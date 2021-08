El Samsung Galaxy Watch 4 no funcionará con iPhone, y ese no es el único problema

El Samsung Galaxy Watch 4 y el Samsung Galaxy Watch 4 Classic pueden ser dos de los smartwatches más emocionantes que hemos visto en años, con una nueva versión de Wear OS, un nuevo chip y nuevas funciones de salud. Pero si tienes un iPhone, no podrás disfrutar de esas características.

Samsung se lo confirmó a ArsTechnica, diciendo que no se podrá emparejar un iPhone con el Galaxy Watch 4 ni con el Samsung Galaxy Watch 4 Classic. Ese es un cambio a tener en cuenta, puesto que los modelos anteriores del Samsung Galaxy Watch sí funcionaban con el iPhone (y aún lo harán, según este informe).

Claro que estos nuevos dispositivos ejecutan Wear OS en lugar de Tizen, pero los relojes Wear OS anteriores también funcionan con iOS, por lo que sigue siendo un cambio difícil de entender. Lo que aún no está claro es si otros relojes que ejecutan la nueva versión de Wear OS (apodado Wear OS 3) funcionarán con los iPhones o no, pero suponemos que no, de lo contrario, esta sería una restricción aún más extraña para que Samsung la implemente en sus nuevos wearables.

Dicho esto, vale la pena señalar que la gama Galaxy Watch 4 ejecuta una versión modificada de Wear OS 3 denominada One UI Watch 3, por lo que es posible que esos problemas de compatibilidad con iOS no los tengan otros relojes con Wear OS 3.

Pero ese no es el único problema que pueden encontrar los posibles compradores, ya que Samsung también confirmó a Android Central que muchas de las funciones de seguimiento de la salud, incluido el ECG, el control de la presión arterial y la composición corporal, solo funcionarán si emparejas un Galaxy Watch 4 o Watch 4 Classic con un smartphone Samsung.

Esto más o menos se podía esperar, ya que Samsung aplicó restricciones parecidas a los modelos anteriores de la gama, pero sí significa que algunos de los puntos de venta más importantes no estarán disponibles para la mayoría de los usuarios de Android.

Samsung Galaxy Watch 4 (Image credit: TechRadar)

Análisis: estas restricciones son lo último que Wear OS necesita

Hasta ahora, Wear OS ha tenido un viaje lleno de baches, con smartwatches que a menudo funcionan de manera precaria, y además Google no actualiza la plataforma con tanta frecuencia como seguramente debería hacer. Con el nuevo Wear OS 3, la compañía tiene la oportunidad de revitalizar la plataforma, pero para ello necesita quitarse todas las barreras de entrada que pueda.

La falta de compatibilidad con iOS es un gran problema, dada la cantidad de personas que tienen iPhone. Y claro, la mayoría probablemente compraría un Apple Watch pero, si hicieran Wear OS una alternativa interesante, Google y Samsung probablemente podrían reconvertir a un buen número de compradores.

Por supuesto, queda por ver si Wear OS 3 será compatible con iOS en otros smartwatches, pero ya no nos fiamos mucho.

Mientras tanto, la decisión de Samsung de hacer que muchas funciones funcionen solo en sus propios móviles dañará la gama Galaxy Watch 4 más que el Wear OS en su conjunto, pero como estos relojes son los primeros y actualmente los únicos en ejecutar Wear OS 3, se va a poner una atención especial en estos, y no están dando una buena primera impresión. Puede haber razones técnicas para alguna de estas decisiones, pero de momento no confiamos en que Wear OS finalmente sea una plataforma que pueda competir con watchOS, o incluso con Tizen.