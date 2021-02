Las extensiones de Microsoft Edge han estado escondiendo juegos retro de Nintendo

Se ha descubierto una selección de ROMs ilegales de juegos clásicos de Nintendo en varias extensiones de Microsoft Edge, y los juegos se pueden ejecutar desde el propio navegador.

También se han descubierto juegos de otros editores como Minecraft y Pac-Man, con pruebas de que estos títulos pirateados pueden haber estado escondidos en secreto dentro de los complementos de Edge desde octubre del 2020.

Cabe señalar que estos juegos no estaban referenciados por sus títulos, sino que estaban ocultos dentro de otras extensiones para presumiblemente evitar ser eliminados. Muchos emuladores de juegos clásicos alojados públicamente están legalmente mal vistos (y Nintendo es especialmente conocida por proteger su propiedad), por lo que el intento de ocultar los juegos pirateados no es sorprendente. No se ha determinado cómo se ocultaron estos juegos dentro de las extensiones, pero parece que ya se han eliminado.

Game Rant señala que a pesar de la confusa legalidad detrás de estos clásicos ocultos, la cuenta oficial de Twitter de Microsoft Edge Dev en realidad promocionó estas extensiones en un mensaje con enlaces ahora eliminado.

"Llamando a todos los amantes de Pac-Man, Tetris y Mario Kart", decía el tweet. "¿Sabías que Microsoft Edge tiene estos y más juegos clásicos en la página de extensiones?"

¿Tienes hambre de retro?

Si bien hubiera sido una travesura jugar a estos ROM ocultos, todavía existen medios legales para saciar ese hambre de juegos clásicos. Si tienes una Nintendo Switch y una suscripción activa de Nintendo Switch Online, puedes descargar una lista cada vez mayor de títulos de NES y SNES. Esta es una característica exclusiva de suscripción en línea, pero el coste puede valer la pena para cualquier fan de los juegos retro.

Si aún no tienes una Switch, puedes invertir en una NES Classic o SNES Classic, una versión miniaturizada de las consolas originales que viene precargada con 30 juegos clásicos de Nintendo. Afortunadamente, funciona con un cable HDMI, por lo que no tendrás que ir al trastero en busca de un televisor antiguo, pero Nintendo ha incluido un filtro para proporcionar esa sensación de autenticidad de línea de exploración granulada.

Independientemente de cómo desees disfrutar de un clásico de los juegos de Nintendo, ten cuidado con cualquier producto que no sea un producto aprobado oficialmente. Hay muchos sitios web que ofrecen emulaciones y descargas de ROM, y nunca se sabe qué virus o malwares pueden tener ocultos en estos archivos, buscando aprovecharse de las personas que solo buscan revivir un juego de la infancia.

Fuente: PC Mag