La compatibilidad con las apps de Android en Windows 11 tiene unos requisitos complicados

Una de las novedades más interesantes de Windows 11 es su capacidad para ejecutar aplicaciones de Android, pero Microsoft ha revelado algunos requisitos que pueden frenar el entusiasmo de la gente.

Según el nuevo FAQ de Microsoft sobre la función, si quieres que las aplicaciones de Android se ejecuten en tu PC, tendrás que cumplir ciertos requisitos para hacerlo.

Así, tendrás que tener un dispositivo que ejecute Windows 11 versión 21H2, o posterior, que es la versión que introduce la nueva característica.

También necesitarás una unidad SSD y tener un procesador moderno x64 o ARM64. Aunque estos requisitos no son tan malos, y la mayoría de los usuarios con Windows 11 los tendrán, las cosas ahora se vuelven un poco más complicadas.

Microsoft dice que se necesitan 8GB de RAM como mínimo, pero se recomiendan 16GB. Esa recomendación de 16GB es bastante sorprendente para una función que no habríamos pensado que fuera demasiado exigente (al fin y al cabo, se trata de aplicaciones que se supone que funcionan en smartphones).

Sin embargo, la configuración mínima de 8GB significa que quienes ejecuten Windows 11 en dispositivos con 4GB de RAM (lo que es técnicamente posible) no podrán utilizar esta función. Por lo tanto, los dispositivos de baja potencia, más antiguos o integrados, que pueden haber sido los más beneficiados al obtener las aplicaciones de Android, se quedarán fuera.

También tendrás que activar la Plataforma de Máquinas Virtuales, que es un ajuste que se encuentra en el Panel de Control de Windows 11.

Además, hay un último requisito que puede molestar a muchos. Como hemos informado antes, Windows 11 usa la tienda de Amazon para las aplicaciones de Android, en lugar de la propia Play Store de Google.

Esto significa que no tienes la amplia colección de aplicaciones que encontrarías en la Play Store. Tampoco puedes utilizar el crédito de Play Store para comprar apps, y cualquier aplicación o juego que hayas comprado en tus dispositivos Android a través de Play Store tendrá que ser comprado de nuevo.

También necesitarás una cuenta de Amazon. Aunque mucha gente probablemente ya tenga una, debido a la inmensa popularidad de esta tienda online, habrá mucha otra gente que no quiera tener una cuenta de Amazon por diversas razones. Tener que crear otra cuenta con registro que no quieres o no necesitas puede que sea demasiado pedir.

¿Acaba esto con el hype de las aplicaciones de Android en Windows 11?

¿Son estos requisitos suficientes para acabar con la alegría que tenían algunas personas por poder tener aplicaciones de Android en Windows 11? Aunque el potencial de tener miles de aplicaciones disponibles al instante en Windows 11, y que pueden instalarse a través de la Microsoft Store como otras aplicaciones de Windows 11, sigue siendo emocionante, tenemos que admitir que nuestro hype ha bajado unos niveles.

El requisito de 8GB de RAM, por ejemplo, significa que las esperanzas de convertir un dispositivo Windows 11 antiguo y menos potente en una tablet Android son ahora más lejanas.

La decisión de Microsoft de optar por la Amazon Appstore también es desconcertante y molesta. Muchos de nosotros tendremos una gran biblioteca de aplicaciones Android instaladas en nuestros dispositivos, y la idea de que tengamos que volver a pagar por ciertas aplicaciones y juegos porque los compramos a través de Google Play nos pone directamente de uñas.

Cierto es que no había confirmación previa de ningún tipo de que fuera a funcionar de otro modo, por lo que las expectativas nos las hemos creado solos, pero, ay, hubiera sido tan bonito...

Fuente: WindowsLatest