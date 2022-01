Las patentes de Facebook / Meta llenarían el metaverso de anuncios

Facebook, perdón, Meta, ha presentado cientos de solicitudes de patentes relacionadas con su metaverso, varias de las cuales han sido concedidas y apuntan a cómo la empresa planea ganar dinero a través de su mundo virtual.

Según The Financial Times, que ha revisado muchas de dichas solicitudes, en Meta se podría implementar la publicidad híper orientada y los contenidos patrocinados. También hay propuestas para crear tiendas virtuales donde se puedan comprar productos digitales.

Algunas patentes sugieren crear anuncios aún más personalizados en función de la edad del usuario, su sexo, sus "me gusta" y comentarios que deja en las redes sociales y el tiempo que mira determinados anuncios.

"Está claro que se podría hacer algo similar a los sistemas de segmentación publicitaria existentes en el metaverso, donde no se venden datos de seguimiento ocular a los anunciantes, pero para entender si la gente se engancha a un anuncio o no, hay que poder usar los datos para saberlo", dijo Nick Clegg, jefe de asuntos globales de Meta.

Clegg también declaró a The Financial Times en una entrevista reciente: "Para nosotros, el modelo de negocio en el metaverso se basa en el comercio. Está claro que los anuncios desempeñan un papel en él".

¿De verdad se llevará a cabo?

(Image credit: Meta)

Otra patente de un "motor de personalización de avatares" habla de crear réplicas digitales de personas, con el objetivo de que los avatares del metaverso parezcan indistinguibles de las personas reales.

También se habla de leer las expresiones faciales del usuario y adaptar el contenido en torno a ellas, de utilizar tecnología de seguimiento de los ojos y la cara para mejorar la experiencia (por ejemplo, mostrar gráficos más brillantes si la mirada del usuario desciende) y de un "sistema de wearables con sensores magnéticos" para el seguimiento de la postura corporal. Este último incluye bocetos que sugieren que dicho sistema podría representar al usuario como prefiera en el metaverso, como un caballero con armadura.

Sin embargo, las patentes nunca son una garantía de que algo se vaya a fabricar realmente, algo que la propia Meta ha reconocido: "Aunque no hacemos comentarios sobre la cobertura específica de nuestras patentes o las razones por las que las presentamos, es importante señalar que nuestras patentes no cubren necesariamente la tecnología empleada en nuestros productos y servicios".

Aunque toda esta charla sobre tecnología puede ser emocionante para algunos, a muchos todavía no les convence el metaverso en su conjunto. En todo caso, toda esta charla sobre los anuncios hace que no suene diferente de cómo es ya Internet y no hace que suene más beneficioso.

Los críticos también creen que el reciente cambio de marca de la empresa pretende distraer la atención de los documentos filtrados el año pasado en los que se afirmaba que su objetivo era puramente lucrativo, es decir, que permitía que la desinformación y la intolerancia se difundieran en plataformas como Facebook con tal de ganar dinero.