nivel de usuario: Principiante / Aficionado Pantalla abatible Sensor y autoenfoque mejorados Vídeo en 4K Necesita filtro para un sellado total contra la intemperie Algo cara

Sobre el papel, la Fujifilm X100V no debería tener sentido: una cámara compacta con el estilo de la década de los 50, con un objetivo fijo de 23 mm f/2 y un precio elevado. Sin embargo, las predecesoras del modelo se han vuelto icónicas entre los fotógrafos profesionales, y la X100V parece estar lista para seguir su ejemplo. Sobria y atemporal, hay algo muy especial en ese cuerpo retro compacto.

La X100V se queda con lo que funciona bien, solo cambia lo necesario: ahora hay una pantalla táctil inclinable muy útil y un cuerpo resistente a la intemperie (aunque necesita un filtro en la lente para tener un sellado total). La configuración del objetivo de apertura fija de la serie siempre ha sido fantástica para la fotografía callejera y de retratos, y los resultados solo han mejorado ahora que Fujifilm ha agregado un nuevo sensor APS-C de 26.1MP combinado con el último X-Processor 4. El enfoque automático es más rápido, el control del ruido es mejor y la calidad de la imagen ha mejorado. El EVF híbrido, tanto óptico como electrónico, también tiene una resolución más alta.

Añade una velocidad de grabación continua más rápida y vídeo 4K a la mezcla y obtendrás un compacto muy apetecible. Claro, es de nicho y ciertamente no es barata, pero no hay nada parecido.

(Image credit: Future)

7. Sony A6100 Una excelente cámara sin espejo para principiantes y aficionados Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: APS-C | Resolución: 24.2MP | Objetivo: Sony E-mount | Visor: EVF | Tipo de pantalla: Pantalla táctil abatible de 2,95 pulgadas, 921,600 | Velocidad máxima de disparo continuo: 11fps (mecánico) | Vídeos: 4K | Nivel de usuario: Principiante Excelente autoenfoque de seguimiento Compacta pero repleta de funciones Lleva tiempo entender las funciones LCD y EVF de relativamente baja resolución

Desde su lanzamiento hace cinco años, la Sony A6000 ha demostrado ser una cámara sin espejo muy popular para principiantes. Su sucesora, la A6100, toma la receta existente y añade algunos ajustes que la ayudan a competir con la gama sin espejo actual. Compacta pero capaz, la A6100 combina una construcción agradable para principiantes con un conjunto de características que no decepcionará a los más aventureros. Puede llevar tiempo comprender el potencial de la cámara, pero hay mucho: el sensor APS-C es el mismo chip de 24.2MP que se encuentra en las cámaras más premium de Sony, mientras que el sistema de enfoque automático es el del modelo insignia Sony A6600. El resultado es una excelente capacidad de seguimiento continuo y, combinado con un buen objetivo, imágenes con muchos detalles y colores generalmente precisos. La duración de la batería también es decente y la pantalla inclinable ahora es sensible al tacto, aunque su funcionalidad es bastante limitada. Comparte ciertas peculiaridades de rendimiento y manejo con sus hermanas más caras (el Auto ISO no se adapta a modelos que se mueven rápidamente, por ejemplo) pero estos son más perdonables en un modelo para novatos, especialmente en una todoterreno tan sólida como la A6100. Merece ser tan popular como su predecesora.

8. Nikon D3500 La mejor DSLR para principiantes que puedes comprar Tipo: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Objetivo: Nikon F | Pantalla: 3 pulgadas, 921K puntos | Visor: Óptico | Ráfaga: 5fps | Vídeo: 1080p | Nivel de ususario: Principiante Enorme duración de batería Amplia selección de objetivos disponible Sin vídeo 4K Sin pantalla táctil

Esta lista está dominada por cámaras sin espejo, pero si aún prefieres los beneficios de las DSLR, es decir, su manejo, duración superior de la batería y construcción, entonces la Nikon D3500 es la mejor para principiantes que buscan iniciarse en la fotografía. Recogiendo el testigo de la exitosa Nikon D3400, tiene un sensor APS-C de 24MP y una increíble duración de batería de 1.550 disparos que supera en casi el triple la resistencia de la mayoría de las cámaras sin espejo. El útil modo Guía está ahí para ayudar a los principiantes a través de la creación de efectos como un fondo borroso, mientras que el sistema Nikon DX tiene una amplia gama de lentes. Si estás empezando, te recomendamos que compres la D3500 con la lente AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR, ya que te da una práctica reducción de la vibración por muy poco dinero extra. Aquellos que buscan una cámara apta para viajes deberían considerar alternativas sin espejo como la Fujifilm X-T200 y la Canon EOS M50, pero por lo demás, esta sigue siendo una forma brillante de aprender los conceptos básicos de la fotografía y comenzar tu nuevo hobby.

(Image credit: Future)

9. Sony A7S III La mejor videocámara sin espejo que puedes comprar Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 12.1MP | Objetivo: Sony E | Visor: 9.44MP EVF | Monitor: Pantalla articulada de 1.44m puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 10fps | Vídeo: 4K a 120fps | Nivel de usuario: Intermedio / experto Fantástica calidad con poca luz Pantalla táctil completamente articulada Buena duración de la batería Cara Baja resolución para imágenes fijas

Durante mucho tiempo, parecía que la Sony A7S III nunca llegaría, pero valió la pena esperar: si estás buscando una cámara híbrida de fotograma completo y enfocada en vídeo, esta es actualmente la mejor que hay. De hecho, la única razón por la que la A7S III no está más arriba en esta lista es por esa etiqueta de precio de nivel profesional. Si puedes pagarla y necesitas una cámara 4K pequeña que sea extremadamente capaz con poca luz, seguro que no te decepciona. La calidad de vídeo es excepcional y también puede grabar durante mucho tiempo; a diferencia de la Canon EOS R5 más limitada, no encontramos ninguna advertencia de sobrecalentamiento y pudimos grabar durante más de 30 minutos.

La A7S III es una cámara profesional repleta de funciones de vídeo profesional: la capacidad de disparar 16 bits sin procesar a través de su puerto HDMI de tamaño completo, excelente enfoque automático, un visor de 9.44MP y estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS) para ayudar a eliminar esos micro-temblores al disparar a mano alzada. Naturalmente, también tiene una entrada para auriculares y una para micrófono de 3,5 mm, además de la opción de audio XLR y cuatro entradas de audio a través del accesorio XLR-K3M. Si no necesitas imágenes fijas de alta resolución, también es una cámara más que capaz para tus fotos. No hay duda de que es cara, pero la Sony A7S III también es la mejor cámara de su clase y lleva el vídeo sin espejo a nuevas alturas.

(Image credit: Future)

10. Sony ZV-1 La mejor cámara compacta para YouTubers Tipo: Compacta | Tamaño del sensor: 1 pulgada | Resolución: 20.1MP | Objetivo: 24-70mm f/1.8-2.8 | Tipo de pantalla: Multi ángulo táctil de 3.0 pulgadas, 921,600 puntos | Visor: Ninguno | Velocidad máxima de disparo continuo: 24fps | Vídeo: 4K/30p | Nivel de usuario: Aficionado / Intermedio Autoenfoque líder Entrada de 3.5mm para micro Pantalla táctil limitada MicroUSB en lugar de USB-C

¿Buscas una cámara de vlogueo compacta para tu canal de YouTube? La Sony ZV-1 es la mejor que existe. Sony ha combinado inteligentemente todas las mejores partes de sus diversas cámaras de la serie RX100 y ha agregado algunos ajustes de diseño prácticos para convertirla en una cámara de bolsillo casi perfecta para vídeo-streamers. Su mejor característica es la combinación de un brillante objetivo de 24-70mm f/1.8-2.8 con sistemas de seguimiento y AF en tiempo real de Sony; juntos, hacen que sea increíblemente fácil grabar vlogs de alta calidad con un atractivo desenfoque de fondo y enfoque general infalible. Su conector de micrófono de 3,5mm te da la posibilidad de conseguir una calidad de audio que coincida con el rendimiento de vídeo del ZV-1, mientras que una zapata te permite montar accesorios como un micrófono o luz sin necesidad de accesorios adicionales como un soporte. Naturalmente, la duración de la batería es bastante normal y la estabilización no es tan suave como desearíamos, pero en todos los demás aspectos esta es la cámara que los vloggers han estado esperando.

(Image credit: Future)

11. Canon EOS R5 La mejor cámara de fotos que Canon haya fabricado Sensor: Fotograma completo CMOS | Megapixels: 45 | Autoenfoque: 5,940-zonas AF | Tipo de pantalla: Pantalla abatible de 3.15 pulgadas, 2.1m-puntos | Velocidad de disparo continuo: 20fps | Vídeo: 8K | Nivel de usuario: Aficionado / Experto Magnífico autoenfoque Sólido sistema IBIS Buena duración de la batería Precio elevado Las tarjetas CFExpress son caras Algunas limitaciones de vídeo

Si ves la Canon EOS R5 como una cámara de fotos profesional con capacidades de vídeo sensacionales, es porque es una de las mejores que haya hecho el gigante de la fotografía. No hay duda de que tiene algunas limitaciones de vídeo en comparación con una rival como la Sony A7S III, particularmente para grabar clips más largos. Pero para cualquiera que busque hacer fotos fijas alucinantes en casi cualquier situación, ya sea en la vida silvestre o en el estudio de trabajo, es un logro realmente impresionante.

El enfoque automático de la EOS R5 es particularmente digno de mención, ofrece una detección y seguimiento de sujetos muy precisa y confiable, es especial cuando se trata de personas o animales. También tiene un excelente EVF de 5.76 millones de píxeles, un diseño del cuerpo que resultará cómodamente familiar para quienes vengan de DSLR, y la capacidad de disparar ráfagas a 12fps con el obturador mecánico (o 20fps con el electrónico). El rendimiento de vídeo, aunque limitado a ráfagas relativamente cortas, también sigue siendo superior a la Nikon Z7 y a la Sony A9 II. Con una colección cada vez mayor de objetivos RF (aunque caros), la Canon EOS R5 es la cámara sin espejo de próxima generación que los fotógrafos profesionales han estado esperando.

(Image credit: Future)

12. GoPro Hero 9 Black La cámara de acción más versátil que hemos visto Peso: 158g | Resistencia al agua: 10m | Vídeo 4K: hasta 60fps | 1080: hasta 240fps | 720: hasta 240fps | Resolución de imágenes fijas: 20MP | Batería: 1720mAh El vídeo 5K capta muchísimo detalle Pantalla frontal para vlogging Duración de la batería mejorada Nuevas funciones de software Pantalla trasera algo incómoda Pocas mejoras en el vídeo 4K

Si estás buscando una cámara de apoyo resistente e impermeable que puedas colocar prácticamente en cualquier lugar, la Hero9 Black es la mejor opción en este momento. Su nueva pantalla LCD frontal es una bendición para los vloggers, mientras que su modo de vídeo 5K captura más detalles que cualquier otra cámara de acción. Dicho esto, son todos los pequeños trucos de software del Hero 9 Black los que realmente lo elevan por encima del Hero 8 Black y DJI Osmo Action. Su estabilización HyperSmooth ahora funciona en cualquier resolución de vídeo o velocidad de fotogramas, mientras que características como TimeWarp y HindSight (que te permiten registrar lo que sucedió 15-30 segundos antes de presionar el obturador) son herramientas creativas realmente útiles. Si no necesitas la versatilidad o la pantalla frontal del Hero 9 Black, entonces el Hero 8 Black sigue siendo un apuesta segura. De hecho también tiene problemas como una pantalla táctil trasera que no responde muy bien, que GoPro promete solucionar con actualizaciones de firmware. Pero si estás buscando una cámara secundaria brillante o una cámara principal para deportes de aventura, entonces es difícil superar a la Hero 9 Black.

(Image credit: Future)

13. Olympus OM-D E-M5 Mark III Una de las mejores cámaras de viaje que puedes comprar hoy Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: Cuatro tercios | Resolución: 20.4MP | Objetivo: Micro cuatro tercios | Visor: OLED EVF de 2.36M-puntos | Tipo de pantalla: Pantalla táctil de ángulo variable de 3 pulgadas, 1.040.000 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 30fps | Vídeo: 4K | Nivel de usuario: Intermedio Increíble estabilización de imagen Cuerpo reducido con excelente manejo El sensor pequeño tiene problemas con poca luz El cuerpo de policarbonato parece un paso atrás

Ninguna cámara puede dártelo todo, pero unas pocas se acercan, y la Olympus OM-D E-M5 Mark III está en esa clase. Su cuerpo de policarbonato puede parecer un nivel por debajo de su predecesor, pero en la mano, esta sin espejo es la crême de la crême: perfecta. Más ligera que nunca y de fantástico manejo, la Mark III respalda su buen aspecto con un potente procesador, una estabilización de imagen superlativa y modos de disparo que se adaptan a cada nivel de habilidad y estilo de disparo. No hay forma de obviar el hecho de que su sensor Four Thirds está atrasado en cuanto a calidad de imagen absoluta, y ahora existe el pequeño problema de que Olympus abandone el negocio de las cámaras. Si bien esto pone en duda las opciones de futuro soporte, todavía nos complace recomendar la OM-D E-M5 Mark III, ya que seguirá dando un rendimiento fantástico en los próximos años, independientemente del destino de su empresa matriz. Su combinación de velocidad, estilo y gran versatilidad la convierten en una ganadora: agrega el enfoque automático de detección de fase en el chip y clips de vídeo 4K al cóctel y tendrás una de las mejores todoterreno del mercado actual.

(Image credit: Future)

14. Panasonic Lumix S5 Una fotograma completo compacta y una magnífica cámara híbrida Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 24.2MP | Visor: 2.36 millones de puntos | Tipo de pantalla: Pantalla táctil abatible de 3,0 pulgadas, 1,84 m de puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 7fps (obturador mecánico), 30fps (modo de foto 6K, 18MP) | Vídeo: 4K/60p 10-bit 4:2:0 | Nivel de usuario: Intermedio / profesional Pequeña para una fotograma completo Especificaciones de vídeo geniales Buen rango de controles Sin un buen autoenfoque No es para fotografía deportiva

¿Buscas una cámara pequeña de fotograma completo que pueda ayudarte a obtener una combinación equilibrada de vídeos y fotografías de alta calidad? La Panasonic Lumix S5 es una de las mejores opciones que existen. Más pequeña que la Panasonic Lumix GH5, que tiene un sensor 4/3 mucho más pequeño, la S5 es especialmente eficaz cuando se trata de grabar vídeos, ofreciendo un modo 4K/30p sin recortar y otras especificaciones de alta gama que incluyen grabación V-log y Dual Native. Con una velocidad de disparo en ráfaga bastante modesta de 7fps, no es la mejor opción para fotografía deportiva o de acción, pero su modo de foto 6K (que te permite sacar imágenes fijas de 18MP del vídeo) lo compensa hasta cierto punto, y por lo demás ofrece una calidad de imagen impresionante y un rendimiento de enfoque automático muy mejorado. Parece la cámara con la que Panasonic debería haber lanzado su serie S, y hay muy pocas rivales a este precio que ofrezcan su combinación de tamaño, rendimiento y características de vídeo.

(Image credit: Future)

15. Nikon Z5 La mejor cámara de entrada al fotograma completo que puedes comprar Tipo: Sin espejo | Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 24.3MP | Visor: 3.69 millones de puntos | Tipo de pantalla: Pantalla táctil inclinable de 3,2 pulgadas, 1,04 millones de puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 4.5fps | Vídeo: 4K/30p | Nivel de usuario: Principiante Excelente visor Sistema AF muy capaz Agarre cómodo y construcción sólida Tasa de ráfaga mediocre Video 4K recortado La pantalla solo se inclina

A pesar de no ser perfecta, la Nikon Z5 es el mejor modelo de entrada al fotograma completo que puedes comprar en este momento, por lo que es una excelente opción para aquellos que buscan actualizarse al sensor más grande por primera vez. Con un sensor de 24,3 megapíxeles que genera de forma fiable imágenes vibrantes, nítidas y limpias, un sistema de autoenfoque sólido y un cuerpo cómodo y bien construido, hay muchas cosas que nos gustan de la Nikon Z5. Equiparla con el mismo visor de alta resolución que sus hermanas Z6 / Z7 más avanzadas es un toque agradable que añade una pizca de calidad superior a los procedimientos. Lo que decepciona de la Z5 son cosas por las que algunos ni siquiera se preocupan demasiado: la velocidad de cuadro máxima de 4.5fps es decepcionante para los fotógrafos de acción, y el recorte aplicado al video 4K es frustrante para los vloggers. ¿No te afectan estos detalles? Pues ya sabes.

Menciones honoríficas ...

(Image credit: Future)

Fujifilm GFX 100 Este monstruo de los megapíxeles es la cámara de formato medio más emocionante del momento Tamaño del sensor: Formato medio | Resolución: 102MP | Visor: 5,760,000 puntos | Monitor: Pantalla inclinable en tres direcciones de 3,2 pulgadas, 2360.000 puntos | Autoenfoque: AF híbrido | Velocidad máxima de disparo contínuo: 5fps | Vídeos: 4K | Nivel de usuario: Profesional El EVF es el mejor hasta ahora en una cámara sin espejo Impresionante detalle en imágenes El agarre vertical podría ser mejor Muy cara

Es posible que Fujifilm no tenga cámaras de fotograma completo como muchos de sus rivales, pero se las arregló para sacarles partido a sus exitosas cámaras de la serie X con algunas alternativas de formato medio impresionantes. Y con su GFX 100, muestra cómo de exitosa puede ser la unión entre la tecnología de la serie X y un sensor más grande, reuniendo muchas características muy apreciadas con un sensor de 102MP (sí, 102 megapíxeles) que funciona a un estándar excepcional. Si bien hay otras cámaras de formato medio que la superan en la resolución del sensor, ninguna puede igualar el tipo de usabilidad que tenemos aquí, con una gran cantidad de control sobre tus disparos junto con un impresionante visor electrónico de 5.76 millones de puntos y una excelente calidad de vídeo 4K para arrancar. No es perfecta y te costará cara, pero sin duda es la cámara de formato medio más completa que hemos visto hasta ahora.

(Image credit: Future)

Canon EOS 1DX Mark III Una artista superlativa con una etiqueta de precio a su altura Tipo: DSLR | Tamaño del sensor: Fotograma completo | Resolución: 20.1MP | Objetivo: Montura EF | Visor: Óptico | Tipo de pantalla: Pantalla táctil fija de 3,2 pulgadas, 2,100,000 puntos | Velocidad máxima de disparo continuo: 20fps | Vídeo: 4K | Nivel de usuario: Experto Súper rápida y fiable Innovadores controles Smart Enfoque automático de 'deep learning' Sin estabilización de imagen Pantalla fija LCD Cara

Si tu presupuesto coincide con el búfer de la Canon 1D X Mark III (o sea: prácticamente ilimitado) entonces es toda la cámara que necesitarás. La última DSLR de fotograma completo de Canon está tan repleta de funciones y es tan potente que, si tuviera ruedas, probablemente superaría a un Ferrari.

Muy robusta y de tamaño similar a la 1DX Mark II anterior, la Mark III es 90g más ligera y notablemente más fácil de controlar: el nuevo y excelente Smart Controller utiliza sensores ópticos para permitirte navegar por los puntos de enfoque deslizando ligeramente el pulgar.

Impulsada por un nuevo chip de procesamiento Digic X, que es tres veces más rápido que el de su predecesora, la 1DX Mark III también es capaz de grabar metraje 4K a 50 fps y lograr velocidades de cuadro continuas impresionantes.

El enfoque automático también es incomparable, gracias al deep learning, que garantiza una precisión increíble en la detección de sujetos, mientras que las velocidades avergonzarán a cualquier rival sin espejo o DSLR, usando el visor óptico o la pantalla táctil fija Live View. En resumen, es un buque insignia en todos los sentidos, pero tendrás que desembolsar un importe considerable por el privilegio de tenerla.