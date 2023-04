Los nuevos auriculares con cable de Sony para amantes del audio ofrecen un sonido espacial increíble

Sony Pro ha actualizado sus auriculares de estudio con los MDR-MV1, "diseñados específicamente para ingenieros de sonido profesionales y creadores musicales" y el rápido auge del audio espacial.

Aunque la empresa los presenta como un producto de estudio, su rendimiento atraerá sin duda a los audiófilos, empezando por la estructura del dispositivo.

Los auriculares tienen un diseño abierto (opens in new tab) que les permite reproducir con precisión el sonido de una "amplia gama de frecuencias". Según Sony (opens in new tab), esto convierte a los MDR-MV1 en una buena opción para los productores que "mezclan y masterizan audio espacial inmersivo... así como sonido estéreo con capacidad de alta resolución". Los no profesionales también pueden disfrutar de estos auriculares, ya que su diseño abierto "reduce los sonidos reflejados internamente" para garantizar una salida rica. Hay que tener en cuenta que el audio del mundo exterior se filtrará por la parte trasera debido a la estructura abierta de la parte posterior. Como resultado, los MDR-MV1 no tienen cancelación activa de ruido.

En la hoja de especificaciones se puede observar que la amplia gama de frecuencias va mucho más allá del umbral de la audición humana, con un máximo de 80 kHz (el oído humano alcanza su punto máximo en torno a los 20 kHz). Sony afirma que ésta es otra característica pensada para los ingenieros de sonido, ya que el rango facilita a los usuarios (tanto profesionales como ocasionales) notar "cambios detallados en el sonido".

Al día en tendencias de audio

Aparte de la impresionante salida de audio, los MDR-MV1 no tienen mucho más que ofrecer. Son unos auriculares bastante sencillos. Otras características incluyen orejeras ligeras y ajustadas que, según se dice, proporcionan horas de comodidad. El dispositivo también cuenta con una clavija estéreo desmontable de 6,3mm y un adaptador especial para transformar el cable en un mini-jack estéreo de 3,5mm. Y eso es todo en cuanto a características.

Los MDR-MV1 saldrán a la venta a finales de este mes por 399€. Actualmente, los auriculares se pueden reservar en algunas tiendas online , como Sweetwater Sound (opens in new tab). En el momento de redactar este artículo no hay existencias disponibles en Amazon, pero si necesitas ahora mismo unos auriculares excelentes, te proponemos algunas ofertas a continuación.

Hay que satisfacer las necesidades de la gente

Sony afirma en el anuncio que ha creado estos auriculares para responder al "auge del sonido espacial y los servicios de música en streaming de alta calidad". Por ejemplo, tenemos el recién lanzado Apple Music Classical, que contiene más de cinco millones de canciones clásicas, miles de ellas con audio espacial. También está el servicio de música en streaming Tidal, que incluye música en alta resolución en sus planes de suscripción. Los usuarios de Spotify, sin embargo, todavía tienen que lidiar con el hecho de que el nivel HiFi no existe, aunque el sueño sigue vivo de alguna forma. Pero quizá sea mejor que Spotify HiFi se quede en agua de borrajas. De todas formas, la plataforma ya no es sólo música.

