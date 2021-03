Los nuevos diseños del mando inalámbrico de Xbox son ecológicos y atractivos

Microsoft ha anunciado que no uno, sino dos nuevos diseños de mandos inalámbricos de Xbox están en camino, y es el primer hardware de Xbox en el que se usan resinas recicladas postconsumo (PCR).

A los mandos Carbon Black, Robot White, Shock Blue y Pulse Red se unen el Electric Volt y el Daystrike Camo Special Edition. El Electric Volt se lanzará el 27 de abril en la mayoría de los mercados de Xbox de todo el mundo, y costará en España 64,99€, mientras que el Daystrike Camo Special Edition llegará el 4 de mayo por el mismo precio.

Ambos mandos vendrán además con una prueba gratuíta de 14 días para Xbox Game Pass Ultimate, por lo que puedes probar el servicio de suscripción de Microsoft si aún no lo has hecho.

En estos diseños especiales tendrás las mismas ventajas que incorpora el nuevo mando inalámbrico Xbox: un D-pad híbrido, un botón de compartir dedicado, superficie texturizada en los agarres, gatillos y carcasa trasera, así como un diseño más ergonómico. Ambos mandos también son compatibles con Bluetooth, por lo que puedes conectarlos a tu PC o smartphone.

El diseño del Electric Volt recuerda a los ARMS Joy-Con para Nintendo Switch que se lanzaron en el 2017 con su vibrante tono amarillo neón, mientras que Daystrike Camo Special Edition es otra versión de los populares diseños de camuflaje que hemos visto anteriormente de Microsoft.

Los nuevos mandos también son mucho más sostenibles de fabricar. Tanto el Electric Volt como el Daystrike Camo Special Edition incorporan resinas de PCR, una novedad en cualquier pieza de hardware de Xbox.

En una publicación en Xbox Wire, el director de marketing de productos, Navin Kumar, dijo: "Ambos mandos contendrán una porción de resinas hechas de materiales reciclados como cubiertas de faros de coches, jarras de agua de plástico y CDs. Tampoco esperamos problemas con estos materiales reciclados, ya que nuestras pruebas muestran que los materiales ofrecen la misma durabilidad o rendimiento que se espera del mando".

Un manita de pintura

Si bien el mando inalámbrico Xbox fue criticado por no innovar en comparación con el renovado mando DualSense de PS5, una ventaja de seguir con un diseño familiar es que Microsoft puede crear ediciones especiales más personalizadas. Los propietarios de PS5 todavía tienen solo el diseño DualSense: el blanco y negro de dos tonos que vienen con la consola.

El nuevo mando de Xbox también se puede usar en Xbox One, Xbox One S y Xbox One X, ya que es compatible con las consolas de última generación de Microsoft, así que los coleccionistas no tardarán en hecerse con estos nuevos modelos para incorporarlos a su colección.