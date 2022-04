Llega a Pokémon Go un cambio que los fans llevan años pidiendo

Las megaevoluciones de Pokémon Go, el sistema por el cual puedes mejorar temporalmente a tus monstruitos, parece que va a sufrir un gran cambio, haciendo que el proceso sea mucho mejor.

Un análisis de datos de los PokeMiners (opens in new tab) sugiere que Pokémon Go cambiará las megaevoluciones en un nuevo sistema de niveles en su próxima actualización (gracias, Eurogamer (opens in new tab)). Dice que podrás mejorar las evoluciones temporales de tus pokémon en una serie de niveles, desbloqueando ventajas como XP adicional, tiempos de reutilización de habilidades reducidos y más bayas.

Los datos también revelaron un icono de megaevolución gratuita, que sugiere que podrás (de vez en cuando) mejorar tu pokémon a un nuevo nivel sin coste.

Los cambios hacían falta

(Image credit: Niantic)

El sistema de megaevoluciones del Pokémon Go ha sido un punto débil para los fans del juego desde que la mecánica se añadiera en 2020. Actualmente, los jugadores necesitan recoger suficiente energía para activar una de las evoluciones temporales, con recursos que se consiguen en Megaincursiones, caminando con tu pokémon o en investigaciones especiales.

Conseguirlas en las Megaincursiones no solo depende de que se unan otros jugadores, sino que la cantidad de Megaenergía que se gana es paupérrima. Necesitas completar un montón para poder conseguir suficiente y mejorar tu pokémon.

Además de eso, las megaevoluciones solo duran cuatro horas, por lo que muchos jugadores creen que no vale la pena tanto esfuerzo.

El icono de Megaevolución que se menciona en los datos sugiere que podremos evolucionar fácilmente a nuestro pokémon sin sudar la gota gorda. Además, el sistema de niveles haría que los beneficios valiesen mucho la pena o que la megaevolución durara más tiempo.

Ten en cuenta que estos cambios no han sido anunciados o confirmados por Niantic, la desarrolladora de Pokémon Go, y el resultado final puede diferir de lo que se presenta en este artículo. Pero ese análisis de datos muestra que un cambio está por llegar, y será muy bien recibido por los fans de Pokémon Go enfadados con el sistema actual.

Esperamos más detalles sobre el nuevo sistema en las próximas semanas, a medida que se vayan desvelando más análisis de datos y anuncios oficiales.