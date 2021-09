Gran Premio de Italia de Formula 1: cómo ver la carrera estés donde estés

La Formula 1 vuelve a Monza este fin de semana, un circuito querido por los pilotos y los fans de la conducción. Además, nos deleitaremos con una nueva carrera de sprint. Esta es la segunda vez que tenemos una carrera de este tipo como clasificatoria.

Lewis Hamilton hizo el tiempo más rápido en los primeros libres del viernes. Fue casi medio segundo más rápido con los medios que Max Verstappen en blandos. La pregunta es si Verstappen podrá arrebatarle el primer puesto del podio hoy. Normalmente Monza es conocido como un circuito muy poco favorable para el equipo de Red Bull.

Formula 1: Gran Premio de Italia

El fin de semana pasado en Zandvoort fue todo un espectáculo: todo el trazado se tiñó de naranja. La victoria se la llevó el holandés Max Verstappen en casa, que mantuvo atrás a ambos Mercedes a pesar de la elaborada estrategia de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas.

Verstappen está ahora un poco por delante de Hamilton en el campeonato. El holandés tiene 224,5 puntos, mientras que el británico le sigue de cerca con 221,5 puntos. Esos medios puntos son cortesía de la catastrófica carrera que vivimos en Spa-Francorchamps, que hizo aguas (literalmente).

Gran Premio de Italia de F1 - cuándo y dónde Esta vez la carrera tendrá lugar en el Autodromo Nazionale Monza. El circuito tiene 5,8km de largo. Libres 1

Viernes 10 septiembre a las 14:30h Clasificación

Viernes 10 septiembre a las 18:00h Libres 2

Sábado 11 septiembre a las 12:00h Sprint

Sábado 11 septiembre a las 16:30h Carrera

Domingo 12 septiembre a las 15:00h

El formato de sprint es relativamente nuevo, ya que solo se ha realizado una vez en Silverstone, Gran Bretaña. Seguro que causa furor en el 'Templo de la Velocidad', como es conocido Monza. A los primeros libres les sigue una clasificación que determinará la parrilla del sprint del sábado. Entre ellos, los segundos libres.

En la carrera de sprint, los pilotos conducen 100km. El primero recibe 3 puntos; el segundo, 2; y el tercero, 1 punto. La clasificación a sprint también determina las posiciones de salida para la carrera del domingo.

Lee aquí abajo cómo ver el Gran Premio de Italia de F1 desde cualquier lugar.

Cómo ver el Gran Premio de Italia de F1 desde España

Cómo ver el Gran Premio de Italia de F1 desde el extranjero

Si estás en el extranjero, es posible que no puedas acceder a los medios anteriores para ver la Formula 1. Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. No te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no te preocupes si todavía estás de vacaciones y quieres seguir la Formula 1.

A continuación te ofreceremos una amplia selección de guías de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o tipo de uso.

