Google presenta Nest Cam y Nest Doorbell: sigue grabando aunque no haya ni luz ni WiFi

Google ha anunciado cuatro nuevas cámaras de seguridad para pasar a su segunda generación de dispositivos de domótica.

La nueva línea de producto incluye el Nest Doorbell, Nest Cam, Nest Cam con foco y la nueva Nest Cam para interiores.

Las cuatro tienen HDR optimizado, y Google dice que tendrá mejor calidad de vídeo tanto de día como de noche. Las cámaras (no el timbre) llevan el doble de píxeles y una tasa de refresco duplicada para que todo vaya más fluido y sea más detallado.

Las cámaras y el timbre vienen con el nuevo procesador de Google, el Tensor, que permite seguir y reconocer objetos, apoyándose en la nube para ofrecer un seguimiento mejor y más rápido.

Mira nuestro artículo con los mejores dispositivos de domótica

Pueden detectar, de hecho, una gran variedad de objetos. Las cámaras Nest ya reconocen personas y paquetes, pero los nuevos dispositivos ahora saben lo que son los coches y los animales, incluyendo subcategorías (perros, gatos...).

Han mejorado el aprendizaje automático interno, que se ha hecho más preciso reconociendo el movimiento que no vale la pena notificar a los usuarios, como lluvia y nieve, o cuando un coche pasa por la misma calle.

Todos los nuevos dispositivos se controlan a través de la aplicación de Google Home, que ha sido rediseñada, y para los que tengan batería, su porcentaje se mostrará también en la app.

Si se te va el Wi-Fi o saltan los plomos, el nuevo Nest Doorbell y las dos cámaras Nest continuarán grabando hasta una hora de contenido importante (lo que equivaldría, de media, a una semana) en su almacenamiento local.

Una vez que el internet o la luz hayan vuelto, las grabaciones se subirán directamente a la nube para que las puedas ver en tu smartphone.

¿Quién es?

El Nest Doorbell es el sucesor natural del Nest Hello que, a diferencia de su predecesor, ofrece a los usuarios la opción de batería: el primer timbre de Google que lo ofrece.

Esto quiere decir que el Nest Doorbell no necesita estar conectado por cable a la casa (aunque puede, si así lo quieres), sino que tiene una batería recargable que se pone muy fácilmente.

Google dice que esta batería dura alrededor de dos meses y medio con una sola carga, basándose en 10-12 eventos al día. La duración dependerá de las condiciones climáticas, localización y usos específicos.

El principal competidor del Nest Doorbell es la gama Ring de Amazon, y muchos tienen batería, así que Google ha movido ficha para bien.

El Nest Doorbell (Image credit: Google)

Tiene un diseño fresco y minimalista, destacando por encima del Hello gracias a ser más alargado, más plano y con certificación IP54 para aguantar la lluvia.

También puedes elegir el sonido que quieras. Funciona con los altavoces Nest de Google y las pantallas para avisarte cuando alguien haya tocado al timbre, pero también puedes conectarlo a un timbre existente si optas por la instalación por cable.

El Nest Doorbell cuesta 199€ y está disponible para reservar desde el 5 de agosto. Saldrá a la venta el día 24 de ese mismo mes en 18 países, incluido España.

Eso hace al Doorbell más económico que el Nest Hello (279€), y se explicaría por su menor resolución (1280 x 960 frente a 1600 x 1200).

¡Mira mamá, sin cables!

The Nest Cam (con batería) (Image credit: Google)

Titulada oficialmente 'Nest Cam (con batería)', esta cámara inteligente sin cables se puede usar tanto en interiores como en exteriores gracias a su certificación IP54 contra la lluvia.

La Nest Cam viene con todo lo necesario para montarla en la caja, pero puedes comprar un soporte para ponerla en una superficie, y así no tener que hacer agujeros en la pared, muy útil para interiores.

Gracias a su batería integrada (que puede durar hasta tres meses), no hace falta que la pongas cerca de un enchufe, pero si quieres tener la tranquilidad que ofrece la red eléctrica, puedes conectarla igualmente.

Habrá muchos accesorios disponibles para las cámaras en la tienda de Google, incluyendo cables resistentes al agua de varios tamaños y una estructura antirrobo.

Como el Doorbell, la NUEVA Nest Cam cuesta 199€ y se puede reservar desde el 5 de agosto.

Saldrá a la venta el 24 de agosto, también en 18 países y entre los cuales se incluye España.

La Nest Cam (batería) (Image credit: Google)

Una luz en la oscuridad

La Nest Cam con foco de Google es la primera con esta luz de la compañía. Lleva una cámara central con luz a cada lado de esta.

Google ha mejorado su algoritmo de aprendizaje automático, y dice que el foco solo se encenderá cuando ocurra algo importante, como una persona pasando por delante de la cámara, pero no cuando sea un coche de la calle.

Para terminar tenemos la segunda generación de la Nest Cam Indoor, la más barata de todas. Como has podido deducir por el nombre, no es apta para exteriores, y no viene con batería, tendrás que buscarle un enchufe cerca.

La Nest Cam con foco no llegará a nuestro país, mientras que la Cam Indoor costará 199€ cuando salga a la venta a finales de este año.

Análisis: pisando los talones a Amazon

Se palpa la tensión para el dominio de la domótica entre los dos grandes de la tecnología: Google y Amazon.

Ambos ofrecen actualmente una variedad de productos para la casa, desde altavoces con asistente de voz, hasta timbres, cámaras y mucho más.

El último lanzamiento de Google parece una respuesta a los versátiles timbres con batería Ring de Amazon, pero hay que decir que el Nest Doorbell (con batería) de Google aborda un problema que había frenado el crecimiento de la compañía en este mercado.

Los timbres con vídeo a batería les dan a los arrendadores y aquellos que no tienen un timbre por cable los beneficios de ver y escuchar quién está en el rellano, incluso cuando no se encuentran en casa. Mientras que Ring ha sido el pionero, ya le han seguido Eufy y Arlo, así que Google se había quedado atrás.



Cuando se trata de cámaras de seguridad, añadir una batería pone a Google de nuevo en buena posición, ofreciendo más flexibilidad en la instalación y llegando a más público del que podría llegar la Stick Up Cam de Ring.

Esperamos que Amazon reaccione a finales de año, como respuesta a los nuevos dispositivos que acaba de presentar Google.

El gigante de las compras online lleva haciendo un evento en septiembre desde hace 4 años, donde suele enseñar los dispositivos con Alexa. Puede ser que lo veamos de nuevo el mes que viene.