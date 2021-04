La nueva demo del Resident Evil Village ha sido una frenética carrera contrarreloj

Como han hecho muchos jugadores de PS5, me puse un recordatorio para asegurarme de probar la demo del Resident Evil Village durante el fin de semana. Predescargué la demo, puse el móvil en silencio y esperé lo último del nuevo Resi.

Aunque ya sabía que este primera demo (que enseñaba el pueblo) solo duraba 30 minutos, no me di cuenta de lo rápido que pasaba el tiempo o que ese tiempo se tuviera en cuenta cada segundo que pasabas dentro de la demo.

Como resultado, fue frenético conocerlo todo, resolver los puzzles rápidamente y absorber cada escena, mientras veía como el tiempo se agotaba.

Este artículo contiene spoilers de la demo 'village' de Resident Evil Village.

Tick tack

La demo 'village' de Resident Evil Village parece que tenga lugar al principio del juego. Ethan acaba de llegar al pueblo en ruinas y se encuentra a una señora (algo inquietante) de avanzada edad que habla de una misteriosa Madre Miranda que trajo Rose, la hija de Ethan al pueblo. Probablemente Ethan debería ir al castillos que se asienta en lo alto de la colina si quiere encontrar respuestas.

'Intenté echar un vistazo en algunas cabañas alrededor del pueblo para recoger recursos y descubrir cosas, pero como el reloj no se para ni en pausa ni en las escenas, me di cuenta rápidamente que esto era algo más que un desafía contrarreloj, y es algo que nunca había experimentado.'

La vieja señora se va y entonces comienza el gameplay. 30 minutos no es mucho tiempo y, en un Resident Evil, quieres tomártelo con calma para avanzar. Normalmente te dan recompensas por encontrar cosas en los rincones, pero con el tiempo en contra, eso no era una opción.

Aquí se ve a Ethan intentando encontrar dos relieves que cupieran en la puerta del castillo para abrirla y encontrar, sin duda, a Lady Dimistrescu. Después de correr mucho y llegar a la iglesia, se obtiene uno de los relieves. Bingo. El mapa en el altar revela que el otro relieve está en la casa de Luiza.

A medida que voy corriendo por el pueblo, no se puede negar que lo último de Capcom es asombroso e increíblemente Resident Evil. Las construcciones están que se caen, llenas de cosas, la atmósfera es muy siniestra y hay una sensación constante de que algo va a pasar en cualquier momento. Voy por los menús y me alegra ver un inventario familiar, una interfaz de crafteo mejorada, con secciones de objetos clave y tesoros.

Aunque veo algunas cosas que parecen tener mecanismos necesitan palancas, no hay tiempo suficiente para buscarlas: necesito ir a la casa de Luiza y terminar la demo antes de que se acabe el tiempo.

¿No eran zombies?

Conforme te acercas a Luiza, empiezas a ver por dónde van los tiros en Resident Evil Village. El campo de Luiza tiene un espantapájaros y hierba bastante alta desde donde se mueve algo que no esperas. Ethan no está solo. Saco la pistola y pego un par de tiros a la figura que se mueve (sintiendo los gatillos adaptativos del DualSense de la PS5 resentirse). Esa resistencia es sutil pero añade inmersión al hombre-lobo que emerge de donde he disparado. Esperaba zombies, pero esta especie de licántropo son una nueva especie y me di cuenta rápidamente que no se echarían para atrás con algunos disparos. Me voy corriendo, el tiempo es crucial.

Tras ese campo hay una pequeña casa delante de la valla que da a la de Luiza, entro y me encuentro con un señor mayor (herido) y su hija. Parece ser que el padre ha sido atacado por una de esas cosas, así que Ethan debe abrir la verja para poner a ambos a salvo. Fácil.

Pues no. Mi incompetencia se tradujo en saltar la valla de Luiza y no saber qué más hacer. El segundo relieve estaba en una caja cerrada y requería un destornillador para abrirla, y mi instinto fue buscarlo. No me había dado cuenta de que Ethan había dicho que dejaría entrar a los otros dos por la puerta. Normalmente este error sería nada: te das cuenta, te avergüenzas y lo arreglas. Pero como me quedaban unos minutos, fue un error que haría que me perdiese el resto de la demo.

Después de darme cuenta de que tenía que abrir la puerta, dejé entrar a padre e hija y su escena posterior. Los habitantes del pueblo se habían amontonado en la casa de Luiza supuestamente desde que llegó Rose, la esquiva Madre Miranda no había estado protegiendo a los habitantes como ellos esperaban. Después de escuchar a un borracho, el padre herido (que se llama Leonardo) se convierte en un licántropo y asesina a todos los habitantes excepto a su hija y a Ethan, y la primera de los dos le dispara hasta la muerte.

Ethan y la hija escapan de un edificio ahora en llamas después de haber echado un muro abajo. Luego se para. 'Gracias por jugar, aquí está el trailer'. Nunca pude acabar la demo al completo.

Otra oportunidad

Es un fantástico incentivo tener a los fans esperando para comprar el juego completo, y me he dado cuenta de que no he disfrutado de la demo: solo corría. Me hubiera gustado más que me dieran una escena cerrada y jugar dentro, pero no habría generado tanto suspense. Un sorbito mantiene a los jugadores en vilo.

La demo 'village' de Resident Evil Village está cerrada de nuevo por ahora. Los jugadores de PlayStation tendrán la oportunidad de jugar la demo 'castle' del 24 de abril a las 2 de la mañana hasta el 25 de abril a las 7 de la tarde. La demo multiplataforma, que permite acceso tanto a la 'village' como a la 'castle', estará disponible desde el 1 de mayo a las 2 de la mañana hasta el 2 de mayo a las 2 de la mañana y permitirá una hora de juego en total: media hora para el 'village' y otra media para el 'castle'.

Esta hora de demo estará disponible en PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC y Stadia.

De lo que me he dado cuenta con la demo 'village' es de que necesitaré gestionar mi tiempo de manera más eficiente, para que cuando juegue a la demo de una hora pueda terminar de una puñetera vez.