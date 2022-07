La actualización de Google Chrome te ayudará a que no cometas este enorme error de seguridad

Asegurarse de tener contraseñas seguras hace ya tiempo que es una recomendación básica de seguridad, pero Google Chrome quiere ir un paso más allá con su última actualización.

El navegador (opens in new tab)está trabajando en una nueva función que mostrará inmediatamente la fortaleza o debilidad de tus contraseñas.

Incorporando la herramienta de comprobación de contraseñas directamente en Chrome, Google espera ayudar a los usuarios que no tengan muy claro lo seguros que son sus datos de acceso a las distintas plataformas, en lugar de que tengan que recurrir a servicios de terceros.

Comprobador de contraseñas de Google Chrome

Tal y como ha descubierto el portal About Chromebooks (opens in new tab), la nueva herramienta está incluida en una próxima versión de ChromeOS, donde se le menciona con el nombre de "Password Strength Indicator" (algo así como Indicador de fortaleza de las contraseñas).

La descripción de la herramienta sugiere que solo se aplicará cuando se creen contraseñas nuevas, o se modifiquen las existentes, ya que especifica: "Habilita el indicador de fortaleza de las contraseñas cuando se introduce una contraseña durante el proceso de registro de una nueva cuenta o de cambio de contraseña".

La nueva característica pone que está "siendo aprobada (opens in new tab)", lo que significa que actualmente se encuentra en fase de prueba y desarrollo, y que se espera un lanzamiento público más amplio próximamente.

Google Chrome ya ha lanzado en el pasado varias herramientas cuyo objetivo es ayudar a los usuarios a mantenerse seguros en línea, sobre todo a través de su administrador de contraseñas incorporado.

Además de almacenar las contraseñas existentes, el servicio también incluye un generador de contraseñas seguras para ayudar a los usuarios a crear contraseñas fuertes, únicas y complejas para cada una de sus cuentas en las distintas páginas web. Esta herramienta también te permite anotar ciertas cosas sobre tus contraseñas, que te sirven para establecer cierto contexto, como concretar si son personales o para el trabajo, o apuntar recordatorios para ellas.

Los usuarios de la aplicación de Chrome para Android también pueden aprovechar la tecnología Duplex Web (opens in new tab) de Google para aumentar su seguridad. Esta herramienta te permite cambiar automáticamente cualquier contraseña que sepas que puede haber sido comprometida, mostrándote una alerta para notificarte si tu contraseña podría estar en riesgo.

Por otra parte, el Asistente de Google puede llevar a los usuarios a la página concreta de cambio de contraseña de ciertos servicios cuando necesiten modificar sus datos de inicio de sesión, y además es capaz de ofrecer una sugerencia de contraseña segura.

Vía 9to5Google (opens in new tab)