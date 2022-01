iOS 15.4 viene con alubias, burbujas y un montón de nuevos iconos para el iPhone

Ha llegado la primera beta de iOS 15.4, y aunque viene con nuevas funciones, la más interesante de ellas para muchos usuarios de iPhone son sus nuevos emojis.

Se incluye soporte para Emoji 14, que tiene 37 nuevos iconos y 75 variaciones de tonos de piel.

Estas variaciones son geniales para la inclusividad, ya que puedes compartir un emoji que te represente en lugar de uno con un tono de piel distinto al tuyo.

Los nuevos iconos, por otro lado, cubren una variedad de cosas: desde una cara derretida, una cara saludando, una con un ojo saliendo de la mano... hasta un labio mordido, un nido vacío, rayos x, un troll, corales, alubias, burbujas y mucho más.

En total se van a añadir 112 (entre nuevos iconos y los nuevos tonos de piel), y puedes ver la lista completa de ellos en Emojipedia.

Si estás desesperado por tener estos iconos nuevos y estás registrado como desarrollador de Apple, puedes instalar la beta y probarlos, pero recomendamos esperar al menos a la beta pública (ya que llegará pronto), y lo más indicado sería esperar al resultado final.

La versión final de iOS 15.4 estará dentro de unas semanas, pero creemos que llegará antes de abril.

Universal Control por fin ha llegado (Image credit: Apple)

¿Qué más podremos encontrar en iOS 15.4?

Además de los iconos, la beta de iOS 15.4 es el lugar de reunión de muchas otras actualizaciones y mejores, y destaca el soporte para la mascarilla con Face ID (sin necesidad de un Apple Watch).

También hay un widget de la Apple Card que te deja ver el saldo y los gastos de un vistazo, la habilidad de añadir notas a las contraseñas en el llavero de iCloud, la opción de activar SharePlay directamente desde la Share Sheet y muchísimos otros cambios.

Universal Control por fin hace su aparición estelar, aunque se espera más en iPadOS 15.4, ya que permite usar un solo ratón y teclado a través de un iPad y un Mac al mismo tiempo.

Lo que no hemos visto hasta ahora es la opción de añadir tu carné de conducir o el DNI a la app Cartera, algo que Apple anunció hace mucho tiempo pero que todavía no ha llegado. Aun así, puede que llegue en la versión final de iOS 15.4, y si no, igual la vemos en iOS 16.