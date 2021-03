La filtración del nombre del nuevo Call of Duty nos lleva de vuelta a la Segunda Guerra Mundial

El nuevo Call of Duty, que debería salir a finales de este año, se conoce internamente como 'Call of Duty WW2: Vanguard'.

Nuestras fuentes hablaron con ModernWarzone (a través de GamesRadar), los cuales afirmaron que Call of Duty 2021 será desarrollado por la compañía de 'Call of Duty: WW2', Sledgehammer Games, con el título provisional de 'Call of Duty WW2: Vanguard'.

El nombre "provisional" es porque es poco probable que este sea el título final del nuevo juego de Call of Duty para el 2021, pero indica que el próximo Call of Duty de nuevo tendrá lugar en la Segunda Guerra Mundial.

La fábrica de rumores está en marcha

(Image credit: Activision Blizzard)

Como es habitual, este rumor no debe tomarse como algo seguro ni confirmado (a pesar de que la fuente insiste en que es cierto). Pero aunque podamos ser medianamente optimistas, vale la pena señalar que otro destacado filtrador de Call of Duty ya afirmó anteriormente que el nuevo título tendrá lugar en la Segunda Guerra Mundial.

Ya sabemos seguro que se está preparando un nuevo juego de Call of Duty que se lanzará a finales del 2021, pero en Activision han sido discretos con los detalles, incluyendo quiénes están trabajando en este próximo Call of Duty.

Con el juego programado para finales de este año, esperamos que no pase mucho tiempo antes de que haya un anuncio oficial, probablemente en los próximos meses.