Los futuros MacBooks Pro podrían prescindir del teclado en favor de una gran pantalla plegable

Apple está trabajando en una pantalla plegable de 20 pulgadas, que podría dar forma a un futuro MacBook Pro.

Así se desprende de un informe del sitio coreano The Elec (opens in new tab) (descubierto por MacRumors (opens in new tab)) en el que se afirma que fuentes del sector consideran que Apple acaba de iniciar el desarrollo de la pantalla, por lo que al parecer aún nos encontramos en las primeras fases del proyecto. El prototipo inicial se basa en una pantalla OLED de 20,25 pulgadas de un proveedor surcoreano no especificado.

Como señala The Elec, eso lo sitúa en la categoría de tamaño de portátil, ya que cuando se pliega daría al usuario una pantalla de 15,3 pulgadas, que se adaptaría bien a un MacBook Pro (tendría 20,25 pulgadas completamente desplegado).

Sin embargo, no crea que verá esta innovación a corto plazo. Según el informe, el objetivo para la producción de ese plegable de 20 pulgadas es del 2026 al 2027, por lo que aún falta media década para que se haga realidad. Si Apple no abandona la idea durante la fase de prototipos y pruebas, claro, que es el destino de un buen número de posibles piezas de hardware.

Como también aclara el informe, es probable que Apple quiera adoptar pantallas OLED (en lugar de LCD) en MacBooks e iPads antes de que llegue este plegable. The Elec cree que 2025 será el año en que llegará un MacBook Pro equipado con una pantalla OLED, y que será precedido por iPads con OLED en 2024, como se ha rumoreado anteriormente.

Hay que saber cuándo aguantar y cuándo retirarse

Para los legos, un portátil plegable es uno que en realidad es sólo una pantalla gigante que se pliega por la mitad, como el Asus Zenbook 17 Fold OLED que vimos en IFA a principios de este año. En otras palabras, la sección del teclado se omite para duplicar el tamaño de la pantalla, y la pantalla puede entonces facilitar algún tipo de teclado virtual para su uso como un ordenador portátil. Pero la pantalla también puede colocarse plana como una gran pantalla, o utilizarse como un monitor completo de 20 pulgadas en un escritorio con un ratón y un teclado, lo que añade una buena dosis de flexibilidad al dispositivo.

Tampoco es la primera vez que oímos hablar de un MacBook plegable, y la rumorología ya hablaba de esta posibilidad a principios del 2022. De hecho, esa especulación anterior se basaba en que Apple estaba pensando en una pantalla de 20 pulgadas para este MacBook, con la fecha de llegada fijada en el 2026 o 2027.

Así que este último informe refleja exactamente eso y da más peso a la misma, pero como siempre, debemos ser muy escépticos acerca de cualquier cosa canalizada a través de la vid. Incluso si esto es cierto ahora mismo, Apple podría dar carpetazo al proyecto en algún momento futuro, sobre todo teniendo en cuenta el larguísimo plazo de desarrollo que se baraja aquí.

Cinco años son una eternidad en el mundo de la tecnología, pero, por otra parte, que el lanzamiento teórico sea tan lejano puede ser bueno, al menos para que la mecánica de una enorme pantalla plegable se resuelva mejor. Siempre hemos sido cautelosos con los plegables y, desde luego, con los plegables sin juntas que no son sólo dos pantallas (con un bisel muy fino entre ellas), pero si se da un tiempo prudencial para que los avances tecnológicos se afiancen, quizá Apple pueda producir un MacBook Pro plegable realmente elegante y bien diseñado.

La pregunta más general podría ser: ¿de verdad queremos un MacBook Pro plegable? Parece una idea bastante descabellada por varias razones, entre ellas que cualquier teclado virtual va a ser una experiencia de escritura muy inferior a la de un teclado físico. Por otra parte, puede que la háptica avance mucho dentro de media década, pero todo esto parece una posibilidad remota de que el rumor se haga realidad.

Aun así, nunca se sabe, y con esta especulación apareciendo ya dos veces este año, quizás el MacBook Pro plegable sea realmente un concepto que Apple está evaluando seriamente para el futuro.