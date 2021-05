La página de PlayStation en Steam sugiere que vendrán más juegos de PS4 a PC

PlayStation Studios tiene ahora tienda en Steam, permitiendo poner todos sus juegos de PlayStation en PC de una. Pero la tienda podría sugerir que Sony planea llevar juegos exclusivos de PS4 a la plataforma más pronto que tarde.

Según ha visto VGC, la página de Steam de PlayStation Studios tiene listadas 41 piezas de contenido bajo la sección 'mis juegos', que normalmente incluye tanto juegos como DLCs. De todas formas, la página principal muestra solo 24 piezas de contenido, de los cuales 3 son juegos y el resto son DLCs, así que hay 17 piezas que se desconocen por ahora.

Teniendo en cuenta que esas 17 cosas están escondidas, podría ser que Sony tenga planes de traer juegos exclusivos de PS4 a PC en un futuro cercano. Hay que decir que esta página de Steam está todavía en beta, así que ese listado podría ser un error.

(Image credit: Valve)

Aunque seguramente no todo el contenido sean juegos, ya que algunos son DLCs, sugiere que Sony mantiene su promesa de ofrecer más juegos de PlayStation en PC.

Hablando con QG a principios de año sobre el éxito de Horizon Zero Dawn en PC y sobre si veríamos más juegos en un futuro de PlayStation en PC , el jefe de SIE, Jim Ryan, dijo:

'Hicimos un ejercicio de reflexión. Primero, en cuanto al éxito de llevar el juego a PC, a la gente le gustó y lo compró. También lo vimos desde la perspectiva de lo que la comunidad de PlayStation pensaba del juego, y no hubo una reacción negativa, así que continuamos la misión en esa dirección.'

Actualmente, Horizon Zero Down, Predator: Hunting Grounds y Helldivers son los únicos juegos exclusivos de PlayStation disponibles en PC, y Days Gone llega justo hoy a la plataforma. Death Stranding es un buen exclusivo de PS4 que se hizo hueco en PC. Afortunadamente, podríamos ver más juegos de PlayStation unirse al catálogo de PC, por lo que dice Ryan, y sería más pronto de lo que creíamos.

¿Qué es lo que queremos ver?

(Image credit: Sony)

Hay muchos juegos exclusivos de PlayStation que nos gustaría jugar en el ordenador, incluyendo el tan aclamado por la crítica God of War, The Last of Us, su secuela, la serie de Uncharted y Marvel's Spider-Man.

Sea un error o no, el hecho de que ahora playStation Studios tenga una página de Steam quiere decir que hay un intento de poner el foco de PlayStation en PC.

Esperamos que en el próximo State of Play, el show anual de PlayStation de junio, nos dé más detalles.