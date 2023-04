Esta nueva función del iPhone mejora la calidad de tus llamadas al instante - Así puedes activarla ya

iOS 16.4 (opens in new tab)ya está disponible para los mejores iPhone (opens in new tab) de Apple, lo que significa que ya puedes activar el Aislamiento de Voz, una pequeña herramienta que bloquea el ruido ambiente durante las llamadas de móvil para priorizar la calidad de tu voz.

Hasta ahora, esta función sólo estaba disponible en llamadas VoIP realizadas a través de aplicaciones como WhatsApp o FaceTime, pero Apple por fin ha llevado el Aislamiento de Voz a las llamadas convencionales en el iPhone.

Los requisitos son que tendrás que tener un iPhone SE (2020) (opens in new tab)o cualquier modelo posterior para que el Aislamiento de Voz funcione, y en este artículo te explicamos cómo activar la nueva y útil función de iOS 16.4 (opens in new tab).

Lo primero es lo primero: debes saber que no encontrarás un interruptor para el Aislamiento de Voz en los Ajustes de tu iPhone, sino que tendrás que hacer un par de cosas con tu dedo mientras recibes o realizas una llamada para activar la función.

Lo que tienes que hacer es que durante una llamada, desliza el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla del iPhone para acceder al Centro de control. Una vez allí, toca el Modo micrófono (el pequeño icono de micrófono) y luego dale a Aislamiento de voz. Así de fácil, ahora que conoces los pasos. Por suerte, la función permanecerá activa para futuras llamadas, así que no tendrás que repetir el proceso cada vez que hagas una llamada.

El aislamiento de voz puede activarse a través del Centro de Control durante una llamada telefónica (Image credit: Future / Apple)

Si alguna vez decides que quieres desactivar el Aislamiento de Voz una vez activado, vuelve a seguir los mismos pasos, pero cambia la calidad de la llamada a Estándar en el menú del modo micrófono.

iOS 16.4: ¿qué otras novedades hay?

(Image credit: Apple)

Otras características introducidas con iOS 16.4 incluyen notificaciones push para aplicaciones web, un montón de nuevos emojis, una aplicación Podcasts mejorada y correcciones de errores para Apple HomeKit. En otro artículo anterior a la llegada de la actualización, hemos recopilado siete mejoras que llegarán a tu iPhone con iOS 16.4 (opens in new tab), si te interesa, puedes leerlo para ver un desglose más detallado de las novedades.

Si aún no has actualizado tu iPhone a la última versión de iOS, lee nuestra guía sobre cómo actualizar tu iPhone a iOS 16 (opens in new tab).