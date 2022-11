Los YouTube Shorts invaden la pantalla grande de tu casa

YouTube Shorts, el formato de vídeo vertical, corto y muy parecido a TikTok, llega ahora a las pantallas de televisión.

Los clips de sesenta segundos han tenido un gran éxito en YouTube. Sunder Pichai, director general de Alphabet, la empresa matriz de YouTube, reveló a principios de este año que los cortos obtienen más de mil millones de visitas diarias (opens in new tab). Para aprovecharlo, los desarrolladores han ido añadiendo nuevas funciones (opens in new tab) a Shorts para ampliar sus posibilidades. Así que el salto a las pantallas de televisión es el siguiente paso lógico pero, según el anuncio oficial (opens in new tab), el paso no fue tan sencillo.

El principal problema era averiguar cómo llevar los vídeos verticales pensados para los móviles a las pantallas de televisión horizontales.

Cómo funciona

La solución a este problema fue crear una opción personalizada que aprovecha "el espacio adicional de una pantalla ancha". Los cortos se verán con un contorno alrededor que imita la pantalla de un smartphone. Detrás de los vídeos habrá un "fondo borroso muestreado en color" que reflejará el contenido. YouTube ha visto que esto encaja mejor que un simple fondo negro. Las funcionalidades básicas, como los botones de "Me gusta" y "No me gusta", están a un lado del vídeo.

Los Shorts en la televisión se pueden encontrar desplazándose hasta su sección en la aplicación de YouTube de la smartTV. Una vez que selecciones un Short, los vídeos se reproducirán en un bucle sin fin hasta que salgas. Puedes utilizar el botón central del mando a distancia para iniciar o detener un corto o utilizar los botones de reproducción y pausa, según un vídeo oficial (opens in new tab). Al pulsar el botón derecho del mando a distancia aparece información sobre el vídeo, como el título, quién lo ha creado y el sonido que ha utilizado.

Puedes navegar entre los Shorts con los botones arriba y abajo del mando. El trabajo en esta función aún no ha terminado, ya que hay planes para incluir más funciones de la comunidad, como la posibilidad de suscribirse a un creador mientras se ve un corto.

YouTube Shorts en TV se lanza hoy y se extenderá a los dispositivos de streaming y a los modelos de televisión fabricados después del 2018 en las próximas semanas. La compañía afirma que es posible que no funcione en televisores más antiguos, lo que significa que puede haber algunos afortunados en los que sí lo haga.

La característica también está llegando a "las consolas más nuevas". Presumiblemente, esto significa la PS5 y otras consolas de generación actual. Hemos pedido a Google que nos aclare qué tipo de funciones comunitarias se están preparando. Esta noticia se actualizará si recibimos respuesta.

Últimas características

Dada la popularidad de los Shorts, YouTube ha considerado oportuno hacer que este estilo de vídeo sea más fácil de crear y más viable económicamente, especialmente cuando se trata de competir con su rival TikTok. YouTube tiene la ventaja de estar presente en muchas smartTVs, pero sigue necesitando esa ventaja para atraer a la gente.

Ya en junio, YouTube comenzó a implementar la primera ronda de anuncios en sus contenidos de Shorts tras recibir respuestas positivas de varios anunciantes. Ahora los creadores de contenidos tienen la oportunidad de ganar dinero con sus Shorts. La compañía también ha renovado la suite de edición de YouTube, lo que permite a los canales hacer cortometrajes a partir de sus contenidos antiguos. Algunas de las herramientas incluyen un editor de línea de tiempo, filtros y una herramienta de texto, por nombrar algunas.