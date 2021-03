Los altavoces Sonos por fin consiguen streaming de audio en alta fidelidad

Los altavoces Sonos pueden por fin con streaming de audio en alta fidelidad, ganando a competidores como Tidal y Amazon Music HD, y convirtiéndose así en el primer dispositivo de streaming en soportar alta fidelidad en un ecosistema multiespacio.

Disponible con la app S2, Qobuz ofrece streaming inalámbrico de 24 bits a los usuarios de Sonos, que podrán escuchar música en calidad de estudio, la cual conserva todos los detalles y colores de la grabación original, según el servicio de streaming francés.

Anteriormente solo era posible escuchar audio de alta fidelidad en los altavoces Sonos reproduciendo archivos FLAC y ALAC de 24 bits desde un disco duro local, pero la nueva integración con Qobuz debería hacerlo tan fácil como pulsar un botón dentro de la app S2.

La habilidad de soportar streaming de 24 bits fue primero compatible con productos Sonos a través de la app S2 e incluía una amplia variedad de altavoces y barras de sonido de Sonos.

Desafortunadamente, los Play:1 y Play:3 no soportan streaming de 24 bits (puesto que son altavoces que usan la app S1), pero podrás seguir reproduciendo en 16 bits a través de Qobuz.

No sólo para melómanos

Aunque Sonos ofrece soporte para otros servicios de streaming con alta fidelidad como Tidal y Amazon Music HD, Qobuz es el primero en traer audio en 24 bits de alta fidelidad, en lugar de la 'calidad de CD' de 16 bits.

Aunque la diferencia para el oído general es discutible, hay otros beneficios a parte de la mejora en el sonido de la música.

Según apunta CNET, será un beneficio para los usuarios de altavoces pequeños como el Sonos One y el nuevo Somos Roam, donde la calidad de audio perfecta no siempre se consigue. Antes, los archivos de 24 bits no se reproducían si tu Sonos no lo soportaba, por lo que incluso si te da igual el audio de alta fidelidad, tendrás más opciones cuando reproduzcas tu música.